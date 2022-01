Die USA helfen, den Angriff der jemenitischen Rebellen auf den US-Luftwaffenstützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu vereiteln

Das US-Militär intervenierte am Montag, um den Vereinigten Arabischen Emiraten zu helfen, einen Raketenangriff von Rebellen im Jemen auf einen Luftwaffenstützpunkt zu vereiteln, auf dem etwa 2.000 US-Soldaten stationiert sind, sagten US- und Emirati-Beamte.

Der Angriff markierte eine scharfe Eskalation der Spannungen, da es der zweite innerhalb einer Woche war, der auf die Vereinigten Arabischen Emirate abzielte, die Teil der von Saudi-Arabien geführten Koalition sind, die sich seit Jahren im Krieg mit den von der Regierung unterstützten Houthi-Rebellen befindet. Obwohl die Houthis häufig Saudi-Arabien angreifen, das an den Jemen grenzt, waren Angriffe auf die Emirate bis vor kurzem selten, ebenso wie US-Interventionen wie am Montag, und das Land galt als sicherer Hafen in einer turbulenten Region.

Die Rebellen sagten, sie hätten den Luftwaffenstützpunkt Al Dhafra in der Hauptstadt Abu Dhabi angegriffen, der die Heimat des 380. Air Expeditionary Wing der US Air Force ist und rund 2.000 US-Militärs und Zivilisten dort stationiert hat. Die Vereinigten Staaten haben Patriot-Raketenabwehrsysteme auf der Basis stationiert.

„Die US-Streitkräfte auf der Al Dhafra Air Base in der Nähe von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben zwei eingehende Raketenbedrohungen mit mehreren Patriot-Abfangjägern angegriffen, die mit den Bemühungen der Streitkräfte der VAE zusammenfielen“, sagte Captain Bill Urban, Chefsprecher. für das US-Zentralkommando. „Durch die gemeinsamen Anstrengungen konnten die beiden Raketen daran gehindert werden, die Basis zu treffen“, fügte er hinzu. US- und emiratische Beamte sagten, es habe keine Opfer gegeben.