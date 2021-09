Ghost of Tsushima: Neues Update macht Füchse noch süßer

Ein neues Update für Ghost of Tsushima hat die ohnehin schon entzückenden Füchse im Spiel noch süßer gemacht.

Überall auf der Karte von Ghost of Tsushima gibt es Höhlen von Füchsen. Nachdem er einen bestimmten Fuchsbau fertiggestellt hat, verabschiedet sich Jin Sakai von seinem neuen pelzigen Kumpel (okay, du musst den Fuchs nicht streicheln, aber komm schon, wer wird ihn nicht streicheln?). Füchse lieben es, sicher, aber ein neues Update macht sie noch mehr von ankommenden Haustieren begeistert.

Fuchsbauchreibungen sind insgeheim unser bestes neues Feature 🦊 https://t.co/7Utz5Qe6EX – Andrew Goldfarb (@garfep) 3. September 2021

Berühmter Twitter-Account, Kannst du den Hund streicheln? , der bestimmt, ob man Hunde und andere Tiere in Spielen streicheln darf oder nicht, twitterte über dieses neue Update und die neuen Animationen, die Füchse in Ghost of Tsushima haben, wie berichtet GameSpot . Sucker Punch Productions Leiter Kommunikation Andrew Goldfarb bestätigte die neuen fuchsbezogenen Funktionen auf Twitter Auch.

Hast du Ghost of Tsushima gespielt? JAWOHL NEIN

Wie Sie im Video oben sehen können, bellen die Füchse jetzt vor Aufregung nach den Haustieren, von denen sie hoffen, dass sie Jin ihnen geben wird. Sie werden auch aufgeregt den Boden klopfen, bevor sie sich auf den Rücken rollen, um sich auf eine Bauchmassage vorzubereiten.

Füchse sind nur eine der Tierarten in Ghost of Tsushima, die Jin streicheln kann – die Das im vergangenen Oktober veröffentlichte Update 1.1 ermöglichte es Spielern, sich mit Hunden anzufreunden und sie zu streicheln .

GameSpot stellt fest, dass der Director’s Cut von Ghost of Tsushima auch Kätzchen und Affen hinzufügt, die auch von Jin gestreichelt werden können.

Weitere Spiele sollten in die Fußstapfen von Ghost of Tsushima treten, wirklich – sind Bugfixes und Balance-Fixes wichtig, wenn man ein Spiel aktualisiert? Sicher, aber vergessen wir nicht, die Spiele zu aktualisieren, damit die Spieler auch mehr Tiere streicheln können.

Wenn Sie nach allen Fuchsverstecken in Ghost of Tsushima suchen, gehen Sie zu IGN Ghost of Tsushima Wiki-Anleitung . Sie finden auch Tipps und Tricks , Komplettlösungen , und mehr dort. Sieh dir unsere Gedanken zur jüngsten Erweiterung des Spiels in an IGNs Ghost of Tsushima: Iki Island DLC-Rezension danach.

Wesley LeBlanc ist freiberuflicher Nachrichtenautor und Reiseführer für IGN. Du kannst es weiter verfolgen Twitter @LeBlancWes.