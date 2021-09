Wer ist Bernd Wiesberger? Der Ryder Cup Rookie 2021, der sich spät für das Team Europe qualifiziert

Vom Kommentar zum vorherigen Ryder Cup bis zur automatischen Qualifikation für die diesjährige Ausgabe hat Bernd Wiesberger einen langen Weg zurückgelegt.

Der 35-Jährige reist als wohl größter Unbekannter unter den 12 europäischen Spielern nach Wisconsin. Als einer von drei Rookies neben Shane Lowry und Viktor Hovland schreibt Wiesberger Geschichte, indem er als erster Österreicher im Ryder Cup antritt.

Die jüngsten Ergebnisse halfen Wiesberger, die europäische Punkteliste zu erklimmen, wo er Rory McIlroy besiegte, der seinen Platz unter den Top 5 der Weltpunkteliste eroberte.

“Es ist eine große Erleichterung und es ist toll, Teil des europäischen Teams zu sein”, sagte Wiesberger.

„2018 war ich in Frankreich bei Sky Deutschland, weil ich am Arm operiert wurde und das hat mich sehr inspiriert, Teil dieses Teams zu sein.

„Ich freue mich wirklich darauf, diesem Team so viel wie möglich zu helfen. Ich werde mein Herz und meine Seele in dieses Team stecken und alles liefern, was ich kann. Ich bin sehr stolz, einer von Paddys 12 zu sein.

Wie Wiesberger den Ryder Cup erreichte

Wiesbergers Debüt bestätigt nach 20 Unentschiedene bei der BMW PGA Championship im September, Par 72 in der Finalrunde in Wentworth, genug, um sich neben Ryder Cup-Teamkollege Matt Fitzpatrick auf 11 Under zu platzieren.

“Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber das bedeutet viel”, sagte Wiesberger hinterher, der eine Top 50 brauchte, um seinen Platz zu sichern. “Es ist das Ziel meines Lebens, Teil eines europäischen Teams zu sein, und ich bin sehr stolz darauf, genug getan zu haben.”

Im vergangenen Mai stärkte Wiesberger seine Aussichten, indem er seinen Made in HimmerLand-Titel in Dänemark verteidigte, während drei weitere Top-Sechs-Platzierungen – darunter der Finalist des Omega European Masters – ihm ebenfalls halfen.

Zwei seiner acht European-Tour-Siege kamen derweil vor zwei Jahren in der Rolex Series, wobei Wiesberger im Juli 2019 die Scottish Open und drei Monate später die Italian Open gewann.

Er hat es noch nicht unter den Top 10 eines Major-Turniers geschafft, mit seinem besten T15 PGA Championship-Ergebnis im Jahr 2014, aber er hat es in acht der letzten 10 Majors geschafft.

McGinley: Westwood könnte sich mit Wiesberger zusammentun

Der europäische Kapitän von 2014, Paul McGinley, glaubt, dass Lee Westwood eine Schlüsselrolle spielen könnte, wenn Wiesberger an den ersten beiden Tagen von vier Bällen und vier in der Whistling Straits teilnehmen würde.

Westwood macht seine 11e Sein Ryder-Cup-Auftritt und seine Rookie-Erfahrung machen ihn laut Sky Sports Golf-Experte McGinley zu einem erstklassigen Kandidaten für eine Zusammenarbeit mit Wiesberger.

„Wiesberger ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Rookie“, sagte McGinley. „Ich bin neugierig, das zu sehen [Europe captain] Padraig [Harrington] fertig mit ihm, mit wem er es macht. Er ist ein sehr starker Spieler, und ich kann sehen, wie er am Nachmittag des ersten Tages in vier Bällen eingeführt wird.

„Für mich wird Lee Westwood ein Schlüsselfaktor sein, er hat eine Geschichte guter Partnerschaften und Erfolge in der Vergangenheit, aber er hat auch eine unglaubliche Geschichte, mit Rookies zu spielen.

„Es gibt nur sehr wenige Jungs, die mit Rookies gespielt haben, das ist eine sehr schwierige Sache. Rory McIlroy hat es mit Thorbjorn Olesen nicht gemacht (2018 haben sie alle vier Bälle 4 & 2 an Dustin Johnson und Rickie Fowler verloren), diesen Fehler haben sie bereits gemacht. Wir haben Nick Faldo und David Gilford (verloren 7 & 6 im Jahr 1991) in der Vergangenheit gesehen.

„Nicht viele Leute können mit Rookies spielen, aber Lee ist vielseitig, weil er beides kann. Ich bin gespannt, ob Padraig Lee mit Sergio Garcia in ein hochkarätiges Spiel einbringt oder mit einem Rookie. Ich habe ihn mit Jamie Donaldson angezogen und er war einfach großartig, er hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz.

Andere potenzielle Partner?

Ian Poulter und Bernd Wiesberger vom Team Europe am 15. Loch in einer Trainingsrunde am Dienstag (Foto: Reuters)

Wiesberger vertrat Europa beim EurAsia Cup 2016 und 2018, und vor fünf Jahren hat er sich mit Ian Poulter im Vierer zusammengetan, um 4 & 3 gegen Anirban Lahiri und Wang Jeung-hun zu gewinnen.

Poulter war die Wahl des Kapitäns für den diesjährigen Ryder Cup, und Harrington, der als “The Postman” bezeichnet wurde, hofft, dass der 45-Jährige wieder alle drei Tage liefern wird.

Im Vorfeld des Ryder Cups wird über mögliche Partnerschaften spekuliert, und wiesberger wurde am Dienstag von Poulter zusammen mit Paul Casey und Fitzpatrick in einer Trainingseinheit begleitet.

Am Mittwoch traf Wiesberger in Europas dritter Gruppe auf Tommy Fleetwood, Hovland und Fitzpatrick.

Fleetwood ging vor drei Jahren eine tödliche Partnerschaft mit Francesco Molinari ein, und während Hovland ein neuer Rookie ist, tritt Fitzpatrick zum zweiten Mal auf, nachdem er 2016 in zwei Spielen null Punkte gesammelt hatte.

