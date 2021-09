The Watcher: Naomi Watts neckt ihr Comeback in der kommenden Horrorserie mit Ryan Murphy

Naomi Watts sprach über sein nächstes Projekt mit Ryan Murphy. Die 52-jährige Schauspielerin wird ein Ehepaar (Watts und Bobby Cannavale) spielen, dessen Umzug in ihr ideales Zuhause durch gruselige Briefe eines Stalkers kompromittiert wird. In einem Interview für ihren neuen Film Lakewood, der auf dem Toronto International Film Festival uraufgeführt wurde, sagte die Oscar-nominierte Schauspielerin Entertainment Weekly, dass sie fast 20 Jahre später bereit war, uns erneut zu erschrecken. aus dem Klassiker Der Ring von 2002.

Die Serie scheint von dem Artikel von The Cut aus dem Jahr 2018 inspiriert zu sein, der enthüllte, dass im Sommer 2014 ein Paar, Maria und Derek Broaddus, in ein Vorstadtparadies von New Jersey gezogen war. Schon bald nach dem Einzug in ihr ideales Zuhause werden sie mit beunruhigenden Kritzeleien bombardiert. „Dieser Artikel ist so gruselig. Das hat mich dazu gebracht! Naomi sagte laut Entertainment Weekly. Sie fügte hinzu, dass sie “nur mit den Vorbereitungen beginnt, wir werden bald mit den Dreharbeiten beginnen. Es ist spannend, mehr kann ich nicht sagen.

Sie drückte jedoch auch ihren Respekt vor ihrem Co-Star Bobby Cannavale aus, da die beiden das erste Paar spielen werden, das Angst vor dem mysteriösen Stalker hat. „Ich freue mich sehr, mit Ryan zu arbeiten, er scheint den Midas-Touch zu haben. Es ist ein Genre, von dem Sie wissen, dass ich es liebe.“

Während dieser Zeit, Naomi wird auch in einem Remake des österreichischen Horrorfilms Goodnight Mommy aus dem Jahr 2014 erscheinen, der einem Zwillingspaar folgt, das glaubt, dass ihre Mutter – deren Gesicht immer noch mit Verbänden bedeckt ist, als sie sich von einer Gesichtsoperation erholt – nicht die gleiche Person wie zuvor ist . wusste. Der Watcher ist für das Streamen auf Netflix konfiguriert.

