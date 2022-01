„Wenn wir aufhören, die Welt zu verstehen“ von Benjamin Labatut lotet den Abgrund aus, in dem Wissenschaft zur Literatur wird

Erlauben Sie mir, hier meinen Vorurteilen vorzugreifen: In meiner Rezension dieses Buches steckt ein bisschen patriotischer Stolz, denn Benjamín Labatut gehörte schon vorher zu den herausragendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen chilenischen Literatur Wenn wir aufhören, die Welt zu verstehen explodierte, wurde fast zeitgleich auf Englisch, Deutsch und Französisch veröffentlicht, kam in die engere Wahl für den International Booker Prize 2021 und wurde von Präsident Obama selbst gelobt:

Wenn wir aufhören, die Welt zu verstehen schließt sich dem Kanon von Büchern an, die als nicht klassifizierbar gelten, obwohl dieses Etikett schon vor Jahrzehnten hätte disaggregiert werden sollen. In vier Kapiteln und einem Epilog mit insgesamt etwa 200 Seiten vermischt das Buch Geschichte, Chronik, Essay, narrative Fiktion und Charakterstudien zu einer Arbeitstheorie über die Paradoxien von Wissenschaft, Geschichte und ein bisschen Neurodivergenz.

Das erste Kapitel, „Preußischblau“, führt uns in die Erforschung des Buches über die verflochtene Beziehung zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und Horror ein. Einige von Ihnen werden es vielleicht sofort erkennen, wie die chemische Struktur dieses Pigments zur selben Familie gehört wie Zyanid und schließlich die Erfindung von Zyklon B, dem Gas, das während des Holocaust verwendet wurde. In einer kontinuierlichen Welle bewegt sich Labatut hin und her durch die Schichten der Vergangenheit der Moderne, von der Verwendung von Methamphetaminen im Zweiten Weltkrieg bis zu den Ursprüngen von Preußischblau und Cyanid, und schließt den Zyklus mit der Figur von Fritz Haber, dem brillanten Chemiker, der geholfen hat entdeckte den Prozess der Gewinnung von Stickstoffdünger, unterstützte die Bemühungen des Deutschen Reiches zur chemischen Kriegsführung während des Ersten Weltkriegs und entdeckte fast zufällig das Insektizid Zyklon, dasselbe, das bald darauf von den Nazis verwendet wurde, um den größten Teil seiner Familie auszurotten. Gleichzeitig leitete Haber die Düngemittelrevolution ein, die im vergangenen Jahrhundert Milliarden von Menschen ernährte und zu den beiden bahnbrechenden Schrecken des 20. Jahrhunderts beitrug.

Charaktere wie Haber bevölkern Wenn wir aufhören…, aber Labatut schafft eine Art mitfühlende Distanzierung, die dieses Buch zu etwas mehr macht als einer Erforschung der dunklen Seite der Wissenschaft, wie viele Klappentexte es gelobt haben. Ich glaube nicht, dass es in diesem Buch um die Dunkelheit der Wissenschaft geht, oder zumindest sind nicht alle der hier beschriebenen wissenschaftlichen Entdeckungen so schrecklich wie die von Haber.

Es gibt das Kapitel darüber, wie es Karl Schwarzschild gelang, Einsteins allgemeine Relativitätsgleichungen zu lösen, während er an der Front des Ersten Weltkriegs diente und an einer Autoimmunkrankheit starb. Es ist auch eine kompakte Biografie eines obsessiven, aber brillanten Mannes, der es geschafft hat, die Theorie der Physik zu vervollständigen und das Konzept eines Schwarzen Lochs in die von ihm bewiesene Singularität einzuführen. Es gibt auch die rein mathematischen Theorien, die von Shinichi Mochizuki und seinem Vorgänger Alexander Grothendieck entwickelt wurden, wahrscheinlich einer der größten und revolutionärsten Mathematiker des letzten Jahrhunderts, die beide zu Nervenzusammenbrüchen getrieben wurden, als sie ein neues Gebiet der Mathematik entwickelten oder es versuchten Entdecken Sie das „Herz des Herzens“ der Mathematik. Schließlich gibt es eine längere Geschichte darüber, wie Werner Heisenberg, Louis De Broglie und Erwin Schrödinger alle Teile des paradoxen Universums der Elementarteilchen entdeckten, während sie sich in und aus physischen und psychischen Leiden entwickelten. Entdeckungen, deren Thesen während der berühmten Fünften Solvay-Konferenz von 1927 (Quantumania!) Synkretisiert werden, die dazu beitrug, die Grundlagen der Quantentheorie zu legen (und wo das Titelfoto aufgenommen wurde), unter der verwirrten Anleitung eines Albert Einstein, der sieht, wie gleichmäßig Der Paradigmenwechsel, den er verursachte, reichte nicht aus, um das Universum zu erklären.

In jeder dieser Geschichten zeigt uns Labatut die dunklen Orte, durch die diese echten, unbestreitbaren Genies gehen müssen, um Schlussfolgerungen zu beweisen, Schlussfolgerungen, die uns in Gehirnen erscheinen, die so verdrahtet sind, dass sie Muster in Erzählungen verwandeln, wie Durchbrüche, Lichter am Ende des Tunnels. Stattdessen nutzt Labatut die psychologischen Turbulenzen und Spannungen als cleveren Ablenkungsmanöver, indem er eine These herauszieht, die jeden Triumph vereitelt: All diese Genies setzen ihre geistige Gesundheit aufs Spiel, nur um herauszufinden, wie schlecht die Grundlagen der Welt unerklärlich sein können , dabei die höchst sachliche Methodik anwenden, die eine Theorie systematisch beweist und widerlegt. Gleichzeitig verwandelt dieses Buch das Obige nicht in eine weitere vereinfachende Warnung vor „den Gefahren der Wissenschaft“.

Und hier kommt die Literatur ins Spiel. Dieses Buch ist klug und teuflisch strukturiert, wie Philip Pullman es beschrieb, sowohl als Welle als auch als Teilchen. Ein Quantenfeld von Thesen, das den Begriff von Javier Cercas erweitert der „Blind Spot“-Roman, darüber, wie die beste Literatur um eine offene Frage herum aufgebaut ist. Stattdessen die Geschichten in Wenn wir aufhören… mag in dieser ersten These auseinanderfallen, wenn man sie in eine Richtung liest, aber sie ist auch eine literarische Charakterstudie. Labatuts kreative Freiheit wird untermauert, indem er die Orte und Erfahrungen der Charaktere nachzeichnet, die alle das 20. Jahrhundert als Trauma teilen, insbesondere die europäisch-jüdische Erfahrung, aber auch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs, den Zusammenbruch der deutschen und österreichischen Streitkräfte. Die Imperien und das alte Regime und – wie in ihren Zügen deutlich wird – die Neurodivergenz, bevor sie einen Namen und einen Weg hatten, bevor wir anfingen, sie als mehr als eine Belastung zu verstehen. Alle diese Geschichten scheinen einen Zusammenhang zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und einer Spur gebrochener Männer aufzuzeigen. Aber auch diese Theorie ist falsifizierbar; es kann wissenschaftlichen Fortschritt geben, ohne dass es zu einer Katastrophe kommt.

Es gibt eine konzertierte Anstrengung, um diese Figuren zu etwas mehr als den letzten Wissenschaftlertypen des „einsamen Genies“ zu machen, während Labatut ihre Tauchgänge in die ultimative Abstraktion mit Literatur durchdringt. Es gibt dieses Klischee darüber, wie die Sprache versagt, wenn man über bestimmte Dinge spricht, wie den Holocaust oder die Quantentheorie. Nur ist dies nicht der Fall, erst recht nicht bei den abstrakten Wissenschaften. Dieses Buch beweist, dass Literatur über Wissenschaft singen kann und sollte, weil sie über die Ressourcen verfügt, um ein Phänomen auf eine Weise zu erklären, ohne die die Wissenschaft nicht auskommt noch nie vergessen, dass die Wissenschaft den Beweis hat. Vielleicht liegt es nur an mir, einem pro-wissenschaftlichen Fanatiker, der die Naturwissenschaften immer über meine eigene Disziplin stellt. Aber Literatur kann eine andere Sprache sein, um die Welt zu verstehen, oder zumindest die Quantenergebnisse, in denen man ein Phänomen zusammenbricht. Ich denke, das ist die andere Art, wie dieses Buch gemessen werden kann.

Labatuts Prosa ist knackig, schnell und für fast jeden leicht verständlich. Dies macht es auch überraschend anpassungsfähig an den Bildschirm. Es würde wunderbar in einer Mischung aus Sachbüchern und Erzählungen wie der von Raoul Peck funktionieren Vernichte alle Tyrannen.

When We Cease to Understand the World wurde von Adrian Nathan West ins Englische übersetzt, herausgegeben von Pushkin Press in Großbritannien und New York Review Books in den USA.

