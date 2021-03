Wenn Sie im Space X testen, müssen Sie Boca Chica während der Frühlingsferien überspringen

Es ist verboten, diese Woche in den Frühlingsferien an einen Strand in Texas zu fahren.

Cameron County Richter Eddie Treviño Montag befahl die vorübergehende Schließung von Boca Chica Beach und State Highway 4 aufgrund geplanter Testaktivitäten für SpaceX.

LESEN SIE AUCH: Der öffentliche Zugang zum Angeln und Paddeln erstreckt sich über die Flüsse San Marcos, Brazos und Llano Gemäß dem Dekret ist der Strand dienstags und donnerstags von 12 bis 20 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr geschlossen. Der Richter sagte, die Schließung sei dazu gedacht, die öffentliche Sicherheit und Gesundheit während der nicht fliegenden Testaktivitäten von Space X zu schützen. Die Strafverfolgungsbehörden und SpaceX werden koordinieren, um sicherzustellen, dass während der Schließungszeit keine Personen oder Fahrzeuge in diese Bereiche dürfen.



SpaceX wurde von Elon Musk gegründet und ist ein Luft- und Raumfahrthersteller und ein Unternehmen für Raumtransportdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über einen Startplatz am Boca Chica Beach, etwa 38 km östlich von Brownsville. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie in der Nähe wohnen oder den Strand besuchen möchten, ist South Padre Island nicht weit entfernt. Priscilla Aguirre ist Generalmission Journalistin für MySA.com | [email protected] | @CillaAguirre