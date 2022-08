Wendy’s in Kanada zeigt Unterstützung, indem es seinem rothaarigen Maskottchen graue Haare verpasst

In einem Aussage Mirko Bibic, Präsident und CEO von Bell Media, sagte, LaFlammes Haarfarbe habe nichts mit der Entscheidung des Unternehmens zu tun, sie gehen zu lassen.„Ist es nicht“, sagte er und fügte hinzu, dass das Unternehmen eine unabhängige Überprüfung durchführe.

CNN hat Bell Media um einen Kommentar gebeten.

Ein leitender Angestellter von Bell Media, Michael Melling, ist es Urlaub nehmen des Unternehmens nach Die Globe and Mail-Berichte dass er fragte, wer der Entscheidung zustimme, „Lisa’s Haare grau werden zu lassen“. Melling, Vizepräsident von Bell Media, der Muttergesellschaft von CTV, übernahm im Januar die Leitung der Nachrichtenabteilung. Er war derjenige, der informierteLaFlamme, dass sie ihre Rolle in den Fernsehnachrichten nicht länger ausüben würde.

Wendy’s ist nicht die einzige Marke in Kanada, die ihre Unterstützung für LaFlamme zeigt. Obwohl der ehemalige Nachrichtensprecher dort nicht ausdrücklich erwähnt wurde, Dove Canada eine Kampagne gestartet Letzte Woche bat sie ihre Follower, ihre Profilbilder in Graustufen umzuwandeln, und spendete 100.000 US-Dollar an eine Organisation, die sich für integrative Arbeitsplätze für Frauen einsetzt.