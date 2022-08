Österreichische OMV plant Rubelkonten für russisches Gas – FT

Das Logo des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV ist auf einem Öltank in der Raffinerie in Schwechat, Österreich, am 21. Oktober 2015 abgebildet. REUTERS/Heinz-Peter Bader

28. April (Reuters) – Der österreichische Energiekonzern OMV (OMVV.VI)einer der größten Importeure von russischem Gas, bereitet die Eröffnung von Rubelkonten bei der Gazprombank in der Schweiz vor, berichtete die Financial Times am Donnerstag unter Berufung auf mit den Vorbereitungen vertraute Personen.

Der russische Energieriese Gazprom (GAZP.MM) teilte Polen und Bulgarien am Mittwoch mit, dass sie die Gaslieferungen einstellen würden, nachdem sie Moskaus Forderung nach Rubelzahlungen nicht erfüllt hätten, was einen Streit mit westlichen Ländern eskalierte, die sich seiner Invasion in der Ukraine widersetzen. L2N2WP1MN

Die österreichische Regierung antwortete am Mittwoch, dass die Lieferungen von russischem Erdgas in das Land uneingeschränkt fortgesetzt würden und es keine Anzeichen dafür gebe, dass sich dies ändern würde, da sie daran arbeite, alternative Quellen zu finden. Weiterlesen

Die FT sagte, die italienische Eni, ein weiterer Großkunde von Gazprom, wäge ihre Optionen ab. Das von der italienischen Regierung unterstützte Unternehmen habe bis Ende Mai, wenn seine nächste Zahlung für russische Lieferungen fällig ist, Zeit, um endgültig Berufung einzulegen, sagte die Zeitung unter Berufung auf italienische Beamte.

Ein OMV-Sprecher sagte gegenüber Reuters, das Unternehmen arbeite an einer sanktionskonformen Lösung, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen, ob dies die Verwendung von Konten bedeute, wie die FT berichtete. Eni lehnte eine Stellungnahme ab.

Uniper Deutschland (UN01.DE) Zahlungen für russisches Gas an eine russische Bank überweisen und nicht mehr an eine in Europa ansässige Bank, teilte der Energiekonzern der Rheinischen Post am Donnerstag mit. Weiterlesen

Berichterstattung von Akriti Sharma in Bengaluru und Alexandra Schwarz-Goerlich in Wien; Bearbeitung von William Mallard

