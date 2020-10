Weltraum: NASA mit einer spektakulären Entdeckung auf dem Mond – zentrale Bedeutung für die Zukunft der Raumfahrt?

Zwei neue Studien verändern unser Verständnis des Mondes grundlegend. Das neue Wissen könnte für weitere Weltraummissionen von zentraler Bedeutung sein.

Washington DC – Es ist ein ganz besonderes EntdeckungDer der NASA am Montag (27. Oktober) wurde angekündigt: Am Mund Es gibt wahrscheinlich viel größere Wasserressourcen als bisher angenommen. Diese Entdeckung wurde ermöglicht durch “Sofia„- ein modifiziertes Düsenflugzeug des Typs, das mit einem 106-Zoll-Teleskop ausgestattet ist Boeing 747SP, die in Höhen von bis zu 13.700 Metern fliegt. Das kann also Flugzeug Lassen Sie den Wasserdampf in der Erdatmosphäre zurück, der die Messungen stört. Das fliegende Observatorium ist ein Gemeinschaftsprojekt von US-Raumfahrtagentur NASA* und des Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Wie am Montag (26. Oktober) angekündigt, setzte ein Forschungsteam unter der Leitung des Wissenschaftlers Casey Honnuball dieses Flugzeug am 31. August 2018 auf einem Messflug ein, um das Molekül zu untersuchen Wasser auf der Oberfläche des Welten kann beweisen. Das Besondere ist, dass das molekulare Wasser im Bereich der Welten wurde von der bewiesen Sonne leuchtet. Die Messungen fanden am statt Krater Clavius – der zweitgrößte von der Erde aus sichtbare Krater – im südlichen Hochland des Mondes.

Erforschung des Mondes – Neue Studie entdeckt Wassermoleküle

Die betroffenen Forscher ausführlich im Fachmagazin berichten „Naturastronomie“ über ihre Entdeckung. Die Wassermoleküle konnten in winzigen Glaskugeln und zwischen den Körnern des Mondstaubs nachgewiesen werden. Die Konzentration der Moleküle ist sehr gering, aber dennoch: Zum ersten Mal konnte Wasser in einem von der Sonne beleuchteten Bereich nachgewiesen werden, in dem es bis zu 120 Grad Celsius heiß ist. Ein klarer Vergleich wurde auch gegeben: „Die Menge an Wasser, die ‘Sofia’ entdeckt hat, entspricht dem Inhalt einer 0,33-Liter-Getränkedose, die über die Oberfläche eines Fußballfeldes verteilt ist“, erklärt der Projektwissenschaftler in DLR-Raumfahrtmanagement Alessandra Roy. Diese Entdeckung könnte weitreichende Auswirkungen auf andere haben Weltraummissionen haben.

So planen sie Vereinigte Staaten von Amerika, China und Russland mit Menschen auf der Mund zurückgeben. Das NASA plant dies als Teil der “Artemis Programm” bereits für die Mitte des Jahrzehnts (2024). Ob dies umgesetzt wird, hängt jedoch auch vom Ergebnis des Präsidentschaftswahl am 2. November. Der Nachweis von Wasser ist von besonderem Interesse, da die für eine solche Expedition die auf der Mund vorhandene Ressourcen könnten genutzt werden. Der Transport der Erde das wäre sehr teuer.

Wasser auf dem Mond – neues Wissen wichtig für geplante Weltraummissionen

Die Entdeckung von Wasser als Teil der beschriebenen Forschungsprojekt Vorangegangen ist eine Reihe von Untersuchungen, die bereits ergeben haben, dass sich Wasser auf dem Wasser befindet Mund gibt. Einerseits ermöglichte die Erforschung des Mondgesteins, das der “Apollo” auf die Erde brachte, die Erkennung einer kleinen Menge Wasser. Andererseits haben die Raumsonden “Chandrayaan-1“,„Tiefe Wirkung” und “Cassini„Beweise für die Existenz von Wasser auf dem Mund entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt trat jedoch ein Problem auf: Die Messungen konnten nicht zwischen Wassermolekülen, die aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom bestehen, und Hydroxylradikalen, die nur aus einem Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom bestehen, unterscheiden.

Der Grund war die Art der Messung: Es wurde eine Wellenlänge der Infrarotstrahlung verwendet, die keine Unterscheidung zulässt. Mit dem neuesten Messung wurde auf das stratosphärische Teleskop gelegt “Sofia„Und eine Wellenlänge verwendet, mit der Wassermoleküle eindeutig nachgewiesen werden konnten. “Jetzt wissen wir, dass es da ist”, kommentierte der Direktor der Abteilung für Astrophysik in der Direktion für wissenschaftliche Missionen im NASA-Hauptquartier in Washington – Paul Hertz – dies.

NASA mit neuen Erkenntnissen – mehr Wasser als auf dem Mond erwartet

Warum überhaupt? Wasser in Gebieten, die von der Sonne beleuchtet werden, existiert, wurde nicht zweifelsfrei geklärt. Es gibt jedoch mehrere Theorien. Eigentlich sollte es aus den Sonnenstrahlen verdunsten. Einerseits wird angenommen, dass die Mikrometeoriten geringe Mengen Wasser enthalten Mund das ist im Felsen abgelagert. Es wird auch angenommen, dass größere Einflüsse auf die Mondoberfläche Wasser von tieferen Mondschichten an die Oberfläche befördern. Der Sonnenwind könnte auch Wasserstoffatome zum Mond bringen, wo sie zu Wassermolekülen werden.

Es ist seit langem bekannt, dass vor allem auf Südpol des Mondwassers in Form von Eis * existiert. Es befindet sich dort in sogenannten “Kältefallen” – Orten, die permanent im Schatten liegen, wie das Innere von Mondkratern. Es gibt auch neue Erkenntnisse zu diesem Thema: In einem neuen Artikel in “Naturastronomie “ Forscher melden an Paul Hayne dass größere Gebiete als bisher angenommen Kältefallen sein könnten. Es wird angenommen, dass die an den Mondpolen vorhandenen Wasser weiter verbreitet als bisher angenommen. Insgesamt könnten rund 40.000 Quadratmeter Mondoberfläche als “Kältefallen” dienen. Dies ist hauptsächlich im Zusammenhang mit der geplanten Besetzung Mondexpeditionen relevant: Es wäre einfacher, wenn die Astronauten Wasser auf der Mund könnte benutzen. at * fr.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

