Auf Wiedersehen Deutschland (Vox): Krümel gibt auf und verkauft Stadl – Ist der Auswanderer schon lange pleite?

Die “Goodbye Germany” -Auswandererin Marion Pfaff (Krümel) lebt seit über neun Jahren auf Mallorca – jetzt scheint ihr Traum zu platzen – sie steht vor einem Haufen Glasscherben und will jetzt sogar ihre geliebte Scheune verkaufen.

Mallorca – Die Corona-Krise hat derzeit alle unter Kontrolle – viele „Goodbye Germany“ -Auswanderer haben es auch nicht leicht. Strengere Vorschriften führen dazu, dass sie ihre Restaurants und Bars nicht wie gewohnt betreiben dürfen und daher mit finanziellen Problemen konfrontiert sind. So auch FernseherKampf gegen die Auswandererin Marion Pfaff (47), besser bekannt als Krümel. Sie musste im August ihre Scheune auf Mallorca schließen – für immer? Sie hat auf Instagram angekündigt, dass sie ihren Club verkaufen will, zum Beispiel wegen finanzieller Probleme?

Ballermann-Star Krümel wirft das Handtuch: Ihre Wut richtet sich gegen die spanische Regierung in der Corona-Krise. (Bildschirmfoto) © Instagram / kruemel-mallorca_official

Auf Wiedersehen Deutschland: Krüml steht vor einem Haufen Glasscherben

2011 beschloss sie zusammen mit ihrem Ehemann Daniel Pfaff, auf die Balearen auszuwandern und eine Bar in Paguera zu eröffnen. Der Laden lief und ihr Traum von der Auswanderung schien perfekt zu sein. Aber die Koronapandemie hat auch den Star „Goodbye Germany“ extrem getroffen. “”Sie stehen vor dem Glasscherbenhaufen und Sie wissen nicht, ob Sie diesen Haufen zerbrochener Teile jemals auffegen können “, gestand Krümel RTL nach ihrem letzten Auftritt. Jetzt scheint der schlimmste Fall eingetreten zu sein – Krümel hat ihre Scheune zum Verkauf angeboten und will sogar Mallorca verlassen. Eine Entscheidung, die ihr das Herz bricht, aber immer noch nicht geändert werden kann.

„Es ist nicht so, dass ich aufgebe, ich muss mich den Umständen stellen. Ich sehe nicht, dass sich für den Unterhaltungssektor im nächsten Jahr viel ändern wird. Im Moment verbrennen wir nur Geld, deshalb haben wir schon früh nach Alternativen gesucht “, kündigte sie in einem Interview mit Bild an. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie einen Plan ausgearbeitet und möchte ihren Lebensunterhalt in Zukunft mit einer mobilen Partyhütte sichern. “”Mit der mobilen Almhütte konnten wir überall stehen. Wir sind dann weniger abhängig von Ort, Jahreszeit oder Korona. Wenn zum Beispiel Touristen vom Nordseestrand kommen, können wir ihnen Après-Beach anstelle von Après-Ski anbieten. Oder wir sind zum Beispiel auf Jahres- oder Weihnachtsmärkten “, sagt Krümel.

Auf Wiedersehen Deutschland: TV-Emigrant Krümel will Stadl verkaufen

Bisher hatten sie jedoch nicht das Geld, um diesen Traum zu erfüllen, da durch die Schließung des Geschäfts wichtige Einnahmen verloren gingen und das Auswandererpaar seitdem mit existenziellen Ängsten zu kämpfen hat. Dem Verkauf ihrer Scheune sollte nun entgegengewirkt werden. Sie sucht daher derzeit einen Käufer. Sie will ihre Scheune jedoch nicht für weniger als einen sechs- bis siebenstelligen Preis geben. Wird dieser Wunsch auch in der Realität in Erfüllung gehen?

Wir sind gespannt, wo die Auswandererin „Goodbye Germany“ (diese Auswanderungen sind bereits gescheitert) landen wird und ob ihr Traum von einer mobilen Almhütte bald wahr wird – das würde uns auf jeden Fall gefallen.

Rubrik: © Screenshot Instagram / Clara Margais, dpa (Fotomontage)