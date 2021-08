Weißrussischer Athlet Timanovskaya kommt aus Tokio nach Wien – sport

WIEN, 4. August. / TASS /. Die weißrussische Leichtathletin Kristina Timanovskaya ist mit einem Austrian Airlines-Flug aus Tokio in Wien eingetroffen. Sie soll nun in die polnische Hauptstadt Warschau reisen, berichtete der österreichische Fernsehsender OE24 am Mittwoch.

Am 1. August gab das belarussische Olympische Komitee bekannt, dass die Trainer der Leichtathletik-Nationalmannschaft beschlossen hatten, Timanovskaya aufgrund ihres psychologischen Zustands nach Hause zu schicken, nachdem ihnen angeboten wurde, an den 100- und 200-Meter-Wettbewerben teilzunehmen. Zwei belarussische Läufer wurden von der 4×400-Staffel gesperrt, weil sie die erforderliche Anzahl von Dopingtests nicht bestanden hatten, und die Trainer entschieden sich, Timanovskaya einzustellen, der die Entscheidung in seinen sozialen Medien sprengte. Die Sprinterin sagte später, sie habe keine Pläne, nach Weißrussland zurückzukehren.

Die belarussische Oppositionssport-Solidaritätsstiftung sagte, Timanovskaya sei wegen ihrer Kritik an den Trainern der Leichtathletik-Nationalmannschaft versucht worden, sie zum Verlassen Tokios zu zwingen. Die Athletin sagte gegenüber Euroradio, dass sie beabsichtigt, in Europa Asyl zu beantragen. Über soziale Medien hat sie auch die Hilfe des Internationalen Olympischen Komitees in Anspruch genommen.

Der stellvertretende polnische Außenminister Marcin Przydacz sagte am Montag, Timanovskaya habe ein polnisches humanitäres Visum erhalten. Am Mittwoch stieg die Sportlerin, die nach Warschau fliegen sollte, in einen Austrian Airlines-Flug nach Wien.