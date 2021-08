Experten untersuchen mögliche „Folgen“ des Umsturzes der Raumstation

Das Nauka-Modul neben einem Sojus-Schiff. Bild : Roskosmos

Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Internationale Raumstation nach einem Vorfall letzte Woche mit dem neu eingetroffenen Nauka-Modul keinen Schaden erlitten hat. Es mag sein, aber die russischen Behörden leiten eine Untersuchung ein, um die tatsächlichen Auswirkungen dieses beängstigenden Vorfalls abzuschätzen.

Sergej Krikalev, der Direktor der bemannten Raumfahrtprogramme in Roskosmos, gab dies am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossiya-24 bekannt. Es gebe wahrscheinlich keinen Schaden an der ISS, sagte er, aber die unerwartete Rotation des orbitalen Außenpostens sollte jetzt bei der Bewertung seiner Lebensdauer “berücksichtigt” werden, sagte Krikalev in einer Übersetzung unter der Voraussetzung von der offiziellen russischen Nachrichtenagentur TASS.

Und er fügte hinzu: „Mit der Station ist nichts kaputt gegangen, das kann ich Ihnen versichern. Die Spezialisten werden nun beurteilen, wie stark wir die Station belastet haben und was die Folgen sind. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, wer die Ermittlungen leiten wird oder wann es losgehen könnte.

Mit “geladen” bezieht sich Krikalev auf die Belastung der Raumstation, wenn sie unerwartet ausgeführt wurde. eineinhalb Backflip Donnerstag, 29. Juli. Das neu eingetroffene Nauka-Modul hat versehentlich seine Triebwerke abgefeuert etwa drei Stunden nach dem Andocken, was zum Umkippen der Raumstation führte . Als Reaktion darauf setzten die Fluglotsen Triebwerke des Zvezda-Dienstmoduls und einen Progress-Frachter ein, um dem Schub von Nauka entgegenzuwirken. Die Lagekontrolle wurde wiedererlangt, als die Raumstation komplett auf dem Kopf stand und eine weitere 180-Grad-Drehung erforderlich war, um sie wieder in ihren Ausgangszustand zu bringen arbeiten Orientierung.

Naukas Triebwerke drehten die ISS mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Grad pro Sekunde, was die NASA sagte liegt “gut innerhalb der Auslegungsgrenzen von Stationssystemen”. Alle vorläufigen Analysen deuten darauf hin, dass die “Station in gutem Zustand bleibt”, wie mir gestern ein NASA-Sprecher erklärte und hinzufügte, dass “die Astronauten nicht in unmittelbarer Gefahr waren”. Roskosmos hat beschuldigen ein Softwareproblem Pro r der Vorfall.

Aber wie Krikalev zugab, war dies alles andere als eine gewöhnliche Situation, und eine Untersuchung ist jetzt gerechtfertigt. Die ISS sei “eine ziemlich heikle Installation”, sagte er im Interview, denn “die russischen und amerikanischen Segmente wurden mit größter Leichtigkeit hergestellt”. Die zusätzliche Belastung hätte “den Motor und den Rahmen des Solarmoduls, auf dem all diese Strukturen installiert waren”, belastet.

Dass der Vorfall dazu geführt hat unbemerkte Seite Effekte ist eine separate Möglichkeit. Die Sonnenkollektoren der Station müssen perfekt ausgerichtet sein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Gleiches gilt für Antennen, die bei falscher Ausrichtung die Kommunikation mit Bodenstationen auf der Erde beeinträchtigen könnten. Es könnten auch andere Probleme existieren, aber aus Sicht von Krikalev sollte die folgende Untersuchung das beheben.

Allzu fröhliche Äußerungen von Weltraumbehörden können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies ein wirklich beispielloses und beängstigendes Ereignis war. Die neu angekündigte Untersuchung ist sowohl klug als auch notwendig, egal was die Ergebnisse ergeben.

