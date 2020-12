Weihnachtsstern: Seltene Himmelskonstellation erfreut Astronomen

Für Astronomen und Sterngucker ist die Weihnachtszeit in diesem Jahr besonders spannend. Am Abendhimmel sehen sie ein seltenes Spektakel. Die Jagd auf zwei Planeten ist dort zu sehen, und Sie brauchen nicht einmal ein professionelles Teleskop, um ihr zu folgen.

Jupiter, der größte Planet mit einem Durchmesser von 143.000 Kilometern und der zweithellste nach der Venus, nähert sich immer mehr den Ringen des Saturn. Am 21. Dezember, wenige Tage vor Heiligabend, ist es endlich soweit. Dann sind die beiden so nahe beieinander, dass man sie mit bloßem Auge leicht für einen großen, sehr hellen Stern halten könnte. Nur ein Fünftel des Vollmonddurchmessers trennt sie.

Jupiter und Saturn, die beiden Gasriesen in unserem Sonnensystem, rennen seit Sommer gegeneinander. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, können Sie sehen, dass sie am Himmel etwas näher kommen.

Experten sprechen von einer sogenannten Hauptverbindung, wenn sich die beiden treffen. Es ergibt sich aus den unterschiedlichen Umlaufzeiten der Planeten. Jupiter braucht ungefähr zwölf Jahre auf der Umlaufbahn näher an der Sonne für eine Runde um die Sonne, Saturn weiter draußen mehr als 29 Jahre. Etwa alle 20 Jahre sieht es von der Erde aus so aus, als ob sich die beiden Planeten sehr nahe kommen. Aber aus unserer Sicht befinden sie sich natürlich nur auf einer gemeinsamen Sichtlinie und sind auf ihren Umlaufbahnen hinter dem Asteroidengürtel immer noch weit voneinander entfernt (siehe Grafik unten). Ebenfalls am 21. Dezember wird Saturn etwa doppelt so weit von der Erde entfernt sein wie Jupiter. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt seine Entfernung von der Erde an rund 1,6 Milliarden Kilometer ein.

Vor allem aber der Grund für die phänomenalen Planetenkreise verwirrten sie die sogenannten Oppositionsschleifen, in denen die Planeten für kurze Zeit rückwärts zu laufen schienen und dann wieder in die richtige Richtung wechselten.

Schon in der Antike bemerkten Sterngucker einen Unterschied zwischen den Fixsternen am Himmel und den sich bewegenden Planeten. Astronomen im alten Babylon hatten sich bereits damit beschäftigt, dass diese Himmelskörper manchmal seltsame Bahnen bewegen und sich gelegentlich gegenseitig überholen. Zu dieser Zeit war die Beobachtung der Sterne den Priestern vorbehalten. Und obwohl sie eine falsche Weltanschauung annahmen, in der eine starre Erde das Zentrum war, konnten sie Planetenbewegungen ziemlich genau vorhersagen und mathematisch berechnen.

Schon damals wurden große Konjunktionen von Jupiter und Saturn beobachtet. In einigen Konstellationen befürchteten die Sterngucker, wenn es in einem Jahr drei enge Begegnungen zwischen Jupiter und Saturn gab (dreifache Hauptkonjunktion), sogar ein schlechtes Omen – Astronomie und Astrologie waren zu dieser Zeit ein und dieselbe Gilde, und sie sollten es auch bleiben eine sehr lange Zeit.

Die Planeten bewegen sich schneller, wenn sie sich der Sonne nähern und langsamere auf den äußeren Umlaufbahnen überholen – wie Jupiter jetzt Saturn. Es ist vergleichbar mit einem Leichtathletikstadion, wenn ein schneller Läufer auf der Innenbahn einen langsameren auf einer Außenbahn in der Kurve überholt. Aus der Sicht des schnellen Läufers erscheint es vor dem Hintergrund des sitzenden Publikums für einen kurzen Moment so, als ob der langsamere Läufer rückwärts läuft.

Es war auch Kepler, der über die großartige Verbindung nachdachte. Am Ende waren Jupiter und Saturn zu seinen Lebzeiten so nah am Himmel wie heute. Das war 1623, als der deutsche Astronom in Linz lebte. Zu dieser Zeit war jedoch nicht viel davon zu sehen, da die Veranstaltung in der Nähe der Sonne stattfand. Aber zwanzig Jahre zuvor hatte Kepler eine große Verbindung beobachtet.

Dann, ein Jahr später, sah er an fast derselben Stelle ein helles Leuchten. Heute wissen wir, dass es wahrscheinlich eine Supernova war, das Ende eines Sterns. Und dass dieses Ereignis mit keiner größeren Konjunktion zusammenhängt. Aber Kepler glaubte, dass er Zeuge einer Sterngeburt geworden war und dass das Treffen von Saturn und Jupiter dieses Ereignis ankündigte. Nichts davon könnte ein Zufall sein. Denn für ihn gab es Naturgesetze hinter dem himmlischen Phänomen. Aber auch für den Mathematiker waren sie Teil eines größeren, göttlichen Plans.

Nach Keplers Analyse hätte sich ein solcher Stern im Jahr 7 v. Chr. Unter ähnlichen Bedingungen bilden können – vielleicht war es der Stern von Bethlehem. Schließlich erzählt die Bibel im Matthäusevangelium von Weisen, die aus dem Osten kamen und von einem aufgehenden Stern geführt wurden, der sie zum Geburtsort Jesu führte. Der arme Astronom, der seinen Lebensunterhalt teilweise als Horoskopschreiber für den Adel verdienen musste, lag falsch. Die planetare Konjunktion der Gasriesen wird für diesen Zeitraum beschrieben. Über eine Supernova ist jedoch nichts bekannt.

Auch der Vatikan hat Zweifel am Weihnachtsstern

Der Ursprung der Weihnachtssternlegende liegt nicht in der planetaren Rasse zwischen Jupiter und Saturn. Dies wird auch dadurch unterstützt, dass die beiden Lichtpunkte in ihrem Planetentanz unterschieden werden können. Im Gegensatz dazu erwähnt die Bibel nur einen Stern. Auch andere populäre Theorien mögen das eines Kometen, Wer um die Geburt Christi hätte gesichtet werden können, bleibt zweifelhaft. Kometen galten damals als schlechtes Omen.

Und so basiert die Beschreibung in der Bibel vielleicht letztendlich nicht auf einem astronomischen Ereignis. Stattdessen steht eher ein christliches Symbol dahinter. So sehen es übrigens auch die Forscher des Vatikanischen Observatoriums. Der Jesuit und Astronom Guy Consolmagno hatte vor Jahren sagte in einem Interviewdass die Wahrheit über den Stern von Bethlehem niemals mit Sicherheit bekannt sein wird. Und das ist gut so.

Trotzdem kann man das kosmische Treffen von Jupiter und Saturn am Montag mit ein wenig Weihnachtsvorfreude genießen. Erst im Jahr 2080 wird es eine so enge Verbindung zwischen beiden geben. Wenn der Himmel offen ist, sollte das Spektakel mit bloßem Auge sichtbar sein. Aber nur, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit schnell nach Südwesten schauen. Weil die beiden Planeten sehr tief am Himmel sind. Jupiter ist der hellere von beiden, der Ringplanet Saturn erscheint in einem gelblichen Licht. Gegen halb sieben sinkt das Gasplaneten-Duo hinter den Horizont. All dies erfordert natürlich eine klare Sicht. Dichte Wolken haben die Beobachtung wichtiger Himmelsereignisse für eine Reihe von Astronomen verdorben.