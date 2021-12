HOUSTON – THE MOON – Dieses Weihnachten haben wir alle Dinge, für die wir dankbar sein können.

Eine Sache sind die vielen Vorteile, die uns das Weltraumprogramm gebracht hat. Es ist etwas, über das viele in und um McGregor und Oglesby in letzter Zeit diskutiert haben, da ihre Terrassentüren und Geschirr von häufigeren Raketentests wackeln.

Viele erinnern sich an das allererste Weihnachten im All und die Feierlichkeiten seither.

„Wenn sich die Mondsonne nähert, hat die Crew von Apollo 8 eine Nachricht, die wir Ihnen gerne senden möchten. Am Anfang … Gott schuf den Himmel und die Erde …“, sagte der Astronaut Bill Anders im Jahr 1968.

Beim ersten Weihnachtsfest im Weltraum umkreisten die Astronauten Frank Borman, Jim Lovell und Bill Anders den Mond.

„Wir haben abgehoben“ …

Sie waren bereits die erste Besatzung, die auf einer Saturn-V-Rakete abhob, und die ersten Menschen, die mit Geschwindigkeiten von über 24.000 Meilen pro Stunde unterwegs waren, als die Saturn-Rakete alle drei zum Mond startete.

Tests auf dem Testgelände von McGregor trugen dazu bei, die Voraussetzungen für den Erfolg des Saturn V zu schaffen, und gaben Zentraltexas einen großen Anteil am Weltraumrennen.

Als die Rakete von Cape Canaveral Launch Pad 39a abhob, fügte die Houston Mission Control eine weitere wichtige Nachricht hinzu.

„Okay, du gehst für TLI“

„Sie wählen TLI, was für ‚Trans-lunar Injection‘ steht, die Aussage war wichtig, weil sie bedeutete, dass die NASA den dreien erlaubt hatte, als erste die Erdumlaufbahn zu verlassen.

Sie erreichten den Mond pünktlich zu Weihnachten, also bereiteten sie eine Weihnachtsbotschaft vor, die erste für uns, die wir aus dem Weltraum kennen.

Aufgrund der beeindruckenden Aussicht vor ihnen wählten sie das Buch Genesis, in dem Anders, Lovell und Borman jeweils eine Passage lasen.

„Und Gott rief das Licht Tag und die Dunkelheit, er rief die Nacht und der Abend und der Morgen war der erste Tag“, sagte Lovell.

Seit diesem ersten Weihnachtsfest im All hat uns die Internationale Raumstation im Laufe der Jahre viele weitere gebracht.

In diesem Jahr kam der Weihnachtsmann an Bord dieser Drachenkapsel voller Geschenke, Vorräte und Ausrüstung früh an der Raumstation an.

„Abheben … abheben, LIftoff“

Zu Weihnachten wurde das James Webb Telescope gestartet, das nach dem ersten Direktor der NASA benannt wurde. Als Joint Venture der NASA und der europäischen und kanadischen Weltraumbehörden ist es 100-mal leistungsfähiger als Hubble und sollte uns für die kommenden Jahre Wissensgeschenke bescheren.

All diese Weltraumereignisse, die wie in den Ferien stattfinden, erinnern uns an die Bedeutung unserer Mission im Weltraum, die uns nicht nur in Bezug auf Wissen, sondern auch auf technologische Fortschritte vor Ort Vorteile gebracht hat.

Die Technologie, die Kameras in unsere Handys steckt, Memory Foam und sogar kratzfeste Sonnenbrillen stammen aus der Weltraumtechnologie.

Und während wir ein weiteres Weihnachten auf Erden feiern … sagen viele es, keines scheint so berührend und atemberaubend wie die Botschaft der Crew von Apollo 8.

„Und im Namen der Apollo 8-Crew beenden wir mit einer guten Nacht, viel Glück, frohen Weihnachten und Gott segne Sie alle, alle auf gutem Boden“, hilft Frank Borman, der spätere Leiter von Eastern Airlines mit Sitz wurde in Miami.