Arnold Schwarzenegger kauft 25 Häuser für obdachlose Tierärzte

Terminator-Star Arnold Schwarzenegger kaufte am Weihnachtstag in einer herzerwärmenden Geste Dutzende von Häusern.

Er ist ein Terminator mit einem Herz aus Gold.

Der ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger kaufte 25 Häuser für obdachlose Veteranen, die auf der Straße in Los Angeles lebten.

Der ehemalige Hollywood-Actionstar gab 250.000 Dollar ihres eigenen Geldes für die „kleinen Häuser“ aus, die von der gemeinnützigen Organisation Village for Vets gebaut wurden. das New Yorker Post Berichte.

„Heute habe ich früher Weihnachten gefeiert“, sagte Schwarzenegger in a Donnerstag twittern. „Die 25 Häuser, die ich für obdachlose Veteranen gespendet habe, wurden hier in LA errichtet. Es war fantastisch, Zeit mit unseren Helden zu verbringen und sie in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen.

Der muskulöse Österreicher hat gesagt, seine Großzügigkeit sei das, worum es bei Weihnachten geht.

„Ihr habt alle die Macht, in dieser Weihnachtszeit etwas für jemand anderen zu tun“, sagte Schwarzenegger, 74. „Es muss nicht riesig sein. Geben Sie einfach ein paar Minuten Ihrer Zeit, um jemand anderem zu helfen.

Los Angeles hat zunehmend das „kleine Haus“-Modell übernommen, um die notorische obdachlose Bevölkerung der Stadt zu versorgen. Die Einheiten messen 64 Quadratmeter und können schnell zusammengebaut werden. Sie verfügen über zwei Betten, volle Heizung und Klimaanlage und einen kleinen Schreibtisch, laut Hope of the Valley Rescue Mission.

Hope of the Valley hat im Februar sein erstes „Tiny Home Village“ in North Hollywood eröffnet.

Schwarzeneggers neues Zuhause wird eine Lebensader für Tierärzte wie Ferris Keams sein, die monatelang draußen in einem Zelt gelebt haben.

„Keine Eichhörnchen und keine Ratten“, sagte er Fox 11 in Los Angeles Genehmigung seiner neuen Ausgrabungen. „Es ist zu Hause.“

