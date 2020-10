Was wird mit Joshua Zirkzee, Jamal Musiala und Chris Richards passieren?

Bis zur Winterpause sind es noch mehr als elf Wochen.

Elf Wochen, in denen die Spieler des FC Bayern 18 Spiele bestreiten, ohne die anstrengenden Länderspiele der Nationalmannschaft im Herbst.

Es sind diese Zahlen, kombiniert mit der schrumpfenden Größe des Teams, die Hansi Flick dazu veranlassten, Alarm zu schlagen.

“Wenn wir Spieler in dieser Klasse verlieren – Thiago, Philippe Coutinho, Ivan Perisic – dann müssen wir diese Qualität ersetzen. Das wird in der nächsten Saison elementar, wenn wir monatelang alle drei Tage ein Spiel haben”, sagte der Bayern-Trainer. der Endrunde in der Champions League Mitte August.

Flicks Beharren auf Bayern ist zu hören

Das erwähnte Trio hat München inzwischen tatsächlich verlassen. Flicks Beharren war auch nicht ungewöhnlich.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters schlug der FC Bayern in der Person seines Sportdirektors Hasan Salihamidzic viermal zu!

Die Transferoffensive des Bosniers wird jedoch nicht nur gelobt, sondern wirft auch Fragen auf.

Welches Signal sendet die Verpflichtung von Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting an die jungen Spieler des FC Bayern?

Und wie wird Uli Hoeneß nach dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern vor drei Wochen auf Transfers in letzter Minute reagieren? CHECK24 Doppelpass gegen Offensive auf dem Spielermarkt?

Hoeneß: “Niemand wird vermisst”

“Niemand wird vermisst”, antwortete Hoeneß auf Flicks entsprechende Forderungen SPORT 1 antwortet. “Wir haben drei oder vier gute junge Spieler. Wenn wir nur etablierte Spieler haben, haben sie überhaupt keine Chance.”

Aber genau das ist passiert. Mit Costa (30), Choupo-Moting (31) und Sarr (28) gehören drei der vier Neuankömmlinge bereits zur älteren Generation, nur Roca liegt mit 23 Jahren noch mindestens auf halber Strecke in der Kategorie der jungen Spieler.

Im Gegenzug das Münchner Team mit Michael Cuisance (21, Olympique Marseile), Adrian Fein (21, PSV Eindhoven), Oliver Batista-Meier (19, sc Heerenveen), Lars Lukas Mai (20, Darmstadt 98) und Christian Früchtl ( 20) und Sarpreet Singh (21) für beide 1. FC Nürnberg, ein halbes Dutzend vielversprechender Talente, die bei einem anderen Verein geparkt sind.

Flick selbst hatte hinreichend bewiesen, wie gut er junge Spieler in das professionelle Team integrieren kann.

Auf der linken Seite der Verteidigung ist Alphonso Davies erst 19 Jahre alt.

Der 17-jährige Jamal Musiala hatte seine Chance in allen drei Ligaspielen der laufenden Saison und war gegen Schalke 04 sogar der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte der Bayern.

Chris Richards (20) durfte von Anfang an sogar gegen Berlin Hertha spielen und machte seine Arbeit in der Position des rechten Verteidigers nach 65 Minuten bis zum Wechsel gut.

Was kommt als nächstes für Zirkzee?

Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich genauso gut gehen wie Joshua Zirkzee. Denn die Bayern präsentieren Richards mit Sarr nicht nur einen Neuzugang, sondern müssen auch die Spielminuten des niederländischen Stürmers auf ein Minimum beschränken.

Denn Zirkzee muss nicht nur hoffen, dass Superstar Robert Lewandowski eine kreative Pause bekommt. In diesem Fall muss er sich auch gegen Choupo-Moting verteidigen.

Er hat gerade erst mit F. gemerkt, dass er sich nicht wirklich danach fühltos Sport gestresst. “Ich brauche Spielminuten und zusammen mit den Bayern müssen wir sehen, was zu tun ist. Wenn das bedeutet, ausgeliehen zu werden, werden wir das tun”, sagte der 19-Jährige.

Aber für den Teenager wurde noch keine Tür geöffnet – nicht einmal beim 1. FC Köln, der offenbar vor zwei Monaten danach gefragt hat, aber jetzt bei dem Angriff etwas anderes gefunden hat, auch nicht bei seinem Jugendclub Feyenoord, wo ihn Sportdirektor Frank Arnesen zurückwies.

Er steht vor dem gleichen Schicksal wie die anderen vielversprechenden Bayern-Talente. Auf der Suche nach immer mehr Erfolgen des Clubs laufen ihre eigenen Nachkommen Gefahr, zur Bank zurückzukehren – oder zu anderen Clubs. Spätestens im Winter.