Was versteinerte Fußabdrücke, die letzte Woche gefunden wurden, über die ersten Menschen in Nordamerika sagen

Versteinerte Fußabdrücke, die in New Mexico gefunden wurden, weisen darauf hin die ersten menschen gingen in ganz Nordamerika vor etwa 23.000 Jahren berichteten Forscher am Donnerstag.

Die ersten Fußabdrücke wurden 2009 im Bett eines trockenen Sees im White Sands National Park gefunden. Wissenschaftler des US Geological Survey analysierten kürzlich Samen, die in den Fußabdrücken stecken, um ihr ungefähres Alter von etwa 22.800 bis 21.130 Jahren zu bestimmen.

Die Ergebnisse könnten ein Rätsel aufklären, das Wissenschaftler seit langem verwirrt: Wann kamen die Menschen zum ersten Mal nach Amerika, nachdem sie sich aus Afrika und Asien vertrieben hatten?

Die meisten Wissenschaftler glauben, dass die uralte Migration von einer jetzt unter Wasser liegenden Landbrücke ausging, die Asien mit Alaska verband. Basierend auf verschiedenen Beweisen – einschließlich Steinwerkzeugen, fossilen Knochen und genetischen Analysen – haben andere Forscher eine Reihe möglicher Daten vorgeschlagen, in denen Menschen vor 13.000 Jahren in Amerika ankommen sollten, vor 26.000 Jahren oder älter.

Die aktuelle Studie liefert eine solidere Grundlage dafür, wann Menschen definitiv in Nordamerika waren, obwohl sie laut den Autoren noch früher hätten ankommen können. Fossile Fingerabdrücke sind unbestreitbarere und direktere Beweise als „kulturelle Artefakte, modifizierte Knochen oder andere konventionellere Fossilien“, schrieben sie in der Zeitschrift Science, die die Studie am Donnerstag veröffentlichte.

“Was wir hier präsentieren, ist ein Beweis für eine feste Zeit und einen festen Ort”, sagten sie.

Aufgrund der Größe der Fußabdrücke glauben Forscher, dass zumindest einige von Kindern und Jugendlichen gemacht wurden, die während der letzten Eiszeit lebten.

David Bustos, der Ressourcenprogrammmanager des Parks, entdeckte 2009 die ersten Fußabdrücke in alten Feuchtgebieten. Er und andere haben im Laufe der Jahre mehr im Park gefunden.

„Wir wussten, dass sie alt waren, aber wir hatten keine Möglichkeit, die Fußabdrücke zu datieren, bis wir sie mit (Samen) darauf fanden“, sagte er am Donnerstag.

Die Fußabdrücke bestehen aus feinem Schluff und Ton und sind zerbrechlich, sodass die Forscher schnell arbeiten mussten, um Proben zu sammeln, sagte Bustos.

„Die einzige Möglichkeit, sie zu retten, besteht darin, sie zu retten – viele Bilder zu machen und 3D-Modelle zu erstellen“, sagte er.

Frühere Ausgrabungen im White Sands National Park haben versteinerte Spuren entdeckt, die von einer Säbelzahnkatze, einem schrecklichen Wolf, einem kolumbianischen Mammut und anderen Tieren der Eiszeit hinterlassen wurden.

Die White Sands Trails wurden entlang des Ufers eines alten Bracksees angelegt, der einst das Tal füllte, wo sich heute die berühmten Dünen des Parks befinden.

Seit 2009 haben Bustos und andere Tausende von Spuren identifiziert, die nicht nur die Anwesenheit von Menschen zeigen, sondern auch ihr Verhalten und wie sie die Landschaft mit inzwischen ausgestorbenen Eiszeittieren teilten.

An einer Stelle erstreckt sich eine Ansammlung kleiner Fußabdrücke von Erwachsenen über etwa eine Meile und gesellen sich hier und da zu den Fußabdrücken eines kleinen Kindes, die Bilder einer müden Mutter heraufbeschwören, die ihr Kleinkind während eines Zaubers neben sich hinlegt.

An anderer Stelle gibt es menschliche und Mammut-Fußabdrücke, die sich überkreuzen, und eine Szene, die in versteinertem Schlamm buchstabiert ist, von Menschen, die ein riesiges Faultier verfolgen.

“Es ist ein wenig seltsam, was man in diesen Spuren sehen kann”, sagte Kathleen Springer, Mitautorin der Studie und Forscherin des US Geological Survey. “Und es gab einen Hinweis, dass (die Tracks) alt sein könnten.”

Um dies zu beweisen, konzentrierten sich die Forscher auf eine Reihe exponierter Fußabdrücke, die an der Seite eines kleinen Anstiegs verschwanden.

Sie verwendeten zuerst ein bodendurchdringendes Radar, um zu bestätigen, dass sich die versteinerten Spuren innerhalb des Hangs fortsetzten. Dann, im Januar 2020, gruben sie sorgfältig Gräben um die Fußabdrücke, um sie und die umliegenden Gesteinsschichten freizulegen.

Schließlich sammelten Springer und sein USGS-Forscher Jeff Pigati verkrustete Grabengrassamen über und unter den Gleisen und verwendeten eine Radiokarbon-Datierung, um ihr Alter zu bestimmen.

Was zurückkam, war bemerkenswert. Die Fußabdrücke wurden um – und in einem Fall darunter – Samen gelegt, die vor 21.000 bis 22.800 Jahren begraben wurden, was auf zwei Jahrtausende menschlicher Besiedlung entlang des Gletschersees vor etwa 10.000 Jahren vor dem Clovis-Volk hindeutet.

Diese Ergebnisse basieren auch nicht auf einigen isolierten Grabengrassamen. Springer sagte, sie hätten “Matten” von ihnen gefunden, was keinen Zweifel daran ließ, dass die Samen genau dort ausgegraben wurden, wo ihre Wirtspflanzen keimten, keimten und starben.

Das Forscherteam hat die Funde im Boden inzwischen mit einem deutlichen Klimasignal verknüpft: Eine gut dokumentierte Erwärmungsperiode vor rund 23.300 Jahren, die den See schrumpfen lassen und neue Orte “für all diese Menschen” geschaffen haben soll. und Tiere) in nassen Sand zu tupfen “, sagte Springer.