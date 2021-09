Gucci lanciert Vintage-Site Vault während der Mailänder Fashion Week

MAILAND – Modehäuser, die versuchen herauszufinden, wie sie nach der langen Tortur der Pandemie neue Augäpfel erreichen können, haben sich auf eine einzigartige Idee konzentriert: Kooperationen.

Viele tun es, im Großen und im Kleinen. Gucci, das Balenciaga letzte Saison „gehackt“ hat, startet jetzt eine E-Commerce-Site mit renovierten Vintage-Gucci-Produkten und Kapselkollektionen junger Designer. Der Hutmacher Borsalino arbeitet mit der französischen Marke Ami Paris und der vom Pferdesport inspirierten Marke Acheval zusammen.

Wenn sich die Modebranche verändert, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sagen Insider, auch wenn die Versuchung groß ist, auf alte Wege zurückzugreifen.

Highlights des vierten Tages der Mailänder Paraden am Samstag für den nächsten Frühling und Sommer:

GUCCI-ABSTIMMUNG

Gucci hat am Samstag eine E-Commerce-Site mit renovierten Vintage-Gucci-Stücken sowie Kapselkollektionen junger Designer gestartet, die von Gucci Creative Director Alessandro Michele ausgewählt wurden.

Michele sagte, das Projekt sei aus seiner langjährigen Besessenheit von der Modekollektion, einschließlich Gucci-Artikeln, entstanden, noch bevor er zur Marke kam.

“Ja, ich mache diesen Job, um Geschichten zu erzählen. Aber ich mache es auch, weil ich Objekte wirklich mag”, sagte er Reportern in Mailand.

Zu den jungen Designern gehörte die in London ansässige Priya Ahluwalia. Die recycelten Kollektionen von Ahluwalia sind nigerianischer und indischer Herkunft und haben bereits eine große Anhängerschaft gefunden, die von Sportlern wie Lewis Hamilton bis hin zu Hipstern mittleren Alters reicht.

“Völlig aus heiterem Himmel bekam ich eine Nachricht von Gucci. Ich dachte, es sei Werbung oder Spam”, sagte Ahluwalia. “Als ich merkte, dass es echt war, war ich sehr glücklich.”

Michele sagte, die Marke verfüge über ein umfangreiches Netzwerk von Vintage-Gucci-Quellen, die sie nutzt, um ihre Archive zu rekonstruieren. Die Markteinführung beinhaltet eine weiße Jackie-Tasche, die von ihrem Vorbesitzer sorgfältig gepflegt wurde und die er für sich behalten wollte.

Dann sagte er lachend: “Wer weiß, vielleicht melde ich mich heute Abend und kaufe es selbst!”

Gucci entfernte sich vom Kalender der Mailänder Fashion Week und fand seinen eigenen Rhythmus. Ihre nächste Show findet am 3. November in Los Angeles statt, zeitgleich mit der 10. LACMA Art – Film Gala, die Gucci sponsert.

_____

DOLCE & GABBANA BELEUCHTET DIE FASHIONWEEK

Dolce & Gabbana wollten mit ihrer neuesten Kollektion etwas Licht ins Glamour bringen – und das taten sie auch. Ihre blendenden Blicke erhellten einen Suchscheinwerfer, der aus der Umlaufbahn leicht zu sehen war.

Die Silhouette war ausgesprochen sexy und basierte auf Korsetts, Minikleidern und transparenten Dessous, grundlegende Elemente der kreativen Sprache der Marke.

In dieser Saison haben sich die Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana mit lichtreflektierenden Verzierungen, Bezügen mit Strasssteinen, Perlen und Metallic-Akzenten und Fransen hingelegt. Die Models liefen im Scheinwerferlicht über eine verspiegelte Landebahn.

Dicht mit Schmuck verzierte Jacken im Kontrast zu schmalen Camouflage-Cargohosen oder Distressed-Jeans. Jacken in einer Serie hatten geformte Ärmel direkt aus der Modenschau. Die Hose hatte eine niedrige Taille, so dass die mit Nieten besetzte Unterwäsche hindurchschauen konnte.

Die Designer sagten, die Kollektion sei eine “Neuinterpretation der Ästhetik der 2000er Jahre”. Sie würdigten Jennifer Lopez mit einem Paar J-Lo T-Shirts.

Ruhigere Momente waren trendigen kleinen schwarzen Kleidern mit Spitzenakzenten und offenen Fronten vorbehalten, die fast hauchdünne Korsetts enthüllen, und noch kleinere schwarze Jumpsuits.

Die Schuhe waren Sandalen mit Stilettoabsatz und Schnürsenkeln, kniehohe Stiefel und halbhohe Stiefel, die dem schnellen Finale etwas halfen, als die Modelle langsamer wurden, um die Treppe hinunterzugehen. Die Stiefel waren aus Satin, Denim, Camouflage und Krokodil.

Jede Dolce Box Handtasche hatte ein einzigartiges Design.

Obwohl sie für die Show in Mailand waren, erschienen die Macher praktisch auf einer Leinwand für ihre traditionelle Verbeugung nach der Show.

_____

ARTHUR ARBESSER VERLOREN UND GEFUNDEN

Als die Welt fast stillstand, entfachte das Team um Arthur Arbesser seine Kreativität, indem es Versandkartons zu Pappblumen recycelte und ausgefallene Mützen häkelte.

Der Titel der Kollektion „Lost and Found“ bezieht sich konkret auf Inspirationen aus einem Familiendachboden, die glückliche Erinnerungen wecken, kann aber auch Dinge bedeuten, die während der Pandemie verloren und gefunden wurden, wie die Freude, Dinge an Orten zu tun .

„Ich habe gemerkt, dass es so wichtig ist, etwas mit den Händen zu machen, weil man eine Art Befriedigung bekommt, und wir brauchen Befriedigung“, sagte Arbesser.

Im Zuge der Pandemie verließ der in Mailand ansässige österreichische Designer glücklich den Laufsteg für persönlichere Präsentationen und verwandelte eine Ladenfront in Mailands Luxus-Einkaufsviertel in ein kreatives Studio, das mit einem maßgeschneiderten Wandbild geschmückt ist und eine neue Linie von Tischdecken mit seinen neueste Kollektion.

Die Details des Wandbildes wurden zur Dekoration einer Kleidertasche. Die langen, romantischen Silhouetten kontrastieren mit den bauchfreien Tops. Ein schwarz-weiß kariertes Minikleid wurde mit einem Hemd mit quadratischem Print kombiniert, während ein kurzer Gobelinrock eine jugendliche Ausstrahlung hatte. Zu den Prints dieser Saison gehören naive Designs, bunte Schachbrettmuster mit Pixeleffekt, aber auch Gingham, Retro-Karo und Streifen.

„Das Wichtigste ist, weiterzumachen“, sagte Arbesser. “Wir freuen uns, weil wir glauben, dass unser eigenes Wohlergehen und das Ihres Teams und der Menschen um Sie herum so wichtig ist.”

____

BORSALINO REISEPROTOKOLL

Nichts geht über einen Stopp im Falle einer Pandemie, um ein Unternehmen neu zu denken.

Der 164-jährige italienische Huthersteller Borsalino nahm sich die Zeit, sich auf neue Kooperationen zu konzentrieren, die Marke durch Lizenzverträge auf Lederwaren und Schals auszudehnen, seine digitale Präsenz neu zu starten, die Produktion zu optimieren und Fehler an Maschinen zu beseitigen, die sonst ungenutzt wären.

“Es war eine großartige Pause. Wir haben Entscheidungen getroffen, die vorher nicht leicht waren”, sagte Philippe Camperio, der Manager von Haeres Equita hinter dem Relaunch von Borsalino.

Um ein neues Publikum zu erreichen und den Vertrieb zu erweitern, arbeitete Borsalino mit der Pariser Marke Ami an einer einfachen Glocke mit gewelltem Rand und mit Acheval an einer Bast-Kapselkollektion mit Bändern in Pferdesilhouetten. Die Website enthält jetzt Tutorials zum Schneiden und Tragen von Hüten. Und Borsalino arbeitet mit jungen Designern des Marangoni Fashion Institute zusammen, um Hüte in ihre Stilsprache zu integrieren.

Die in dieser Woche lancierte Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 ist eine Reise durch Japan, Italien und Südamerika. Baseballcaps und Bobs aus dunklem Denim werden mit Charms oder Geisha-Prints für einen trendigen Tokio-Look personalisiert. Ein handgehäkelter Basthut steht für sizilianische Handwerkskunst. Und auf den Panamahüten mit markanten Bändern leuchten ecuadorianische Einflüsse durch.

Jede Marke reagiert unterschiedlich darauf, wie die Pandemie sie verändert oder herausgefordert hat.

„Uns geht es darum, die heutigen Werte zu akzeptieren, sozial verantwortlich zu sein, was Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umfasst, und Vielfalt, um alle anzuziehen“, sagte der kreative Direktor Giacomo Santucci.

___

SOMMERGESCHICHTE VON FERRAGAMO

Die Ferragamo-Frau für den nächsten Sommer präsentiert sich dezent in einer leicht zu tragenden Silhouette mit sexy Momenten.

Gesmokte Kleider haben ein tiefes V und einen offenen Rücken, während enganliegende Wickelkleider suggestive Schlitze haben. Bei der Hose handelte es sich um locker sitzende Haremshosen mit Wickeldetails, die beispielsweise mit einem Crossover-Oberteil verbunden waren.

„Ich wollte, dass die Kollektion feminin und sinnlich ist“, sagt Designdirektor Guillaume Meilland.

Die Herrenbekleidung umfasste Strickoveralls, niedrige Hosen mit geflochtenen Schärpen und Shorts mit bloßen Beinen unter einer Manteljacke.

Für Damen haben die Schuhe die Ballerinas Vara und Varina in neuen Materialien wie Rattan und einer Sandale mit offener Zehenpartie für ihn neu aufgelegt.

Brooke Shields, begleitet von ihrer Tochter Grier Hency, hatte einen Sitz in der ersten Reihe, zusammen mit den amerikanischen Schauspielern Ashley Benson, Madelyn Cline, Ashton Sanders und Ross Butler.