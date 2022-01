„Was machst du beruflich? »Promi Daniel Mac in komödiantischen Szenen mit Red Bull F1 in Saudi-Arabien

Red Bull Racing hatte offenbar einen Gast für das glorreiche Eröffnungswochenende des Grand Prix von Saudi-Arabien im vergangenen Jahr – Daniel Macdonald.

Der berühmte Tik-Toker machte sich auf den Weg in die Garage des österreichischen Teams in Jeddah und lief wie immer herum und stellte Ingenieuren und Piloten die eine Frage, die den Hauptgrund für seinen Ruhm ausmacht.

Dan Mac tritt der Red Bull F1-Garage bei

Das Video führte den gebürtigen Arizonaer mit einer Kamera in der Hand herum, suchte nach einem Red Bull-Mitglied und schließlich auf der Suche nach Alex Albon, der sich mitten in der intensiven Vorbereitung auf seinen nächsten Einsatz beim Williams F1-Team im Jahr 2022 befindet.

Mac warf dann seine übliche Frage an den ehemaligen Red-Bull-Fahrer. „Hallo! Entschuldigung, was machen Sie beruflich?fragte er und Albon antwortete: ‚Ich bin ein Rennfahrer für Red Bull Racing Honda.‘

Albon gab Mac auch eine Führung durch die Red Bull-Garage. „Ich werde dich herumführen. Ich denke, es ist einfacher, es dir zu zeigen. Also komm rein,“ er sagte.

Formel 1 F1 – Abu Dhabi Grand Prix – Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate – 9. Dezember 2021 Red Bulls Max Verstappen bei einem Teamfoto vor dem Abu Dhabi Grand Prix REUTERS / Hamad I Mohammed

Die Social-Media-Sensation zog dann vor die Garage, um einige der Ingenieure zu treffen, darunter Calum Nicholas, leitender Generatortechniker bei Red Bull. „Freust du dich auf heute Abend?fragte Mac.

Calum reagierte daraufhin begeistert: „Ja, ja, fertig! Lass es uns gewinnen!„Dann stellte sich ein anderer Ingenieur vor, den Mac fragte:“Jo, worauf warten wir?„

Der Ingenieur antwortete: „Naja das erste mal ein neuer Lead. Wir sind uns nicht sicher, was uns erwartet. Aber drücken wir die Daumen für ein gutes Ergebnis, Mann!Das Video geht dann an Max Verstappen, der die Ziellinie auf P2 überquert und während der Siegerehrung die Trophäe auf dem Podium in die Höhe hebt.

Wer ist Dan Mac, die Social-Media-Sensation?

Inzwischen müssen sich viele fragen, wer Dan Mac ist! Nun, er ist Supercar-Enthusiasten ziemlich bekannt.

Mac ist ein aktiver Social-Media-Influencer, der durch die USA reist, um Supersportwagen zu entdecken und ihre Besitzer zu fragen, was sie beruflich machen. Er hat über 10 Millionen Abonnenten bei Tik-Tok und 1,2 Millionen Abonnenten bei YouTube.

