Sony Group gründet ein Unternehmen zur Massenproduktion von Elektrofahrzeugen

Der Elektronikkonzern Sony Group Corp. kündigte an, in diesem Frühjahr eine Tochtergesellschaft zu gründen mit dem Ziel der Massenproduktion von Elektrofahrzeugen, eine Aussicht, die die japanische Autoindustrie verändern könnte.

Dies gab er am 4. Januar auf der Consumer Tech Show CES 2022 in Las Vegas bekannt, wo er einen neuen elektrischen SUV-Prototyp namens Vision-S 02 vorstellte.

Das neue Unternehmen mit dem Namen Sony Mobility Inc. wird seinen Hauptsitz in Japan haben.

Vor zwei Jahren stellte die Sony Group ihren Fahrzeug-Prototyp Vision-S auf der jährlichen Veranstaltung zur Präsentation neuer Produkte und Technologien vor. Das Autokonzept von Sony basiert auf künstlicher Intelligenz für autonomes Fahren.

„Wir werden die verschiedenen Technologien von Sony nutzen, um ernsthaft über unseren Eintritt in den Elektrofahrzeugmarkt nachzudenken“, sagte Keiichiro Yoshida, Vorsitzender und CEO der Sony Group, gegenüber Reportern in Las Vegas und kündigte den Fokus auf Elektrofahrzeuge an.

Dieser Schritt könnte die Natur der japanischen Autoindustrie dramatisch verändern, wenn es Sony gelingt, seinen riesigen Bestand an elektronischen Technologien für die Massenproduktion von Fahrzeugen zusammenzuführen.

Der offensichtliche Vorteil eines batteriebetriebenen Autos besteht darin, dass es keinen CO2-Fußabdruck hinterlässt, etwas, das Autohersteller auf der ganzen Welt unbedingt erreichen wollen.

Der auf der CES vorgestellte neue SUV-Prototyp war mit rund 40 Sensoren ausgestattet, die nicht nur die Umgebung, sondern auch das Verhalten des Fahrers erfassen.

Das Fahrzeug, das von einem Unternehmen in Österreich hergestellt wird, ist mit der Mobilfunktechnologie der nächsten Generation namens 5G ausgestattet.

Die Prototypen wurden von demselben Team entwickelt, das den Aibo-Hunderoboter entwickelt hat.

„Aibo und autonome Fahrzeuge sind aus der Sicht gleich, wie sie sich bewegen sollen, nachdem sie ihre Umgebung erkannt haben“, sagte Izumi Kawanishi, Executive Vice President und verantwortlich für das KI-Robotik-Geschäft der Sony-Gruppe verantwortlich für diese Entwicklung.

Die Kommerzialisierung von Elektrofahrzeugen wird auch für die Halbleiterindustrie von Sony aufgrund der hohen Stückzahlen, die für autonome Elektrofahrzeuge erforderlich sind, ein Segen sein.

Elektrofahrzeuge sind in den Worten eines Sony-Managers ein Bereich, in dem starke Synergien mit Halbleitern bestehen.

Das traditionelle Automobilproduktionsmodell ist ein vertikales Modell, bei dem die Autohersteller auf einer Pyramide stehen, die von Hunderten kleiner Unternehmen unterstützt wird, die die Teile herstellen.

Bei Elektrofahrzeugen wird dieses Modell jedoch wahrscheinlich zu einem neuen horizontalen Produktionssystem führen, in dem verschiedene Unternehmen die Herstellung der verschiedenen Teile, die in das Fahrzeug eingehen, in einem gleichberechtigteren Verhältnis durchführen.

(Dieser Artikel wurde von Junichi Kamiyama und Daisuke Igarashi in Las Vegas und Yasuro Suzuki und Naoyuki Fukuda in Tokio geschrieben.)