Die antike Welt aus der Vogelperspektive

Schreib ins Tagebuch iSciencePaläontologen an der Yale und Harvard ungewöhnlich große neue optische Eigenschaften von einer 95 Millionen Jahre alten Krabben fossilen entdeckt haben, Callichimaera perplexa, eine Spezies zuerst im Jahr 2019 in einer Studie des ehemaligen Yale Paläontologen Javier Luque, die Callichimaera durchgeführt beschriebener Schluss nahe , ein Raubtier.

Callichimaera, die in Boyacá, Kolumbien, und Wyoming, USA, gefunden wurde, war etwa ein Viertel groß, hatte große Facettenaugen ohne Höhlen, gebogene Krallen, pfotenförmige Mundwerkzeuge, einen freiliegenden Schwanz und einen langen Körper. Frühere Forschungen haben gezeigt, dass dies das erste Beispiel für einen schwimmenden Arthropoden mit paddelförmigen Beinen seit dem Aussterben der Seeskorpione vor mehr als 250 Millionen Jahren ist.

„Die Exemplare, die wir von der ungewöhnlichen Kreidekrebse Callichimaera perplexa haben, bewahren sehr empfindliches Augengewebe, das normalerweise nicht aufbewahrt wird“, sagte Kelsey Jenkins, Doktorandin in Erd- und Planetenwissenschaften in Yale und Erstautorin der Studie. „Dazu gehören Dinge wie Furniere und inneres optisches Gewebe. Diese Art der hervorragenden Konservierung ist selten.“

Co-Autor der Studie ist Luque, heute Associate Researcher in Harvard. Co-Autor der Studie ist Derek Briggs, G. Evelyn Hutchinson Professor of Earth and Planetary Sciences an der Yale Faculty of Arts and Sciences. Briggs ist außerdem Kuratorin für Invertebraten-Paläontologie am Yale Peabody Museum of Natural History.

Für die Studie analysierten die Forscher fast 1.000 Krabben und Fossilien, darunter Krabben in verschiedenen Entwicklungsstadien, die 15 Krabbenarten repräsentieren. Die Forscher verglichen die Größe der Augen der Krabben und ihre Wachstumsrate.

Callichimaera führt die Liste in beiden Kategorien an. Seine Augen machten ungefähr 16% seiner Körpergröße aus.

„Ich bin 5’2.“ Wenn meine Augen so groß wären, hätten sie einen Durchmesser von etwas mehr als 9 Zoll “, sagte Jenkins. „Wenn etwas so große Augen hat, sind sie definitiv sehr visuell. Dies steht in starkem Kontrast zu den winzigen Krabben mit rudimentären Augen, bei denen sie nur 1 bis 3% der Körpergröße des Tieres ausmachen können.

Ebenso die Optik von Callichimaera Wachstumsrate war schneller als jede andere von den Forschern untersuchte Krabbe. „Krabben mit sehr schnell wachsenden Augen sind eher visuell geneigt – sie sind wahrscheinlich sehr gute Raubtiere, die ihre Augen zum Jagen verwenden – während langsam wachsende Augen eher bei Aasfresserkrabben zu finden sind, die weniger visuell abhängig sind.“ , sagte Briggs.

Bezeichnenderweise waren es frische Augen, die Callichimaeras neueste Entdeckung möglich machten. Jenkins, dessen Hauptforschungserfahrung mit Reptilien war, wollte mehr über eine andere Tierart erfahren, also über Krabben.

„Javier und Derek haben mich betreut und ich konnte die Perspektive eines Außerirdischen auf eine Gruppe von Tieren vermitteln, die ich ursprünglich nicht kannte“, sagte Jenkins.

Kelsey M. Jenkins et al., Das bemerkenswerte visuelle System einer Kreidezeitkrabbe, iScience (2021). Kelsey M. Jenkins et al., Das bemerkenswerte visuelle System einer Kreidezeitkrabbe,(2021). DOI: 10.1016 / j.isci.2021.103579

