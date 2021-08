Android 12: Osterei geht live, mit Material You-Farben

Jedes Jahr fügt Google ein Easter Egg in die neueste Version von Android ein, und Android 12 ist nicht anders. Mit der Veröffentlichung von Android 12 Beta 4 ist das diesjährige Easter Egg live und dient dazu, Material You und seine leuchtenden Farben zu präsentieren.

Wie in den Vorjahren können Sie auf das Android 12 Easter Egg zugreifen, indem Sie in der App “Einstellungen” “Über das Telefon” und dann “Android-Version” öffnen. Tippen Sie auf dieser Seite dreimal auf die „Android-Version“, um das Osterei zu öffnen.

Dadurch wird eine Ansicht Ihres Hintergrundbilds geöffnet, das mit einem Uhr-Widget im Stil von Material You bedeckt ist und die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Wenn Sie den Minutenzeiger greifen und ihn bis 12:00 Uhr drehen, erscheint über der Uhr ein Kreis mit der stilisierten “12” von Android 12. Die Seite wird dann mit Kreisen in den Farben Ihres aktuellen Hintergrundbilds bedeckt, was ein Markenzeichen von . ist Die Designsprache von Google Material You.

Leider ist dies das volle Ausmaß des Easter Eggs, das wir bisher entdeckt haben, was es zu einem großen Schritt zurück von Androids verschachtelten Easter Eggs der vergangenen Jahre macht. Zum Beispiel hatte Android 11 einen Bubble-betriebenen Minispiel zum Füttern von Katzen, während Android 10 enthalten lustige Nonagramm-Rätsel.

