Warum machen diese mexikanischen Fische Furore?

In den schwefelhaltigen Teichen des mexikanischen Bundesstaates Tabasco lebt ein winziges Silberblatt eines Fisches, der schwefelhaltige Molly. Werfen Sie einen Felsbrocken darauf und Sie könnten mehrere tanzen sehen: Die Wasseroberfläche wird in blassen, pulsierenden Wellen ausbrechen und sich in das unheimliche Blau ergießen wie Milch in Kaffee. Alle paar Sekunden wiederholen Tausende von Fischen eine schnelle Tauchbewegung, um die Welle zu erzeugen, manchmal bis zu zwei Minuten lang.

Wieso den? fragten die Biologen. Wofür kann dieser Indikator verwendet werden?

Mollies fallen einer Vielzahl von geflügelten Raubtieren zum Opfer, darunter Reiher, Eisvögel und Kiskadees. Wenn die Vögel zum Angriff tauchen, flackern und wirbeln die Mollys. Deutsche Wissenschaftler, die den Fisch aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht besuchen konnten, analysierten stundenlange Videos, die während zwei Jahren von Vogelangriffen aufgenommen wurden, sowohl real als auch von einem Forscher simuliert, und glauben, dass sie das vom Fisch übertragene Schreiben entschlüsselt haben könnten.

Es scheint sich um Raubtiere zu kümmern, die am Ufer sitzen, sie Bericht in Aktueller Biologie Mittwoch. Die Nachricht lautet: Wir sehen uns. Wir schauen. Versuchen Sie kein lustiges Geschäft.

Nicht alle Vogelangriffe lösen das seltsame Flimmern aus, sagt David Bierbach, Biologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und Autor des neuen Artikels. Eisvögel zum Beispiel werfen Kanonenkugeln ins Wasser und lassen Mollys fast jedes Mal blinzeln. Aber Kiskadees sind subtil – sie tauchen nur ihre Schnäbel hinein. Sie lösen selten eine Reaktion aus.