Wales erwartet, dass Kapitän Gareth Bale für das WM-Play-off-Halbfinale gegen Österreich zur Verfügung steht | Fußball Nachrichten

Wales hofft, dass Gareth Bale für die WM-Play-offs am Donnerstag gegen Österreich fit ist, obwohl der Stürmer von Real Madrid die El Clasico-Niederlage gegen Barcelona verpasst.

Bale wurde am Sonntag gegen Barcelona aus dem 23-Mann-Kader von Real Madrid gestrichen. Berichten aus Spanien zufolge fiel der walisische Kapitän wegen Rückenschmerzen aus.

Aber der 32-Jährige schloss sich der Nationalmannschaft vor dem Play-off-Halbfinale gegen Österreich an – und die Dragons erwarten, dass der 100-malige Stürmer am Donnerstag im Cardiff City Stadium aufeinandertreffen wird.

Nach der 0:4-Demütigung gegen Bernabeu in Barcelona sagte Real-Chef Carlo Ancelotti über Bale: „Er fühlte sich gestern nach dem Training nicht gut. Er hat es heute Morgen versucht, aber er war nicht bereit zu spielen.

Der frühere österreichische Nationalspieler Marko Stankovic sagt, Gareth Bale sei trotz der begrenzten Spielzeit des Walisers bei Real Madrid immer noch der Schlüsselspieler von Wales.



„Er wird sich jetzt seiner Nationalmannschaft anschließen und sie werden entscheiden, ob er spielt oder nicht.“

Bale hat in der voraussichtlich letzten seiner neunjährigen Amtszeit bei Madrid eine miserable Saison hinter sich.

Der 32-Jährige hat seit seinem Spiel gegen Real Betis am 28. August nur 77 Minuten Vereinsfußball gespielt.

Der walisische Torhüter Rob Page sagt, seine „Wunschliste" sei mit der Auslosung der WM-Playoffs beantwortet worden, und seine Mannschaft werde ihre zwei möglichen Heimspiele nur im Cardiff City Stadium bestreiten.



Bale erlitt im September eine Oberschenkelverletzung und klagte dann über seine Wade, nachdem er im November gegen Weißrussland sein 100. Länderspiel für Wales bestritten hatte.

Seine einzigen Vereinsspiele seit letztem Monat, ein Start in der La Liga gegen Villarreal und ein kurzer Auftritt in der Champions League als Ersatzspieler bei Paris St. Germain.

Aaron Ramsey hat sich ebenfalls der Mannschaft von Robert Page angeschlossen, nachdem er seinen ersten Start in der schottischen Premier League seit seiner Leihe von Juventus im Januar für die Rangers absolviert hatte.

Ramseys mangelnde Fitness hatte ihn zu einigen schottischen Pokalstarts und drei weiteren Auftritten auf der Bank gezwungen.

Aber er spielte am Sonntag 84 Minuten gegen Dundee und erzielte sein erstes Rangers-Tor beim 2: 1-Sieg.

Aaron Ramsey erzielte am Sonntag beim Sieg gegen Dundee sein erstes Tor für die Rangers



Österreichs Trainer Franco Foda musste vier Änderungen in seinem Kader vornehmen, wobei die Verteidiger Christopher Trimmel und Philipp Lienhart sowie die Mittelfeldspieler Florian Grillitsch und Dejan Ljubicic ausfielen.

Andreas Weimann von Bristol City kehrt zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder in den österreichischen Kader zurück, zusammen mit dem ehemaligen Verteidiger von Southampton Lens, Kevin Danso, Stefan Ilsanker und Alessandro Schopf.

Wales-Team

W. Hennessey (Burnley), A. Davies (Stoke), T. King (Salford), C. Gunter (Charlton), B. Davies (Tottenham), C. Roberts (Burnley), C. Mepham (Bournemouth), J. Rodon (Tottenham), B. Cabango (Swansea), N. Williams (Fulham, ausgeliehen von Liverpool), R. Norrington-Davies (Sheff Utd), E. Ampadu (Venezia, ausgeliehen von Chelsea), J. Allen (Stoke), J. Morrell (Portsmouth), W. Vaulks ( Cardiff), D. Levitt (Dundee Utd, ausgeliehen von Man Utd), A. Ramsey (Rangers, ausgeliehen von Juventus), J. Williams (Swindon), H. Wilson (Fulham), S. Thomas (Huddersfield), R. Colwill (Cardiff) , B. Johnson (Nottingham Forest), D. James (Leeds), G. Bale (Real Madrid), M. Harris (Cardiff), R. Matondo (Cercle Brügge, ausgeliehen von Schalke 04)