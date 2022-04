Elden Rings Battle of Malenia ist verwanzt und erschreckend

Einer der härtesten Bosse in Elden Ring, Malenia, Blade of Miquella, heilt sich jetzt automatisch selbst, wenn Spieler Hilfe herbeirufen.

Obwohl Heilung eine von Malenias normalen Fähigkeiten ist, sollte sie dies nur tun, wenn ihre Angriffe den Spieler treffen. Ein Fehler im neuesten Elden Ring-Update bedeutet jedoch anscheinend, dass sie sich ohne ersichtlichen Grund jederzeit während des Kampfes selbst heilen kann.

Der wichtigste Malenia-Experte von Elden Ring, Let Me Solo Her, entdeckte den Fehler, als er zum Kampf gegen den Boss gerufen wurde.

Sein YouTube-Video zeigt dies deutlich: Auch wenn keine Spieler in der Nähe von Malenia sind, spielt es keine Rolle, ob sie Schaden erleidet, Teile ihrer Gesundheitsanzeige steigen.

Das haben auch andere Spieler mit gemerkt Reddit-Benutzer Demonboy995 sagte, dass es jedes Mal passierte, wenn er gerufen wurde, um beim Kampf gegen Malenia zu helfen.

Es ist nicht bekannt, was die Heilung auslöst, aber Benutzer haben spekuliert, dass die Verzögerung Malenia im Wesentlichen dazu veranlasst, Treffer zu registrieren, die nicht von Spielern registriert werden, da dies nur im Mehrspielermodus geschieht.

Der berüchtigte Boss findet vielleicht gerade seine eigenen Wege, um Let Me Solo Her zu kontern, aber die jetzt legendäre Elden Ring-Beschwörung, die in den Welten anderer Spieler erscheint, um sie leicht zu besiegen.

Patch 1.04 machte es auch schwieriger, die Malenia durch andere, absichtlichere Mittel zu besiegen, da es die Beschwörung des Fliegenschwarms schwächte, die hohen Blutverlustschaden verursachte.

In unserer 10/10-Rezension sagte IGN: „Elden Ring ist eine massive Iteration dessen, was FromSoftware mit der Souls-Serie begonnen hat, und bringt seinen unerbittlichen Kampf in eine unglaubliche offene Welt, die uns die Freiheit gibt, unseren eigenen Weg zu wählen.“

