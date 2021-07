Waldbrand an Spaniens Costa Brava zwingt Hunderte, ihre Häuser zu verlassen

BARCELONA, 17. Juli (Reuters) – Feuerwehrleute setzten am Samstag mit Wasser beladene Flugzeuge ein, um einen Waldbrand in der spanischen Region Costa Brava zu bekämpfen, bei dem 350 Menschen aus ihren Häusern evakuiert wurden, heißt es in dem Bericht der regionalen Feuerwehr.

Das Feuer, von dem die Polizei glaubt, dass es durch eine weggeworfene Zigarette verursacht wurde, verwüstete mehr als 400 Hektar Wald und Buschland am Rande des Naturparks Cap de Creus, einem beliebten Touristengebiet.

“Wir versuchen derzeit, das Feuer mit sechs Flugzeugen, die Wasser in die Flammen ablassen, und 90 Feuerwehrteams am Boden unter Kontrolle zu bringen”, sagte Sergi Palacios von der katalanischen Regionalfeuerwehr.

Polizisten beobachten am 17. Juli 2021 in Llanca einen Waldbrand in der spanischen Region Costa Brava. REUTERS / Lorena Sopena Weiterlesen

Von Feuerwehrleuten aufgenommene Videoaufnahmen zeigten, wie sie das felsige Gelände erklimmen, während sie im Dunkeln arbeiteten, um das Feuer zu bekämpfen, das am Freitag begann.

Mehr als 231 Menschen mussten für die Nacht in Notunterkünften des Rathauses des Stadtteils El Port de la Selva Zuflucht suchen.

Die Polizei sagte, jeder, der durch das Werfen einer glimmenden Zigarette für das Feuer verantwortlich gemacht wurde, könnte strafrechtlich verfolgt werden.

“Ein unachtsamer Zigarettenstummel bedeutet 50 Jahre Wiederaufforstung”, sagte Jordi Puignero, Vizepräsident der katalanischen Regionalregierung, gegenüber Reportern.

Berichterstattung von Graham Keeley und Silvio Castellanos Redaktion von Helen Popper

