Österreich untersucht gemeldetes „Havanna-Syndrom“ bei US-Gesandten

WIEN (Reuters) – Österreich arbeitet mit US-Behörden zusammen, um eine Welle von Verdachtsfällen einer als “Havanna-Syndrom” bekannten Krankheit bei US-Diplomaten in Wien aufzuklären, teilte das Ministerium am Samstag mit.

US-Außenminister Antony Blinken sagte letzten Monat, dass sein Land eine regierungsweite Überprüfung durchführt, um festzustellen, wer oder was die seiner Meinung nach “gerichteten” Hochfrequenzangriffe gegen Menschen verursacht hat die kubanische Hauptstadt. im Jahr 2016.

Das New Yorker Magazin sagte am Freitag, dass seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar etwa zwei Dutzend Geheimdienstler, Diplomaten und andere US-Beamte in Wien ähnliche Symptome wie das Syndrom von Havanna gemeldet haben, was es zum zweitgrößten Hotspot nach Havanna macht Havanna. .

“Wir nehmen diese Informationen sehr ernst und arbeiten entsprechend unserer Rolle als Gaststaat mit den US-Behörden zusammen, um Licht in dieses Thema zu bringen”, heißt es in einer kurzen Erklärung des österreichischen Außenministeriums.

“Die Sicherheit der in Wien stationierten Diplomaten und ihrer Familien liegt uns am Herzen.”

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, die Vereinigten Staaten würden “energisch untersuchen” gemeldete Fälle, die US-Beamte in der US-Botschaft in Wien betreffen.

Einst ein Zentrum der Intrigen des Kalten Krieges, beherbergt Wien mehrere Organisationen der Vereinten Nationen und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, was bedeutet, dass größere Länder wie die Vereinigten Staaten und Russland oft dort drei Botschafter und eine bedeutende diplomatische Präsenz haben.

Dies hat Wien längst zu einer Drehscheibe für diplomatische Aktivitäten und Spionage gemacht, da viele Spione unter diplomatischem Deckmantel operieren.

Auf der Website des österreichischen Außenministeriums sind derzeit 158 ​​amerikanische Diplomaten in Wien stationiert.

(Berichterstattung von François Murphy; Zusätzliche Berichterstattung von Joel Schectman in Washington; Redaktion von Frances Kerry und Daniel Wallis)