Vulkanausbrüche halfen Dinosauriern, den Planeten Erde zu regieren

Die Forscher analysierten Beweise aus Sediment- und Pflanzenfossilien aus einem See in Nordchina und konnten vier intensive Phasen vulkanischer Aktivität mit Veränderungen des karnischen Niederschlagsereignisses in Einklang bringen.

Zuvor hatten Forscher Vermutet dass die Veränderungen im globalen Kohlenstoffkreislauf während der Episode das Ergebnis von großen Vulkanausbrüchen aus einer Masse von Eruptivgestein waren, die im gesamten westlichen Nordamerika gefunden wurden. Die neue Studie verbindet den Zeitpunkt der Episode mit vier unterschiedlichen Quecksilberspitzen – a etablierter Indikator vulkanische Aktivität – Veränderungen im Kohlenstoffkreislauf sowie Niederschläge, die zu lokalen Veränderungen der Vegetation an Land und im See geführt haben.

„Wir sind oft in der Lage, Vulkanismus mit der globalen Erwärmung in Verbindung zu bringen, aber unsere Studie ist insofern ungewöhnlich, als wir sie auch mit Perioden intensiver Regenfälle in Verbindung gebracht haben“, sagte Jason Hilton, Paläobotaniker an der University of Birmingham in England und Co-Autor der Studie. “Mit jedem Vulkanismus sehen wir eine Zunahme von Pflanzen, die an feuchte und aquatische Umgebungen angepasst sind.”

Jing Lu, ein Forscher an der Chinesischen Universität für Bergbau und Technologie und Mitautor der Studie, fügte hinzu, dass diese Eruptionen “stark genug waren, um evolutionäre Prozesse während der Trias auszulösen”.