Vulkanausbruch im Pazifik und an der Westküste unter Tsunami-Warnung

WELLINGTON, Neuseeland (AP) – Ein Unterwasservulkan brach am Samstag in der Nähe der friedlichen Nation Tonga dramatisch aus, schickte Tsunami-Wellen an die Küste und Menschen eilten auf höher gelegene Gebiete. Tsunami-Warnungen wurden für Hawaii, Alaska und die US-Pazifikküste herausgegeben.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzungen oder das Ausmaß des Schadens, da die gesamte Internetverbindung mit Tonga gegen 18:40 Uhr Ortszeit unterbrochen wurde, sagte Doug Madory, Direktor für Internetanalysen des Netzwerknachrichtendienstes Kentik.

Tonga bezieht sein Internet über ein Seekabel aus Suva, Fidschi, das vermutlich beschädigt wurde. Southern Cross Cable Network, das Unternehmen, das die Verbindung betreibt, weiß noch nicht, „ob das Kabel durchtrennt ist oder nur unter einem Stromausfall leidet“, sagte der technische Direktor Dean Veverka. Er sagte, er gehe davon aus, dass der Ausbruch dafür verantwortlich sei.

Tonga bezieht sein Internet über ein Seekabel aus Suva, Fidschi, das vermutlich beschädigt wurde. Das Unternehmen, das diese Verbindung betreibt, Southern Cross Cable Network, konnte nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.

Die Nachrichtenseite Tongas Islands Business berichtete, dass ein Konvoi aus Polizei und Militär König Tupou VI aus seinem Palast in der Nähe der Küste evakuierte. Er war einer von vielen Bewohnern, die auf das höher gelegene Gelände zusteuerten.

Auf Hawaii meldete das Pacific Tsunami Warning Center Wellen von einem halben Meter (1,6 Fuß) bei Nawiliwili, Kauai und 80 Zentimeter (2,7 Fuß) bei Hanalei. Der Nationale Wetterdienst sagte, es gebe Berichte über Boote, die in die Docks geschoben würden, aber die Gefahr ließ im Laufe des Morgens nach.

„Wir sind erleichtert, dass keine Schäden und nur geringfügige Überschwemmungen auf allen Inseln gemeldet wurden“, beschrieb das Tsunami-Zentrum die Situation auf Hawaii. Die Tsunami-Warnung für die Inseln wurde etwa 11 Stunden nach dem Ausbruch über 4.828 Kilometer (3.000 Meilen) entfernt aufgehoben.

In Tonga, der Heimat von rund 105.000 Menschen, zeigte ein in den sozialen Medien gepostetes Video große Wellen, die in Küstengebiete einschlugen und Häuser, eine Kirche und andere Gebäude umwirbelten. Satellitenbilder zeigten einen gewaltigen Ausbruch, bei dem eine Wolke aus Asche, Dampf und Gas wie ein Pilz über dem blauen Wasser des Pazifiks aufstieg.

Das neuseeländische Militär sagte, es beobachte die Situation und blieb in Bereitschaft, um zu helfen, wenn es darum gebeten würde.

Der Meteorologische Dienst von Tonga sagte, eine Tsunami-Warnung sei für den gesamten Archipel ausgerufen worden, und Daten des Pacific Tsunami Center sagten aus, dass Wellen von 80 Zentimetern (2,7 Fuß) entdeckt worden seien.

Ein Twitter-Nutzer, der als Dr. Faka’iloatonga Taumoefolau identifiziert wurde, hat ein Video gepostet, das Wellen zeigt, die an der Küste zusammenbrechen.

„Kann den Ausbruch des Vulkans buchstäblich hören, die Geräusche sind ziemlich heftig“, schrieb er und fügte in einem späteren Beitrag hinzu: „Es regnet Asche und winzige Kieselsteine, Dunkelheit bedeckt den Himmel.“

Die Explosion des Vulkans Hunga Tonga Hunga Ha’apai war die jüngste in einer Reihe dramatischer Eruptionen.

Das terrestrische Bildgebungsunternehmen Planet Labs PBC hatte die Insel in den letzten Tagen beobachtet, nachdem Ende Dezember ein neuer Vulkanschlot auszubrechen begann.

Vom Unternehmen aufgenommene Satellitenbilder zeigen, wie der Vulkan die Region geformt und eine wachsende Insel vor der Küste von Tonga geschaffen hat.

„Die Fläche der Insel scheint sich aufgrund des Ascheregens um fast 45 % vergrößert zu haben“, sagte Planet Labs Tage vor der letzten Aktivität.

Nach dem Ausbruch am Samstag wurden die Bewohner von Hawaii, Alaska und entlang der US-Pazifikküste aufgefordert, sich von der Küste auf höher gelegene Gebiete zu begeben und die spezifischen Anweisungen ihrer örtlichen Notfallmanagementbeamten zu befolgen, sagte Dave Snider, Tsunami-Warnkoordinator des National Tsunami Warning Center in Palmer, Alaska.

„Wir geben für diesen Küstenabschnitt keine Bewertungen mehr ab, wie wir es getan haben – ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war – aber es ist definitiv keine alltägliche Erfahrung“, sagte Snider.

Er sagte, die krachenden Wellen auf Hawaii lagen knapp unter den Kriterien für eine strengere Tsunami-Warnung.

„Es sieht so aus, als würde alles unter der Alarmstufe bleiben, aber es ist schwer vorherzusagen, weil es sich um einen Vulkanausbruch handelt und wir darauf eingestellt sind, Erdbeben oder seismische Meereswellen zu messen“, sagte Snider.

Die ersten Wellen, die die kontinentalen Vereinigten Staaten trafen, waren etwa 30 Zentimeter (1 Fuß) in Nikolski und Adak, Alaska. Eine Welle von etwa 20 Zentimetern (0,7 Fuß) wurde in Monterey, Kalifornien, gesehen, teilte das US National Tsunami Warning Center in einem Tweet mit.

In Südkalifornien wurden Strände und Piers vorsorglich geschlossen. Der Nationale Wetterdienst twitterte, dass es „keine größeren Überschwemmungsbedenken“ gebe. Es waren jedoch starke Strömungen möglich, und die Beamten warnten die Menschen, sich aus dem Wasser zu halten.

An der zentralen Küste Kaliforniens meldete der National Weather Service Tsunamiwellen von bis zu 0,76 Metern Höhe und Überschwemmungen auf den Parkplätzen am Strand von Port San Luis. Etwa 200 Meilen (320 km) entlang der Küste waren die Wellen am Seal Beach in Südkalifornien laut Michael Pless, dem Besitzer der M&M Surf School, viel kleiner.

„Die Wellen sehen ziemlich flach aus“, sagte Pless. „Wir hoffen, dass sie den Strand in ein paar Stunden wieder öffnen.“

Menschenmassen versammelten sich im Hafen von Santa Cruz in Kalifornien, um den Aufstieg und Fall der Bootsschwellen an den Docks zu beobachten. Die Polizei versuchte, die Menschen zu evakuieren, als gegen 7.30 Uhr schwere Stromstöße einsetzten

Ungefähr eine Stunde später raste eine Woge durch die hintere Lippe des Hafens, füllte einen Parkplatz und niedrige Straßen und schwimmende Autos. Im Jahr 2011, nach dem Erdbeben in Japan, kostete eine Reihe von Stromstößen den Hafen Schäden in Höhe von 20 Millionen US-Dollar.

Einwohner von Amerikanisch-Samoa wurden am Samstag von lokalen Sendern auf eine Tsunami-Warnung sowie auf Kirchenglocken aufmerksam gemacht, die im gesamten Gebiet läuteten. Eine Außensirenenwarnanlage war außer Betrieb. Diejenigen, die entlang der Küste lebten, zogen schnell in höher gelegene Gebiete.

Als die Nacht hereinbrach, wurden keine Schäden gemeldet und das in Hawaii ansässige Tsunami-Zentrum hob die Warnung auf.

Behörden in den benachbarten Inselstaaten Fidschi und Samoa haben ebenfalls Warnungen herausgegeben und die Menschen aufgefordert, die Küste wegen starker Strömungen und gefährlicher Wellen zu meiden. In Neuseeland warnten Beamte vor möglichen Sturmfluten durch den Ausbruch.

Neuseelands privater Prognostiker Weather Watch twitterte, dass Menschen bis nach Southland, der südlichsten Region des Landes, berichteten, Überschallknalle von der Eruption gehört zu haben. Andere berichteten, dass viele Boote durch einen Tsunami beschädigt wurden, der einen Jachthafen in Whangarei in der Region Northland traf.

Zuvor berichtete die Nachrichtenseite von Matangi Tonga, dass Wissenschaftler massive Explosionen, Donner und Blitze in der Nähe des Vulkans beobachteten, nachdem dieser am frühen Freitag ausgebrochen war. Satellitenbilder zeigten eine 5 Kilometer (3 Meilen) breite Wolke, die etwa 20 Kilometer (12 Meilen) in die Luft aufstieg.

Der Vulkan Hunga Tonga Hunga Ha’apai liegt etwa 64 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nuku’alofa. Ende 2014 und Anfang 2015 schuf eine Reihe von Eruptionen in der Region eine neue kleine Insel und unterbrach den internationalen Flugverkehr zum pazifischen Archipel für mehrere Tage.

Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen unterseeischen und terrestrischen Vulkanen, und unterseeische Vulkane werden größer, wenn sie ausbrechen, und erreichen normalerweise irgendwann die Oberfläche, sagte Hans Schwaiger, ein forschender Geophysiker am Alaska Volcano Observatory.

Bei unterseeischen Vulkanen kann jedoch Wasser die Explosivität des Ausbruchs erhöhen, wenn es auf Lava trifft, fügte Schwaiger hinzu.

Vor einer Explosion gibt es normalerweise eine Zunahme kleiner lokaler Erdbeben auf dem Vulkan, aber je nach Entfernung vom Land wird dies von den Anwohnern entlang der Küste möglicherweise nicht gespürt, sagte Schwaiger.

Im Jahr 2019 verlor Tonga fast zwei Wochen lang den Internetzugang, als ein Glasfaserkabel durchtrennt wurde. Der Manager des örtlichen Kabelunternehmens sagte damals, dass ein großes Schiff möglicherweise das Kabel durchtrennt hat, während es einen Anker gezogen hat. Bis der eingeschränkte Satellitenzugang wiederhergestellt war, konnten die Menschen nicht einmal internationale Anrufe tätigen.

Veverka vom Southern Cross Cable Network sagte, es gebe begrenzte Satellitenverbindungen zwischen Tonga und anderen Teilen der Welt, aber er sei sich nicht sicher, ob sie von Stromausfällen betroffen sein könnten.

___

Assoziierte Presseschreiber Jennifer McDermott in Providence, Rhode Island, Martha Mendoza in Santa Cruz, Kalifornien, Frank Bajak in Boston, Mari Yamaguchi in Tokio, Fili Sagapolutele in Pago Pago, Amerikanisch-Samoa, Jon Gambrell in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und Christopher Weber in Los Angeles haben zu diesem Bericht beigetragen.