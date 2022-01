Treffen Sie die treibenden Kräfte hinter der Wasserscheide Wairau Māori Art Gallery

Als Friedensreich Hundertwasser in den 1970er Jahren Aotearoa zu seinem Zuhause machte und ein Grundstück in der Bay of Islands kaufte, war er einer der berühmtesten Avantgarde-Künstler Österreichs und ein Architekt, der als „Gaudi von Wien“ galt.

Besucher der österreichischen Hauptstadt werden das Hundertwasserhaus, sein berühmtestes architektonisches Werk, mit seiner organischen, unregelmäßigen Struktur und den Wellenlinien gesehen haben, die an die natürliche Landschaft erinnern. Hier haben viele von uns vielleicht eine Miniversion gesehen: die öffentlichen Hundertwasser-Toiletten an der Hauptstraße von Kawakawa, bedeckt mit den charakteristischen mehrfarbigen Fliesencollagen des Künstlers.

Die Toiletten wurden 1999 vor seinem Tod im Jahr 2000 fertiggestellt. Aber sechs Jahre zuvor hatte er Pläne für ein Kunstzentrum vorgeschlagen, das eine Galerie für Maori-Kunst beinhaltete, die ein wesentlicher Bestandteil seiner Vision des letzten Museums in seinem Namen war. Heute, 22 Jahre nach seinem Tod, wird die Wairau Māori Art Gallery, die im Hundertwasser Center in Whangārei untergebracht ist, am 20. Februar ihre Pforten öffnen.

Die Bewohner von Whangārei wollten das neue Hundertwasser Center for the Arts sehen und berühren können, dessen Gelände und Restaurant jetzt geöffnet sind.

In Northland war Hundertwasser den Einheimischen als Friedrich oder der Mann mit den seltsamen Socken bekannt. Er stellte sich eine harmonische Beziehung zwischen Natur und Mensch vor und identifizierte sich daher stark mit den Werten der Maori, insbesondere in Bezug auf den Umweltschutz.

„Hundertwasser handelte von Land und Landschaft. Er war daran interessiert, authentisch zu sein und einen sinnvollen Dialog mit diesen Dingen zu führen“, sagt Nigel Borell (Pirirakau, Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi und Te Whakatōhea), Kurator von Wairaus Eröffnungsausstellung.

„Er erinnert mich an Gottfried Lindauer. Sie kamen beide aus einem anderen Teil der Welt und hatten nicht den gleichen Hintergrund wie die europäischen Siedler, die ihnen vorausgingen. Sie waren beide ziemlich philosophische Künstler in Bezug auf ihre Beziehung zum Land und im Einklang mit dem, was es für die Maori bedeuten könnte. Hundertwasser war nicht nur respektvoll, er schätzte diese Dinge und hielt sie für wichtig.

In Anerkennung von Hundertwassers Vision wählte kaumātua Dr. Patu Hohepa „wairau“ als seinen Namen – die te reo Māori-Transliteration von Hundertwasser oder 100 Wasser. „In te ao Māori hat der Begriff mehrerer Gewässer eine tiefe symbolische Bedeutung, da Wasser die Grundlage aller Lebewesen ist“, sagt die bildende Künstlerin und Vorsitzende des Stiftungsrats der Galerie, Elizabeth Ellis (Ngāpuhi Ngāti Kuta, Ngāti Porou Te Whanau a Takimoana, Männer).

Der Trust, eine unabhängige und autonome Einheit des Hundertwasser Art Centre, verwaltet Wairau. Zu den Mitgliedern gehören Whangārei hapu und iwi, erfahrene Maori-Künstler, Galeriedirektoren (einschließlich Tim Melville), Kunstverwalter, Pädagogen und Kuratoren, darunter Borell, der letztes Jahr für Schlagzeilen sorgte, weil er nach der Gründung von Toi Tū unerwartet von seiner Position als Chefkurator für Maori-Kunst zurückgetreten war . Toi Ora, Auckland Art Gallery Die größte Ausstellung von Toi o Tāmaki in der 132-jährigen Geschichte der Galerie mit über 300 Maori-Kunstwerken.

Einige Monate später wurde er für seine Veränderung der neuseeländischen Kunstlandschaft mit dem ersten He Momo – A Moment In Time Award der Arts Foundation ausgezeichnet. Wairau wird dieses Vermächtnis fortsetzen.

Bereitgestellt Kurator Nigel Borell sagt, er möchte, dass die Eröffnungsausstellung der Galerie „eindringlich von der Bedeutung der Künstler Te Tai Tokerau und NgÄ??puhi im Vermächtnis der MÄōori-Kunst spricht“.

„Maori haben eine menschliche Geschichte, die unverwechselbar ist und Aotearoa definiert“, sagt Ellis.

„Das Herzstück jeder Ausdrucksform der Maori-Kunst ist eine Bestätigung von Whakapapa, einer genealogischen Verbindung, einer Verbindung zum Land, einer Verbindung zu den physischen und metaphysischen Welten, die das Wissen und die Ontologie der Maori ausmachen. Es ist auch unweigerlich geprägt von der Kolonialerfahrung der Maori und davon, wie sich die Kultur mit innovativen und prophetischen Akten der Widerstandsfähigkeit an Veränderungen und Widrigkeiten angepasst hat.

Die Eröffnungsausstellung, Puhi Ariki, wird Wairaus Absichten und Bestrebungen zeigen und Publikum und Interessenvertretern versichern, dass der Raum für sie da ist und das Beste der zeitgenössischen Maori-Kunst widerspiegelt, das angeboten wird.

„Ich wollte eine starke und sehr nordlandzentrierte Eröffnungsbotschaft präsentieren, eine generationsübergreifende Ausstellung, beginnend mit einigen der ikonischen zeitgenössischen Maori-Künstler der ersten Generation neben einigen unserer etablierten und jüngsten Maori-Kunststars, um mit Stärke über die Bedeutung von Te zu sprechen Tai Tokerau- und Ngāpuhi-Künstler zum Vermächtnis der Maori-Kunst“, sagt Borell.

Mit der an die Galerie angrenzenden Wasserstraße und der kulturellen Bedeutung des Ortes spielt der Titel mit den Ideen der Navigation und der Darstellung zukünftiger Wege.

„Puhi Ariki, eine Metapher für Gleichgewicht, Ordnung, Wohlstand und Wachstum, ist eine Hommage an die Bedeutung der Albatros-Federn, die das segelnde Waka schmücken“, sagt Borell.

John Miller Der Start von Ngatokimatawhaorua 1974 von John Miller

„Puhi-sek [the dry plume] sitzt über dem nassen Busch [the wet plume] an der Stirn [bow] Waka. Auf der Rückseite befindet sich oben der Taurapa [stern post] ist die Fahne namens puhi-ariki. Es wird gesagt, dass, wenn sich der Waka mit Leichtigkeit und im Einklang durch das Wasser bewegt, das Gefieder des Puhi-Ariki über das Wasser gleitet. Unsere Künstler sitzen im Waka, um diesen Neuanfang für Kunst und Kultur in Whangarei voranzutreiben.

Es ist auch ein direkter Hinweis auf Ngāpuhis Vorfahren, Puhi Ariki.

Wo es möglich war, unterstützte Wairau die Beauftragung neuer Arbeiten, und Borell wählte gegebenenfalls einen Moment, der die Verbindung jedes Künstlers zum Norden verdeutlicht. Die neun vorgestellten Künstler zeigen eine Reihe von Medien. Es gibt Sammlerstücke von Ralph Hotere (Te Aupōuri, Te Rarawa), Selwyn Muru (Te Aupōuri, Ngāti Kurī) und Archivfotos von John Miller (Ngāpuhi, Ngaitewake-ki-Uta), die den Start eines sehr wichtigen Waka im Jahr 1974 zeigen im Norden.

Bereitgestellt This is not Dying, 2010 (wieder Video) von Nova Paul.

Unterdessen „macht der zeitgenössische Weber Te Hemo Ata Henare (Ngāti Kahu, Ngāti Hine, Te Whakatōhea), der einzige in Whangārei lebende Künstler, eine atemberaubende neue hängende Installation“, sagt Borell.

Während Wairau mit Künstlern beginnt, die mit dem Norden verbunden sind, hofft Borell, dass die Galerie mit drei Ausstellungen pro Jahr eine Mischung aus Präsentationen bieten möchte, von Gruppen- bis hin zu Einzelausstellungen, die die Breite der zeitgenössischen Maori-Kunst feiern.

„Unser Programm wird vielfältig sein, es wird reichhaltig sein und es wird die Umrisse von etwas Kreativem und Interessantem geben, das man jedes Mal sehen kann.“