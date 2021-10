Vulkan La Palma, Live-Updates heute: Ausbruch, Tsunami-Warnung und Eilmeldungen | die kanarischen Inseln

Gruppe von Starköchen füttert hungrige La Palma-Bewohner

Bei der Arbeit in der Nähe der glühenden Lava eines Vulkans auf der spanischen Insel La Palma warten Retter sehnsüchtig auf ihre Mittagspause – und während jedes Essen reicht, es schmeckt besser, wenn es aus der Küche eines berühmten Kochs kommt.

Die gemeinnützige World Central Kitchen (WCK) von Chefkoch Jose Andres lieferte Tausende von Evakuierten sowie Rettungskräften warme Mahlzeiten, Sandwiches und Wasser den Rückzug der Bewohner überwachen der Gefahr.

“Obwohl wir so viele sind, scheint es an Personal zu mangeln … einschließlich derer, die herunterkommen, um uns ein Sandwich zu geben! Es klingt albern, aber nach acht Stunden vor Ort ist es grundlegend “, sagte Polizeihauptmann der Guardia Civil, Diego Ortiz.

Der WCK-Freiwillige Pablo Pais, der in einem Van in einem der leergeräumten Viertel ankam, sagte Reuters: “Die Lava ist ganz in der Nähe. Bis vorgestern waren noch Menschen in diesen Häusern.”

Der Verband begann zu Beginn des Ausbruchs – der am 19. September begann – mit der Zubereitung von 200 Mahlzeiten pro Tag und hat jetzt 1.400, mit einer täglichen Zunahme, sagte Olivier de Belleroche, ein 45-jähriger Koch aus Madrid, der für WCK arbeitet.

Nachdem der Manager eines lokalen Hotels vorgeschlagen hatte, alle Lebensmittelvorräte des Hotels als Kriechende Lava droht Stromleitungen zu durchtrennen, WCK und seine Partner organisierten einen großen Konvoi mit Lebensmitteln für das Militär, Rettungskräfte und Evakuierte, sagte er.

“Es ist sehr bewegend, dieses Gefühl, ständig wachsam zu sein, so viele Menschen verlieren ihr Zuhause”, sagte Belleroche zu sich selbst, nachdem er in einer lebhaften Küche ein Tablett mit Dutzenden heißer Gerichte aus dem Ofen geholt hatte Kette.

“Man lässt sich immer mehr auf Menschen ein – ich mache das jetzt seit vier Wochen,“ fügte er hinzu und erklärte, dass er anfangs nur für ein paar Tage gekommen war.

WCK-Koch Andres ist bekannt für seine innovative Küche und wird in den 1990er Jahren Tapas in Amerika populär gemacht.

Vor kurzem hat er sich mit der Wohltätigkeitsorganisation Archewell des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan Markle zusammengetan, um eine Reihe von kommunalen Hilfszentren in Katastrophengebieten auf der ganzen Welt einzurichten.