VR-Therapie gegen die negativen Folgen von Lockdown & Quarantäne

Ein Psychologieprofessor zeigt, wie VR gegen Einsamkeit und Isolation während des Lockdowns helfen kann. Wie sieht seine VR-Therapie aus?

Der Psychologieprofessor Giuseppe Riva von der Universität Mailand veröffentlichte im Mai dieses Jahres einen Artikel über seine Forschung in der Cyberpsychologie. Angesichts der aktuellen Situation ist seine Arbeit aktueller denn je.

Darin beschreibt er wie Virtuelle Realität (Leitfaden) kann helfen, den psychischen Stress einer Sperre zu absorbieren.

Die drei psychischen Dilemmata während eines Lockdowns

Riva nennt drei psychologische Dilemmata, mit denen wir in einer Quarantäne zu kämpfen haben: Stress durch die drohende Krankheit, das “Verschwinden” von Orten, an die wir aufgrund von Einschränkungen und einem schwindenden Gemeinschaftsgefühl nicht mehr gehen können.

Der Stress der Krankheit kommt mit Angst vor ihren Risiken. Eine solche Bedrohung würde normalerweise von Personen mit Angriff oder Verteidigung angetroffen. Weder das eine noch das andere ist im Falle der Pandemie eine Option. Wir geraten also zunehmend in einen Wartezustand für eine Lösung, die nicht kommt.

Angst und Hilflosigkeit werden durch einen kontinuierlichen Fluss widersprüchlicher Informationen aus (sozialen) Medien weiter angeheizt. Darüber hinaus während einer Quarantäne Orte verschwinden aus unserem Lebendass wir vorher regelmäßig besucht haben.

Menschen definieren sich unter anderem durch Erinnerungen an andere Menschen und Ereignisse. Studenten gehen zur Universität, Profis gehen zur Arbeit, Fans jubeln im Stadion. Alle diese Orte verschwinden auf einen Schlag aus unserem Leben.

Eine direkte Folge davon ist die Krise, die durch a zurückgezogenes Gemeinschaftsgefühl entsteht. Gemeinschaften wachsen an bestimmten Orten. Wenn diese Orte verschwinden, geht das Gemeinschaftsgefühl verloren. Es wird schwieriger, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die wir sonst in Pubs, Büros oder Schulen treffen würden. Beziehungen schlafen ein oder brechen zusammen.

Virtuelle Realität soll gegen Isolation helfen

Riva sieht in der virtuellen Realität eine positive Technologie, die helfen kann, die drei genannten Dilemmata zu bewältigen. Er beschreibt es als eine fortgeschrittene Form der Realitätssimulation, die der Funktionsweise des Gehirns ähnelt.

Nach dem Paradigma von Predictive Coding Das menschliche Gehirn erstellt aktiv ein internes Modell des Körpers und des Raums um ihn herum. Dieses Modell verwendet es, um den erwarteten sensorischen Input vorherzusagen und Überraschungen zu minimieren.

Versuchen Sie anhand dieses Modells eine VR-Erfahrung nach Riva, um das Modell des Gehirns nachzuahmen. Je ähnlicher beide Modelle werden, desto präsenter fühlt sich der Benutzer in der virtuellen Welt. Deshalb sieht Riva VR als das perfekte Werkzeug für experimentelles Lernen.

Riva enthält hier auch 360-Grad-Videos: Sie könnten die Zuschauer virtuell transportieren. Sie tauchen buchstäblich in den Inhalt ein und erkunden das Video aus verschiedenen Blickwinkeln.

Das Eintauchen löst verschiedene Emotionen und Erregungen aus. Riva beschreibt den Effekt als “ein dynamisches Zusammenspiel von Gedächtnis und Wahrnehmung, mit dem die Eigenschaften dieser kognitiven Prozesse verbessert und deren Inhalt aktualisiert werden können”. Mit anderen Worten, es fühlt sich gut an.

Entwickeln Sie das Wohlfühlpotential von VR in Lockdown & Quarantäne

Wenn Sie die wohltuenden Wirkungen von VR spüren möchten, gibt Ihnen Riva Anweisungen. Die „VR-Therapie“ beginnt mit dem kostenlosen 360-Grad-Video „Der geheime Garten„Das ist Teil seines kostenlosen VR-Betreuungsprogramms.

Laut Riva wurde das Video speziell entwickelt, um den Stress zu bekämpfen, der durch das “Verschwinden” von Orten und Gemeinschaften aus dem Leben der Menschen durch Quarantäne und Sperrung verursacht wird.

Riva empfiehlt, es eine Woche lang zu verwenden. Zwei oder mehr Sitzungen pro Tag (morgens und abends) würden helfen, die eigenen Emotionen zu regulieren. Je nach Ihren Bedürfnissen sollten weitere Sitzungen, die über den Tag verteilt sind, emotionalen Stress abbauen können.

Das Teilen der Erfahrung mit anderen, auch wenn sie sich nicht am selben physischen Ort befinden, sollte dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl wiederherzustellen. Darüber hinaus sollten die Treffen genutzt werden, um über die eigene Identität nachzudenken und über Ziele und Chancen nachzudenken, die sich trotz aller Risiken aus der Situation ergeben könnten.

Nach dem täglichen Secret Garden-Erlebnis sollten Sie das folgende Protokoll (Kurzversion) befolgen:

Tag 1: Perspektive wechseln

Versetzen Sie sich in die Lage eines anderen und überlegen Sie, wie er mit der Pandemie umgeht.

Tag 2: Selbstwertgefühl aufbauen

Schreiben Sie fünf Dinge auf, die Sie an sich selbst schätzen.

Tag 3: Erwecke das autobiografische Gedächtnis

Schreiben Sie fünf Momente oder Ereignisse auf, die Sie definiert haben.

Tag 4: Erwecke ein Gemeinschaftsgefühl

Schreiben Sie die fünf wichtigsten Personen in Ihrem Leben auf.

Tag 5: Träume und Ziele erwecken

Formulieren Sie drei konkrete Ziele und zwei Träume, die Sie nach der Quarantäne verwirklichen möchten.

Tag 6: Empathie steigern

Erinnern Sie sich an die letzte Interaktion mit jedem der Menschen ab Tag 4 und beschreiben Sie die Emotionen, die sie möglicherweise bei diesem Treffen empfunden haben.

Tag 7: Planen Sie Änderungen

Schreiben Sie drei Aspekte Ihres Lebens auf, mit denen Sie unzufrieden sind. Entwickelt mögliche Lösungen und skizziert deren mögliche Auswirkungen. Wenn Probleme auftreten, finden Sie heraus, wie Sie sie lösen können.

Eine detaillierte Beschreibung des Protokolls finden Sie am Ende von Rivas Artikel.

Jene: Mary Ann Liebert, Titelbild: Covid Wohlfühlen

