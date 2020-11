FC Bayern: Kimmich und Hernández verletzt

In der letzten Phase gab Manuel Neuer alles noch einmal mündlich.

“Geschwindigkeit, Geschwindigkeit”, forderte der Bayern-Torhüter seiner Frontmänner. Aber seine laute Beschwerde über die einzige dreiminütige Nachspielzeit (“ein Witz”) ließ nach, und alle Hoffnungen Münchens auf einen glücklichen Schlag wurden gleichermaßen zunichte gemacht.

1: 1 (0: 1) war aus Sicht der Bayern das unbefriedigende Ergebnis gegen Werder Bremen. Während die Offensive, abgesehen von Kingsley Comans Tor (62.), das die von Maximilian Eggestein (45.) angeführte Bremer Führung ausgleichen konnte, nichts Überzeugendes hervorbrachte, zeigte sich die Defensive erschreckend verletzlich.

Insbesondere Joshua Kimmich, der nach seiner Knieoperation bis Januar außer Gefecht istwurde schmerzlich vermisst – ob als lauter Leader, aber vor allem als Hole-Plugin im Mittelfeld. “Joshua wird immer abwesend sein, weil er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist”, sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Bayern droht Hernández-Aus: “muss kreativ sein”

Und neue Widrigkeiten drohen: Lucas Hernández musste vor der Pause ersetzt werden nachdem er ungefähr nach einem Luftduell mit Theodor Gebre Selassie gelandet war. “Lucas landete sein Becken mit voller Kraft auf dem Boden”, erklärte Flick unter Bezugnahme auf die Diagnose, die auch am Sonntagabend nicht mitgeteilt wurde. “Sicher, es wird jetzt in bestimmten Positionen etwas eng, wenn Lucas abwesend wäre. Wir müssen kreativ sein und die Positionen kreativ besetzen.”

Gegen Bremen entschied sich Flick zunächst für Javi Martínez als einzige Sechs vor der Abwehr. Doch nachdem Hernández ‘verletzungsbedingter Wechsel Flick nach 19 Minuten wieder aufbauen musste, holte er Leon Goretzka für das defensive Mittelfeld, Martínez wechselte in die Innenverteidigung und David Alaba übernahm Hernández’ Position auf der linken Seite in den hinteren vier.

Das Tor, das Josh Sargent nach einem Einwurf in Bremen vorbereitet und Martínez betrogen hatte, wollte Flick nicht ändern. Immerhin “weiß jeder Spieler, was zu tun ist. In einigen Situationen waren wir einfach nicht so auf die schnellen Gegenangriffe vorbereitet und haben nicht so angerufen, wie Sie sollten.”

So viele Tore wie zuletzt unter Klinsmann

Das Gegenanfälligkeit läuft wie ein roter Faden durch Bayerns noch junge Saison. Gegen Bremen war es vor allem Manuel Neuer in seinem 400. Pflichtspiel für die Bayern zu verdanken, dass München nicht mit völlig leeren Händen endete. Neuer war bei Eggesteins Tor machtlos und muss deshalb warten, bis Oliver Kahn den Rekord in der Bundesliga auf Null (196 Spiele) gesetzt hat.

Nur zweimal blieb Neuer an den ersten acht Spieltagen sauber. Die Bayern haben bereits zwölf Gegentore kassiert – das letzte Mal unter Jürgen Klinsmann vor zwölf Jahren, damals waren es sogar 13.

Nach dem erzwungenen Wechsel aufgrund von Hernández ‘Verletzung lobte Flick ausdrücklich Leon Goretzka, der “es bei den Sechs sehr, sehr gut gemacht hat. Er war immer da, war sehr präsent und bereitete auch das 1: 1 vor. Er spielte ein sehr gutes Spiel gemacht.”

Roca wartet – “heute kein Platz für Marc”

Vor dem Spiel hatte Flick Marc Roca mit guten Trainingsleistungen ausgezeichnet und nach seinem einminütigen Bundesliga-Debüt in Köln hatte er die Aussicht auf weitere Spielzeit. Am Samstag saß der defensive Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank, ebenso wie der defensive Allrounder Tanguy Nianzou.

“Wenn ich positiv über einen Spieler spreche, heißt das nicht, dass er einen garantierten regulären Sitz hat”, sagte Flick SPORT1– Fordern Sie seinen Verzicht auf Roca. “Wir mussten Javi wegen der Verletzung von Lucas Hernández in die Innenverteidigung bringen, deshalb war heute kein Platz für Marc.”

In Bezug auf die Startelf machte die Routine des 32-jährigen Martínez letztendlich den Unterschied. “Er ist länger im Verein, länger in der Mannschaft. Er weiß, was in dieser Position erwartet wird und wie man sich dort verhält”, erklärte Flick. “Das war heute die ideale Position für Javi.”

Dass der Baske nach 19 Minuten aufgeben musste, war nicht geplant. “Wir dachten und hofften auch, dass wir einen anderen Spielverlauf sehen und dann vielleicht Marc oder andere Spieler einbeziehen würden”, sagte Flick.

“Wir haben noch genug Spieler”

Mit Blick auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den FC Salzburg hofft Flick, dass der angeschlagene Corentin Tolisso und Bouna Sarr wieder verfügbar sein werden.

“Wir gehen kein Risiko ein. Wir haben immer noch genug Spieler an Bord”, betonte Flick und übte angesichts des vollen Terminkalenders Ruhe aus. “Wir wissen, dass wir in vier Wochen acht Spiele haben werden. Wir sind darauf vorbereitet. Wir.” Ich habe einen großen Kader. Es kommen jetzt Spieler zurück, also denke ich, dass wir damit ganz gut umgehen können. “

Zumindest die Rekordmeister verteidigten auch die Meisterschaftsführung RB Leipzig 1: 1 in Frankfurt Linke Punkte. Aber die Der BVB sitzt Bayern nach dem beeindruckenden 5: 2 bei Hertha BSC jetzt wieder mit nur einem Punkt Abstand im Nacken – weitere Ausrutscher könnten teuer werden.