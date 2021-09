Vorschau: Israel vs. Österreich – Vorhersage, Team-News, Kader

Sports Mole bietet einen Überblick über das Aufeinandertreffen zwischen Israel und Österreich um die WM-Qualifikation und Europa am Samstag, einschließlich Vorhersagen, Teamnachrichten und möglichen Kadern.

Österreich setzen ihre Suche nach einem Platz in Katar 2022 am Samstag fort, während sie besuchen Israel im zweiten Spiel ihres dreimaligen WM-K.o.s.

Die beiden sind direkte Rivalen um einen wahrscheinlichen Playoff-Platz; in der Gesamtwertung der Gruppe F mit jeweils sieben Punkten festgefahren – fünf Punkte hinter dem dänischen Spitzenreiter.

Spielvorschau

© Reuters

Nach dem Aufstieg aus der Gruppenphase der Euro 2020 – das erste Mal seit der WM 1982 bei einem großen Turnier – hat der aktuelle österreichische Kader den Ehrgeiz, im nächsten Jahr das Weltfinale zu erreichen.

Tatsächlich hat sich die Alpennation seit Frankreich ’98 nicht mehr für das Hauptevent qualifiziert, aber der deutsche Trainer offener fick ist fest entschlossen, seine Mannschaft nach einem engen Spiel im Achtelfinale in diesem Sommer in den Nahen Osten zu führen. Nach dem zweiten Platz in der Gruppe C bei der EM verdrängte Österreich den zukünftigen Meister Italien im Achtelfinale bis ins Ziel, bevor es schließlich in der Verlängerung mit 2:1 verlor.

Trotz der überwältigenden Enttäuschung erholte sich das Team von Das, nachdem es am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg gegen Moldawien in Chisinau in den Wettbewerb zurückgekehrt war, dank Toren am Ende jeder Halbzeit von Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic.

Dies folgt einem durchwachsenen Start in ihre Qualifikationskampagne, bei der Fodas Männer im vergangenen Frühjahr nur vier Punkte in ihrem Auftakttrio erzielten, darunter ein 4:0-Heimsieg gegen Dänemark.

Kapitän und Talisman David Alaba wurde unter der Woche auf die Bank berufen, aber der sechsmalige österreichische Fußballer des Jahres hatte bei seinem ersten Länderspiel seit dem Tausch des FC Bayern München gegen Real Madrid einen Cameo-Auftritt.

Obwohl die Meinungen darüber geteilt sind, wo seine Talente von der Mannschaft am besten eingesetzt werden – nachdem er zuvor als linker Verteidiger, zentraler Mittelfeldspieler und auf beiden Flügeln zum Einsatz kam – ist der ehemalige Austria-Wien-Star ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen, die Playoffs zu erreichen.

© Reuters

Neben den Besuchern vom Samstag und Schottland ist Israel der Hauptanwärter auf den zweiten Platz in der Gruppe F, nachdem Österreich in der ersten Qualifikationsrunde im vergangenen März vier Punkte punktgleich gemacht und diese Woche gegen die Färöer gewonnen hatte.

Eran Zahavisein Hattrick verhalf ihnen am Mittwoch zum 4:0-Sieg in Torshavn; vor dem möglicherweise entscheidenden Duell an diesem Wochenende eine positive Dynamik aufbauen.

Nach einer klaren Auftaktniederlage gegen Dänemark holte Israel mit einem 1:1-Unentschieden in Tel Aviv gegen Schottland einen Punkt, bevor es die Gruppenzwerge Moldawiens verdrängte.

Allerdings wird es hart für Willi ruttensteinerin den nächsten Tagen, da sie nun in Haifa zu einem harten Spiel mit den Österreichern zurückkehren, dann geht es am kommenden Dienstag nach Dänemark.

In einer schwierigen Zeit für das Land sprach Ruttensteiner über die Auswirkungen, die ein vereintes israelisches Team aus allen Gesellschaftsschichten auf die Nation und ihre vielfältige Bevölkerung haben kann. Ein Heimsieg am Samstagabend würde sicherlich Fans aus allen Gesellschaftsschichten für mindestens 90 Minuten zusammenbringen.

Israelisches WM-Qualifikationsformular – Europa:

Aus Israel (alle Wettbewerbe):

Österreich WM-Qualifikationsformular – Europa:

Österreich-Form (alle Wettbewerbe):

Team-News

© Reuters

Österreich begann mit Star-Mann David Alaba auf der Bank in Moldawien, aber er wird voraussichtlich am Samstag im Mittelfeld für die Mannschaft von Franco Foda beginnen, könnte aber auch als Ersatz in Betracht gezogen werden Andreas Ulmer hinten links.

Letzte Woche, Kapitän Julien Baumgartlinger wegen einer wiederkehrenden Knieverletzung aus dem Team ausgeschieden, während Marcel Sabitzer fehlt auch wegen eines Leistenproblems.

In ihrer Abwesenheit, Florian Grillitsch und Louis Schaub könnte hinter einem Stürmerpaar stehen, darunter Marko Arnautovic und Augsburgs Stürmer Michel Gregoritsch.

Zu den Gastgebern gehören unterdessen zwei Spieler, die in eine außergerichtliche Kontroverse verwickelt waren – Omer Atzili und Hoffenheimer Stürmer Nationale Konferenz von Dabbur – in ihrem Kader und letzterer wird vor Samstag beginnen, nachdem er sein Tor Mitte der Woche getroffen hatte.

Auch einige junge Spieler wurden berufen, mit dem Celtic-Stürmer Große Abada und Verteidiger Arad-Angebot und Ori dahan beide beteiligt, wobei Arad nun auf eine Startmöglichkeit hofft, nachdem er als Einwechselspieler gegen die Färöer gespielt hat.

Das erfahrene Trio von Dabbur, Bibras Natkho und Eran Zahavi wird die israelischen Angriffsbemühungen vorne anführen.

Mögliche Startelf für Israel:

Marciano; Arad, Tibi, Dgani, Nasa; Natkho, Peretz, Menahem, Solomon; Zahavi, Dabbur

Österreich mögliche Startaufstellung:

Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch; Laimer, Alaba, Baumgartner; Gregoritsch, Arnautovic

Wir sagen: Israel 1-2 Österreich

Während Israels Vorstoß Österreich vor große Herausforderungen stellen wird – vor allem in seiner Heimat – haben die Besucher in den letzten Jahren ein großes Verständnis geschmiedet.

Alaba und Arnautovic bringen einen Vorsprung, der für die Hausherren schwer zu erreichen sein wird, sodass die Österreicher sich im Rennen um die Top-2-Platzierung von ihren Konkurrenten absetzen können.