Opa baut ein tolles DIY-Weltraummodul für seinen Enkel

Ein Großvater hat vor kurzem große Anstrengungen unternommen, um die Träume seines Enkels zu fördern, Astronaut zu werden. Während manche ihren Enkeln eine Spielzeugrakete oder ein Astronauten-Stofftier kaufen, baute ein unglaublich kreativer Großvater ein ganzes Mini-NASA-Weltraummodul. ein Artikel auf Reddit enthüllt.

Reddit-Benutzer Robsonthebeach hat ein Video gepostet, das die großartige Kreation zusammen mit einer Beschreibung zeigt, in der er sagt: “Mein Neffe möchte Astronaut werden … Sein Großvater ist gerade mit diesem “Mod” aufgetaucht! Ich bin hin und weg. “

Eine Mondlandung im Garten

Beeindruckend blieb der Rest der Familie im Dunkeln, bis die Maschine im Garten “landete”, damit das Enkelkind damit spielen konnte. „Die Leute haben nach weiteren Informationen gefragt“, schrieb der Reddit-Benutzer in einem Kommentar unter dem ursprünglichen Beitrag. “Mein Bruder hat gerade das Video für unsere Familie gemacht und ich fragte, ob ich es posten könnte, weil ich dachte, es würde euch allen gefallen. Alles, was ich jetzt weiß, ist, dass der Großvater meines Neffen wusste, dass mein Neffe den Weltraum liebte und Astronaut werden wollte, er baute es als einmaliges Projekt in seinem Hangar und keiner von uns wusste es, bis er „gelandet“ war. Wie im Video unten zu sehen ist, ist das im Hangar gebaute Landemodul unglaublich detailliert und taktil, mit vielen funktionalen Tasten und Bildschirmen, mit denen das Enkelkind spielen kann, während es vorgibt, auf dem Mond oder auf einem fernen Planeten zu landen. Das Shuttle beinhaltet außen eine kleine Radarantenne, eine funktionsfähige beleuchtete Fluchtluke und Türen im Inneren des Moduls. Die Triebwerke an der Außenseite des Raumschiffs lassen sogar Dampf ab, und die Außenseite ziert ein SpaceX-Logo und das klassische NASA-Wurmlogo, das kürzlich für SpaceX wiederbelebt wurde. erster bemannter raumflugt letztes Jahr. READ Prozess der "Spaghettiifizierung": Schwarzes Loch zerreißt einen Stern Im Inneren “alles über die [control] die Zentrale macht was“, sagt der Vater des Kindes bei einem Rundgang. Das Bedienfeld enthält einen Radarbildschirm, Hintergrundbeleuchtung, Stopp- und Starttasten, die in der richtigen Reihenfolge gestartet werden müssen. Kleine Sitze ermöglichen es jungen Raumfahrern, sich für die Fahrt anzuschnallen, während Knöpfe auf dem Dach die Kabinenbeleuchtung, einen kleinen Ventilator und die Radarantenne auf dem Dach einschalten. Weltraumthemenspielzeug und Weltraumspielzeug

Viele Menschen, die sich mit professioneller Raumfahrt beschäftigen, wollen die Köpfe und Herzen zukünftiger Generationen so erobern, wie sie als Kinder vom Weltraum gefesselt wurden. Dies ist einer der Gründe, warum es a lange Liste von Kinderspielzeug die in den letzten Jahren mit Astronauten ins All geflogen sind. Ein Baby Yoda-Spielzeug zum Beispiel sprengte das Internet, als es an Bord der Crew-1-Dragon-Kapsel von SpaceX in Null-g treibend entdeckt wurde. Beeindruckenderweise nähte die Astronautin Karen Nyberg auch einen Spielzeug-Dinosaurier für ihren Sohn Jack, als sie 2013 auf der ISS stationiert war.

Auch wenn das Mini-Weltraummodul der NASA möglicherweise nicht in der Schwerelosigkeit entwickelt wurde, wird es in der Vorstellung eines kleinen Enkelkindes zweifellos in die Weiten des Sonnensystems und darüber hinaus reisen. Die filigrane Hinterhofmaschine zeugt davon, dass man groß träumt und was mit etwas Kreativität, viel Geschick und einem Schuppen voller Werkzeuge erreicht werden kann.