HERE WeGo Navigations-App aktualisiert, um neue Partner und Optionen für unterwegs zu präsentieren

Weitere partnerkompatible Optionen für Fahrgemeinschaften, Hotelbuchungen, Ticketing, Kraftstoffzahlungen und räumliches Audio ergänzen das Surferlebnis der App

CES 2022 – HERE Technologies, die führende Technologie- und Standortdatenplattform, gab heute neue Partner für seine kostenlose mobile Navigations-App HERE WeGo bekannt. Mit zusätzlichen Optionen, die über die einfache Navigation von A nach B hinausgehen, bietet HERE WeGo ein vollständiges End-to-End-Reiseerlebnis für Menschen unterwegs. Ab dem ersten Quartal 2022 umfassen diese Optionen:

Fahrgemeinschaft mit Lyft: bei der Routenplanung werden die Ergebnisse der Fahrgemeinschaften mit Lyft-Optionen berücksichtigt; Nach der Auswahl öffnet sich auf Knopfdruck die Lyft-App mit allen vorinstallierten Informationen, um die gewünschte Fahrt (in USA und Kanada) zu bestellen.

Unterkunftsreservierungen bei Booking.com: Bei der Planung einer Reise können die Benutzer die Verfügbarkeit der Unterkunft, Preise, Angebote, Bewertungen und die vollständige Zahlung über die Booking.com-Plattform nahtlos in wenigen Registerkarten überprüfen.

Fahrkartenschalter für Überlandfahrten mit FlixBus: Reisemöglichkeiten für Fahrten zwischen Städten werden auch auf die von FlixBus angebotenen Verbindungen ausgedehnt; Mit einem Knopfdruck können Nutzer die gewünschte Fahrt über das FlixBus-Portal bezahlen.

Treibstoffzahlung mit ryd: bei Bedarf finden die Benutzer Tankstellen, die eine schnelle und sichere Zahlung mit ryd ermöglichen; ryd ermöglicht es den Fahrern, direkt über ihr Telefon zu bezahlen, ohne ihr Auto verlassen zu müssen und an der Kasse zu bezahlen (in Österreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg).

„Wir freuen uns, die erneuerte HERE WeGo-Erfahrung neuen Partnern zur Verfügung zu stellen. Ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten werden dazu beitragen, HERE WeGo zu einem kompletten Reisebegleiter zu machen“, sagt Jørgen Behrens, SVP und Chief Product Officer bei HERE Technologies. „Als starke Befürworter eines kooperativen Ansatzes rund um die Mobilität freuen wir uns, HERE WeGo im Jahr 2022 um noch mehr Partner und Optionen zu erweitern.“

HERE WeGo ist eine kostenlose Navigations-App, die lokale und globale Reisende auf vertrauten und ausländischen Reisen führt. Mit einer datenschutzorientierten Denkweise müssen Benutzer kein Konto erstellen und der Datenfreigabe mit HERE zustimmen, um Routen zu berechnen und mit der App zu navigieren.

HERE WeGo bietet:

Sprachgeführte Turn-by-Turn-Navigation für 126 Länder in 38 Sprachen;

Echtzeit-Verkehrsinformationen für 58 Länder, einschließlich verkehrsbezogenes Routing;

Alternativrouten für eine flexiblere Reiseplanung;

Die Rastplätze entlang einer Autobahn laden zu einer praktischen Rast während der Fahrt ein;

Warnungen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen für mehr Verkehrssicherheit;

Spurassistent für genauere Führung an Kreuzungen und Autobahnausfahrten;

Räumliches Audio durch die integrierte 3D-Audiotechnologie von Mach1 verbessert die Fahrerorientierung und das Situationsbewusstsein für ein besseres Führungserlebnis;

Wegpunkte hinzugefügt, um Reisen mit mehreren Stopps zu erstellen;

Die Anzeige der Kraftstoffpreise (in einigen Ländern verfügbar) ermöglicht es Ihnen, die attraktivsten Tankstellen zu finden;

Apple CarPlay-Integration;

Unterstützt Offline-Erfahrung, Karten und Suche zur Routenplanung und Navigation;

Informationen zum öffentlichen Nahverkehr in mehr als 1600 Städten in mehr als 60 Ländern;

Verknüpfungen für häufige Ziele;

Sammlungen zum Speichern und Organisieren Ihrer Lieblingsorte; und

Einfache gemeinsame Nutzung von Standorten.

HERE WeGo steht zum kostenlosen Download über den Apple App Store, den Google Play Store und die Huawei App Gallery zur Verfügung.

Über HERE Technologien

HERE, eine Standortdaten- und Technologieplattform, bringt Menschen, Unternehmen und Städte voran, indem sie die Macht des Standorts nutzt. Durch die Nutzung unserer offenen Plattform ermöglichen wir unseren Kunden, bessere Ergebnisse zu erzielen – sei es bei der Unterstützung einer Stadt bei der Verwaltung ihrer Infrastruktur oder einem Unternehmen bei der Optimierung seiner Vermögenswerte, um Fahrer sicher an ihr Ziel zu bringen. Um mehr über HIER zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.here.com und https://360.here.com.

