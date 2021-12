Von Saudi-Arabien geführte Koalition greift Jemens Flughafen Sanaa an

20. Dezember (Reuters) – Die von Saudi-Arabien geführte Koalition, die im Jemen kämpft, sagte am Montag, sie habe Luftangriffe auf sogenannte militärische Ziele auf dem internationalen Flughafen Sanaa im Jemen durchgeführt, was dazu führte, dass Luftangriffe mit Drohnen gegen saudische Ziele gestartet wurden.

Die jemenitische Hauptstadt gehört der mit dem Iran verbündeten Huthi-Bewegung, die seit sieben Jahren gegen die Koalition kämpft.

Während des Konflikts, bei dem Zehntausende getötet und Millionen Menschen vertrieben wurden, schickten Huthi-Truppen Drohnen und feuerten Raketen nach Saudi-Arabien, und die von Saudi-Arabien geführte Koalition reagierte mit Streiks innerhalb des Jemen.

Die Streiks am Dienstag betrafen sechs Standorte, darunter Standorte, an denen Drohnenangriffe gestartet, Drohnenpersonal, Haustrainer und Auszubildende ausgebildet und Drohnen gelagert wurden, teilte die Koalition mit.

Er sagte, er habe Zivilisten aufgefordert, den Flughafen vor dem Angriff zu evakuieren, heißt es in einer Erklärung der saudischen Staatsmedien.

Der Flughafen ist seit 2015 für zivile Flüge gesperrt, obwohl Flugzeuge der Vereinten Nationen dort landen dürfen.

Ein Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sagte, ein Team der Vereinten Nationen sei am Flughafen vor Ort gewesen, um das Ausmaß des Schadens zu überprüfen.

Houthi-geführte Saba-Medien sagten unter Berufung auf den Leiter der Luftfahrtbehörde der Houthi-Administration, der Flughafen sei außer Betrieb genommen worden.

Der Sprecher der Koalition, Brigadegeneral Turki al-Malki, sagte jedoch, die Angriffe hätten keine Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit, das Luftraummanagement, den Flugverkehr oder die Frachtabfertigung.

Er sagte, die Koalition habe den Schutz von bestimmten Standorten des Flughafens aufgehoben, die angeblich für militärische Zwecke genutzt würden, und dass die Operation im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stehe.

„Die Operation erfolgt als Reaktion auf Bedrohungen und die Nutzung von Flughafeneinrichtungen für grenzüberschreitende Angriffe“, sagte er.

Am Sonntag gab die Koalition bekannt, eine Drohne zerstört zu haben, die vom Flughafen auf den saudi-arabischen König-Abdullah-Flughafen in Jizan nahe der jemenitischen Grenze abzielte. Er sagte auch, er habe Drohnenwerkstätten in der Stadt Sana’a getroffen. Weiterlesen

Die Koalition intervenierte 2015 im Jemen, nachdem die Huthis die international anerkannte Regierung in Sanaa gestürzt hatten.

Berichterstattung von Nayera Abdallah, Omar Fahmy, Moataz Mohamed und Lisa Barrington; herausgegeben von John Stonestreet

