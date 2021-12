Nicht nachschlagen: Geschichten, die unsere älteste Angst widerspiegeln

Als Clarke 1993 seinen Roman The Hammer of God über eine solche Anstrengung veröffentlichte, sah er ihn nicht nur als Science-Fiction an. „Es war meine Pflicht, zu zeigen, was man gegen die Asteroidenbedrohung tun kann“, schrieb er. „Indem ich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung erstelle, könnte ich sogar die Welt retten – obwohl ich es nie erfahren würde.“ Im folgenden Jahr kollidierten 21 Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy 9 mit Jupiter und gaben den NEO-Beobachtern einen Eindruck davon, was mit uns geschehen könnte. Einer der Einschläge entsprach sechs Millionen Megatonnen TNT und erzeugte eine Trümmerwolke so groß wie die Erde.

Steven Spielberg wählte The Hammer of God, das später mit When Worlds Collide verschmolzen wurde, um die Grundlage des Films Deep Impact von 1998 zu bilden. Obwohl keiner der beiden Romane letztendlich gutgeschrieben wurde, ist ihr Einfluss unbestreitbar. Es wird erwartet, dass ein Komet ein Extinktionsereignis verursacht. Regierungen auf der ganzen Welt planen, sie zur Explosion zu bringen oder, falls das nicht gelingt, einige Tausend Überlebende in unterirdischen Höhlen („Unsere neue Arche Noah“, sagt der Präsident) zu konservieren, bis die Oberfläche wieder bewohnbar ist. In Wirklichkeit wäre es sehr riskant, einen NEO zur Detonation zu bringen, anstatt ihn abzulenken, da dies wahrscheinlich zu einer Schrapnell-Schießerei führen würde. Wie Arthur C. Clarke schreibt: „Was ist besser – eine Megakatastrophe an einem Ort oder Hunderte kleinerer?

Deep Impact fiel mit Armageddon zusammen, einem ähnlich thematisierten Film über die Bemühungen, einen Asteroiden zu stoppen, der absurderweise „die Größe von Texas“ hat: über 100-mal so groß wie das KT-Objekt. „Das nennen wir einen globalen Killer“, sagte NASA-Chef Billy Bob Thornton dem Präsidenten. „Das Ende der Menschheit. Egal wo es zuschlägt, nichts würde überleben, nicht einmal Bakterien.“ Es klingt wie Angeberei.

Während die beiden Filme dem ultimativen Erfolg einer Mission mit genügend Misserfolgen vorausgehen, um ein spektakuläres CGI-Chaos zu ermöglichen, könnten ihre Ansätze nicht unterschiedlicher sein. Deep Impact ist ein zutiefst sentimentales Bild, das sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie eine Handvoll Individuen mit dem Ende der Welt umgehen. Es geht wirklich um Sterblichkeit und Trauer. Michael Bay kümmert sich nicht darum. Armageddon ist die Apokalypse eines Jungen: leichtfertig, bombastisch, chauvinistisch und dem Großteil der Weltbevölkerung schadenfroh gleichgültig. Armageddon übertraf Deep Impact an den Kinokassen mit über 200 Millionen Dollar, was viel aussagt. Es ist offensichtlich, dass der Film in dem Film „Don’t Look Up“, Total Destruction, mit seinem Slogan parodiert: „Wenn der Asteroid uns traf, schlug er zurück.“