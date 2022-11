Von Russland zu Geld: Georgien explodiert, als Russen vor Putins Krieg fliehen

Mindestens 112.000 Russen ziehen ins benachbarte Georgien

Georgien wird voraussichtlich eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sein

Einigen Bewohnern wird Wohnraum und Bildung vorenthalten

Die Wirtschaft könnte vor einer harten Landung stehen, wenn Neuankömmlinge gehen

TBILISI, 5. Nov. (Reuters) – Während der Krieg Europa erstickt, erlebt eine kleine Nation, die Russland unterstellt ist, einen unerwarteten wirtschaftlichen Aufschwung.

Georgien ist auf dem besten Weg, dieses Jahr nach einem dramatischen Zustrom von mehr als 100.000 Russen seit Moskaus Invasion in der Ukraine und Wladimir Putins Mobilisierungskampagne zur Rekrutierung von Kriegsrekruten zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt zu werden.

Da ein Großteil der Welt in eine Rezession schlittert, wird diese Schwarzmeernation mit 3,7 Millionen Einwohnern laut internationalen Institutionen für 2022 bei steigendem Verbrauch voraussichtlich ein robustes Wachstum der Wirtschaftsleistung von 10 % verzeichnen.

Das würde dazu führen, dass die bescheidene 19-Milliarden-Dollar-Wirtschaft, die in der Region für ihre Berge, Wälder und Weinbautäler bekannt ist, aufgeladene Schwellenländer wie Vietnam und Ölexporteure wie Kuwait überflügeln würde, die von den Rohölpreisen beflügelt würden.

„Wirtschaftlich geht es Georgien sehr gut“, sagte Vakhtang Butskhrikidze, CEO der größten Bank des Landes, TBC, gegenüber Reuters in einem Interview in der Zentrale von Tiflis.

„Es gibt eine Art Boom“, fügte er hinzu. „Alle Branchen entwickeln sich sehr gut, vom Kleinstunternehmen bis zum Unternehmen. Mir fällt keine Branche ein, die dieses Jahr Probleme hat.“

Mindestens 112.000 Russen sind laut Grenzübertrittsstatistik in diesem Jahr nach Georgien ausgewandert. Eine erste große Welle von 43.000 Menschen traf ein, nachdem Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert war und Putin beschloss, die Opposition gegen den Krieg in seinem Land zu zerschlagen, so die georgische Regierung, mit einer zweiten Welle, nachdem Putin die nationale Mobilisierungskampagne am Ende angekündigt hatte September.

Georgiens Wirtschaftsboom – ob von kurzer Dauer oder nicht – hat viele Experten verblüfft, die die katastrophalen Folgen des Krieges für die ehemalige Sowjetrepublik gesehen haben, deren wirtschaftliches Vermögen durch Exporte und Touristen mit ihrem größeren Nachbarn verflochten ist.

So prognostizierte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) im März, dass der Konflikt in der Ukraine der georgischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen würde. In ähnlicher Weise prognostizierte die Weltbank im April, dass das Wachstum des Landes für 2022 von ursprünglich 5,5 % auf 2,5 % sinken würde.

„Trotz aller Erwartungen, die wir hatten … dass dieser Krieg gegen die Ukraine erhebliche negative Auswirkungen auf die georgische Wirtschaft haben wird, sehen wir bisher keine Verwirklichung dieser Risiken“, sagte Dimitar Bogov, Senior Economist der EBRD für Osteuropa und dem Kaukasus.

„Im Gegenteil, wir sehen, dass die georgische Wirtschaft in diesem Jahr recht gut wächst, zweistellig.“

Doch das kometenhafte Wachstum kommt nicht allen zugute, da Zehntausende Russen ankommen, viele Tech-Profis mit viel Geld, die Preise in die Höhe treiben und einige Georgier aus Teilen der Weltwirtschaft wie dem Wohnungsmarkt und der Bildung verdrängen.

Auch Wirtschaftsführer befürchten, dass dem Land eine harte Landung bevorstehen könnte, wenn der Krieg endet und die Russen nach Hause zurückkehren.

NACH GEORGIEN MIT 1 MILLIARDE $

Georgien selbst führte 2008 einen kurzen Krieg mit Russland um Südossetien und Abchasien, Gebiete, die von von Russland unterstützten Separatisten kontrolliert werden.

Heute profitiert Georgiens Wirtschaft jedoch von der Nähe zur Supermacht – die beiden teilen sich einen Landgrenzübergang – und einer liberalen Einwanderungspolitik, die es Russen und Staatsangehörigen vieler anderer Länder ermöglicht, in Georgien zu leben, zu arbeiten und Unternehmen zu gründen Land ohne Visumspflicht.

Hinzu kommt, dass die Flucht vor dem Russlandkrieg von einer Geldwelle begleitet wird.

Laut der georgischen Zentralbank überwiesen die Russen zwischen April und September über Banken oder Geldtransferdienste mehr als 1 Milliarde US-Dollar nach Georgien, fünfmal mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2021.

Dieser Zufluss trug dazu bei, den georgischen Lari auf den höchsten Stand seit drei Jahren zu bringen.

Laut Butskhrikidze, CEO von TBC, und lokalen Medien stammt etwa die Hälfte der russischen Ankömmlinge aus dem Technologiesektor, was Umfragen und Schätzungen von Branchenkennern in Russland widerspiegelt, die auf einen Exodus von Zehntausenden hochmobiler IT-Mitarbeiter nach der Invasion hinwiesen. aus der Ukraine.

„Das sind High-End-Leute, reiche Leute … die mit Geschäftsideen nach Georgien kommen und ihren Konsum dramatisch steigern“, sagte Davit Keshelava, Senior Fellow an der International School of Economics an der State University of Georgia, Tiflis (ISET).

„Wir haben erwartet, dass der Krieg viele negative Auswirkungen haben wird“, fügte er hinzu. „Aber es ist ganz anders gekommen. Es ist positiv ausgegangen.“

KEINE ZIMMER IN TBILISI

Nirgendwo ist der Einfluss der Neuankömmlinge deutlicher als auf dem Mietmarkt der Hauptstadt, wo die steigende Nachfrage die Spannungen noch verstärkt.

Laut einer Analyse der TBC Bank sind die Mieten in Tiflis in diesem Jahr um 75 % gestiegen, und einige Geringverdiener und Studenten befinden sich im Zentrum einer laut Aktivisten zunehmenden Wohnungsnot.

Die Georgierin Nana Shonia, 19, stimmte nur wenige Wochen vor der russischen Invasion einem Zweijahresvertrag für eine Wohnung in der Innenstadt für 150 Dollar pro Monat zu. Im Juli warf ihr Vermieter sie raus und zwang sie, in ein schwieriges Viertel am Stadtrand zu ziehen.

„Früher habe ich 10 Minuten gebraucht, um zur Arbeit zu kommen. Jetzt sind es mindestens 40, ich muss Bus und U-Bahn nehmen und stehe oft im Stau“, sagt sie und führt die veränderte Marktdynamik darauf zurück aufsteigend. Neuankömmlinge.

Helen Jose, eine 21-jährige Medizinstudentin aus Indien, stürzte einen Monat lang im Haus ihrer Freundin, nachdem sich ihre Miete während der Sommerferien verdoppelt hatte.

„Früher war es sehr einfach, eine Wohnung zu finden. Aber vielen meiner Freunde wurde gesagt, sie sollten gehen, weil es Russen gibt, die bereit sind, mehr zu zahlen als wir“, sagt sie.

Zahlen von Universitäten signalisierten auch, dass eine beträchtliche Anzahl von Studenten ihr Studium in Tiflis verzögern, weil sie sich keine Unterkunft in der Stadt leisten können, sagte Keshelava von ISET.

„DIE KRISE KÖNNTE PASSIEREN“

Butskhrikidze von TBC sagte, er sehe in Neuankömmlingen Potenzial, um Qualifikationslücken in der georgischen Wirtschaft zu schließen.

„Sie sind sehr jung, technisch versiert und sachkundig – für uns und andere georgische Unternehmen ist dies eine sehr nützliche Gelegenheit“, sagte er.

„Eine zentrale Herausforderung für uns ist die Technologie. Und leider stehen wir auf dieser Seite im Wettbewerb mit High-Tech-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa“, fügte er hinzu. „Um einen schnellen Sieg zu erringen, sind diese Migranten sehr nützlich.“

Dennoch bleiben Ökonomen und Unternehmen besorgt über die langfristigen negativen Auswirkungen des Krieges und was passieren könnte, wenn die Russen nach Hause zurückkehren.

„Wir bauen unsere Zukunftspläne nicht auf Neuankömmlingen auf“, sagte Shio Khetsuriani, CEO von Archi, einem der größten Immobilienentwicklungsunternehmen Georgiens.

Selbst bei steigenden Mietpreisen, sagt Khetsuriani, sind Entwicklungsunternehmen nicht daran interessiert, zu viel in den Wohnungsmarkt zu investieren, insbesondere bei steigenden Preisen für Materialien und Ausstattung. Während Vermieter von höheren Mieten profitieren könnten, hätten sich die Gewinnmargen bei Wohnungsverkäufen kaum verändert, sagte er.

Ökonomen warnen auch davor, dass der Boom nicht von Dauer sein könnte, und ermutigen die georgische Regierung, gesunde Steuereinnahmen zu verwenden, um Schulden abzubauen und Währungsreserven aufzubauen, solange sie können.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass all diese Faktoren, die das Wachstum in diesem Jahr antreiben, vorübergehend sind und dass dies kein nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren garantiert, also ist Vorsicht angebracht“, sagte Bogov gegenüber der EBRD.

„Die Unsicherheit ist immer noch da und die Krise könnte Georgien mit einiger Verzögerung treffen.“

Berichterstattung von Jake Cordell; zusätzliche Berichterstattung von David Chkhikvishvili; herausgegeben von Guy Faulconbridge und Pravin Char

Unsere Maßstäbe: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.