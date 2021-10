VHS-Student geht ins Weltraumcamp

Tom Clemons verbrachte eine Woche im Space Camp im US Space & Rocket Center

Wollten Sie schon immer wie ein Astronaut trainieren und mehr über die Weltraumforschung erfahren? Für Tom Clemons, einen Schüler der Vashon High School, wurde dies möglich, als er sich auf den Weg zum Space Camp in Huntsville, Alabama, im US Space & Rocket Center machte.

Clemons verbrachte eine Woche im Space Camp, wo er und sein Team simulierte Weltraummissionen flogen, an Experimenten teilnahmen und einen Weltraumspaziergang erfolgreich absolvierten. Studenten, die das Space Camp besuchen, werden auch in Simulatoren trainiert, wie sie von der NASA verwendet werden, und schlafen in Quartieren, die denen der Internationalen Raumstation ähneln.

Das Clemons-Team hatte auch die Ehre, den „Commander’s Cup“ zu erhalten, der an das Space Camp-Team verliehen wird, das die technischen Herausforderungen am besten meistert.

Laut Allison Clemons, Toms Mutter, hat er sich schon immer für die Raumfahrt interessiert und möchte irgendwann Astronaut werden. Nach der High School will er seinen Abschluss als Ingenieur machen.