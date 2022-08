Österreich will EU trennen Strom- und Gaspreise – Wirtschaft – Krieg in der Ukraine

Aktenfoto: Ein Arbeiter bedient eine von GCA (Gas Connect Austria) und TAG (Trans Austria Gas Pipelines) betriebene Anlage in einem der größten Gasverbindungszentren Europas in Baumgarten an der March, Niederösterreich, Österreich. AFP

„Die Strompreise müssen sinken“, sagte er in einer Erklärung. „Wir können (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin nicht jeden Tag über die Energiepreise entscheiden lassen“, sagte er.

„Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen, der gerade auf den Energiemärkten passiert“, sagte er und fügte hinzu, dass er das Thema bei einer Dringlichkeitssitzung ansprechen werde, die der Block zu dieser Angelegenheit abhalten soll.

„Das Thema (Entkopplung) wird auf der Tagesordnung stehen“, sagte er und fügte hinzu, dass er es bereits mit den Staats- und Regierungschefs Deutschlands und der Tschechischen Republik, die derzeit die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehaben, besprochen habe.

Die Strompreise in Europa erreichten diese Woche neue Rekorde und kündigten einen strengen Winter an, da die russische Invasion in der Ukraine und die russischen Kürzungen der Gaslieferungen nach Europa den gesamten Kontinent in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.

Am Freitag erreichte der Einjahresvertrag für deutschen Strom 995 Euro (995 US-Dollar) pro Megawattstunde, während der französische Gegenwert 1.100 Euro überstieg, eine mehr als zehnfache Steigerung in beiden Ländern gegenüber dem Vorjahr.

In Großbritannien sagte die Energieregulierungsbehörde Ofgem, sie werde die Strom- und Gaspreisobergrenze ab dem 1. Oktober auf durchschnittlich 3.549 £ pro Jahr verdoppeln.

