Vater-Sohn-Raumfahrt

KENNEDY SPACE CENTER, Florida.– Was als Gelegenheit begann, Zeuge eines Starts von der Raumstation Cape Canaveral zu werden, hat sich für einen Vater und einen Sohn aus der Gegend von Miami zu einer einmaligen Gelegenheit entwickelt.

Nachdem Albert Borjas Tickets von der NASA für den Start von Boeings Starliner-Raumsonde gewonnen hatte, beschloss er, die Gelegenheit zu nutzen, um sich mit seinem Sohn Ethan zu verbinden.

Was würdest du gerne wissen Albert und Ethan Borjas legten in der zweiwöchigen Reise fast 4.300 Meilen zurück

Vater macht aus der Markteinführung einen lehrreichen Roadtrip

Die Reise sollte mit dem Start des Boeing-Raumschiffs beginnen

Starliner sollte ursprünglich gestartet werden auf einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance und am 30. Juli an der Internationalen Raumstation ISS angedockt.

Es sollte der erste Tag eines zweiwöchigen Roadtrips zu weltraumbezogenen Orten für Vater und Sohn sein. Aber wenn ein Problem mit dem Nauka-Modul auf der ISS die anfängliche Startverzögerung verursachte, beschloss das Paar, kurz den Besucherkomplex des Kennedy Space Center (KSCVC) für einen halben Tag zu besuchen, bevor es den Rest der Reise fortsetzte.

„Ich möchte das Interesse meines Sohnes an der Technik fördern, indem ich ihm aus erster Hand zeige, was Ingenieure in der Vergangenheit und Gegenwart geleistet haben“, sagte Albert mitten auf ihrer Reise. “Der andere Grund ist, mit meinem Sohn ein wirklich cooles Abenteuer zu erleben.”

Albert sagte, sein leiblicher Vater habe sich entschieden, nicht an seinem Leben teilzuhaben, und habe ihn mit sehr wenigen Erinnerungen zurückgelassen. Der 42-Jährige sagte, er wolle, dass die Dinge zwischen ihm und seinem Sohn anders sind.

Dieser Drang, seine Liebe zum Weltraum und anderen Wissenschaften zu teilen, führte Albert und Ethan durch den Süden zu Orten wie Infinity Science Center in Perlington, Mississippi und den Amerikanisches Raumfahrt- und Raketenzentrum in Huntsville, Alabama für EspaceX Sternenbasis in Brownsville, Texas.

Alberts Frau Anaeli Rodriguez-Borjas behielt das Fort mit ihrer Tochter Emma zu Hause, damit Albert und Ethan die Erfahrung gemeinsam machen konnten.

Ihr roter Tesla brachte sie fast 4.300 Meilen von Miami nach Texas und wieder zurück. Das Paar beendete die Reise mit einem letzten Halt am KSCVC, wo sie sich mehr Zeit für die Aussicht nehmen konnten.

„Ich hoffe, das wird ihn motivieren, immer für seine Kinder da zu sein, für seine Familie da zu sein und manchmal verrückte Dinge zu tun“, sagte Albert. „Steig in ein Auto und fahre 4.000 Meilen, nur weil. “