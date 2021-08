Abseits vom Geschehen: Fünf Champions aus den US Open – Sport

PARIS, 20. August 2021 (AFP) – Rafael Nadals Entscheidung, sich von den US Open zurückzuziehen, bedeutet, dass fünf Spieler, die in 12 von 17 in New York Meister wurden, das letzte Grand-Slam-Turnier der letzten Jahre verpassen werden.

AFP Sport wirft einen Blick auf die vermissten Männer:

Raphael Nadal

– Der US-Open-Sieger von 2010, 2013, 2017 und 2019 gab am Freitag bekannt, dass eine Fußverletzung, die er bei seiner Halbfinalniederlage bei Roland Garros gegen Novak Djokovic im Juni erlitten hatte, mehr Zeit brauchte, um zu heilen. Infolgedessen hat der 35-jährige Spanier erklärt, dass er seine Saison beendet, aber fest entschlossen ist, 2022 zurückzukehren.

“Ich bin überzeugt, dass ich mich zu 100 % erholen werde und wieder um die wichtigsten Dinge kämpfen kann”, sagte Nadal.

“Die Verletzung ist nicht neu. Es ist die gleiche Verletzung, die ich seit 2005 hatte. Zu diesem Zeitpunkt standen die Ärzte meiner zukünftigen Karriere sehr negativ gegenüber, aber ich konnte eine Karriere machen, von der ich nie geträumt hatte.” .

“Ich bin also überzeugt, dass mein Tennis und meine Mentalität bald da sein werden.”

Roger Federer

– Federer, der am 8. August seinen 40. Geburtstag feierte, beendete auch seine Saison 2021, um sich einer dritten Knieoperation zu unterziehen.

Der Schweizer Star war wie der 20-fache Major-Sieger Nadal von 2004 bis 2008 fünf Mal in Folge US-Open-Meister.

“Ich möchte mir einen Silberstreif am Horizont geben, um in der einen oder anderen Form auf die Strecke zurückzukehren”, sagte Federer.

“Ich bin Realist, versteh mich nicht falsch. Ich weiß, wie schwierig es in meinem Alter ist, noch einmal operiert zu werden. Ich werde es versuchen. Ich möchte gesund sein. Ich möchte überall hinlaufen.”

Federer, der 2021 nur 13 Spiele absolvierte, unterzog sich 2020 zwei Knieoperationen, obwohl er nur sechs Mal spielte.

Juan Martin del Potro

– Der argentinische Riese Del Potro gewann 2009 die US Open, als er Federer im Finale besiegte.

Seine Karriere ist seitdem jedoch aufgrund einer Reihe von Verletzungen und zahlreichen Besuchen im Operationssaal mehrmals ins Stocken geraten.

Del Potro hatte 2010, 2014 und zwei weitere Operationen am Handgelenk. Im Jahr 2019, zweimal im Jahr 2020 und erneut im März dieses Jahres hatte er auch eine Operation am rechten Knie.

Die ehemalige Nummer drei der Welt ist in der Rangliste auf 749 gesunken und hat seit dem Queen’s Club-Event am Vorabend von Wimbledon 2019 nicht mehr gespielt.

Stan wawrinka

– Der dreifache Major-Sieger Wawrinka war 2016 US-Open-Champion, als er Novak Djokovic im Finale besiegte.

Die 36-jährige Wawrinka wurde im März und Juni dieses Jahres am linken Fuß operiert. Seine letzte Veranstaltung war Doha im März.

Dominique Thiem

– Thiem gewann seinen einzigen Major bei den US Open 2020 mit einem Fünf-Satz-Triumph über Alexander Zverev.

Eine in diesem Jahr auf Mallorca erlittene Handgelenksverletzung führte dazu, dass der 27-jährige Österreicher Wimbledon und die Olympischen Spiele in Tokio verpasste.

Auch er beendete diese Woche seine Saison 2021.

„Es war eine schwere Entscheidung, aber ich weiß, dass ich das tun muss“, sagte er.

“Ich habe eine lange Karriere vor mir und es ist wichtig, kein Risiko einzugehen und nachzugeben.”

…. drei Meister sind noch im Rennen um New York – Novak Djokovic, der Sieger 2011, 2015 und 2018, der Meister von 2012 Andy Murray und Marin Cilic, der 2014 den Pokal in die Höhe holte.