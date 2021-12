USA und Iran äußern Pessimismus über Wiederbelebung des Atomabkommens

Die iranische Flagge weht am 23. Mai 2021 vor dem Hauptquartier der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, Österreich. REUTERS / Leonhard Foeger // File Photo

WIEN / STOCKHOLM, 2. Dezember (Reuters) – Die Vereinigten Staaten und der Iran sahen am Donnerstag beide pessimistisch in Bezug auf die Chancen, das Atomabkommen mit dem Iran von 2015 wiederzubeleben und europäischen Verhandlungsführern.

„Ich muss Ihnen sagen, dass die jüngsten Schritte, die jüngste Rhetorik uns nicht viel Anlass geben, … optimistisch zu sein“, sagte US-Außenminister Antony Blinken gegenüber Reportern in Stockholm und sagte, er könne in ein oder zwei Tagen ein Urteil fällen ob der Iran sich in gutem Glauben engagieren würde.

Blinken machte die Kommentare, nachdem der Iran die europäischen Mächte, die US- und iranische Beamte in Wien befördern, mit Plänen zur Aufhebung nuklearer Sanktionen und Verpflichtungen versorgt hatte, während die Weltmächte und Teheran versuchen, den Pakt wiederherzustellen.

„Wir sind mit ernsthafter Entschlossenheit nach Wien gefahren, aber wir sind nicht optimistisch, was den Willen und die Absicht der Vereinigten Staaten und der drei europäischen Vertragsparteien angeht“, sagte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian, der von iranischen Medien zitiert wurde. ein Telefongespräch mit seinem japanischen Amtskollegen.

Während Blinken sagte, „es ist nicht zu spät für den Iran, nachzugeben und sich auf sinnvolle Weise zu engagieren“, scheint es, dass beide Seiten versuchen könnten, Schuldzuweisungen zu vermeiden, wenn die Gespräche scheitern.

Die Kommentare kamen am vierten Tag der indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran über die vollständige Rückkehr der beiden Nationen zu dem Abkommen, bei dem der Iran sein Atomprogramm als Gegenleistung für die Aufhebung der US-Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen begrenzte.

Die Gespräche wurden am Montag nach einer fünfmonatigen Unterbrechung durch die Wahl eines antiwestlichen Extremisten zum Präsidenten im Iran wieder aufgenommen.

Die UN-Atomaufsichtsbehörde sagte am Mittwoch, der Iran habe in seinem in den Bergen gegrabenen Fordow-Werk mit der Produktion von angereichertem Uran mit fortschrittlichen Zentrifugen begonnen, was das Atomabkommen in Gesprächen mit dem Westen zu seiner Rettung weiter untergräbt. Weiterlesen

„Was der Iran nicht tun kann, ist, den Status quo des Aufbaus seines Atomprogramms aufrechtzuerhalten, während die Verhandlungen in die Länge gezogen werden. Das wird nicht passieren“, sagte Blinken gegenüber Reportern in Stockholm und verwies auf diese Entwicklung.

Ob Blinken bei seiner Äußerung auf die jüngsten Vorschläge der Iraner aufmerksam geworden war, war unklar.

„Wir haben ihnen zwei Entwürfe vorgelegt … Natürlich müssen sie die Texte, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, überprüfen. Wenn sie bereit sind, die Gespräche fortzusetzen, sind wir in Wien, um die Gespräche fortzusetzen“, sagte der Unterhändler . Ali Bagheri Kani sagte Reportern in der österreichischen Hauptstadt.

Ein europäischer Diplomat in Wien bestätigte die Vorlage von Dokumentenentwürfen.

Im Rahmen des Paktes hat Teheran sein Urananreicherungsprogramm, einen möglichen Weg zu Atomwaffen, eingeschränkt, obwohl der Iran sagt, dass er nur zivile Atomenergie anstrebt, als Gegenleistung für die Befreiung von Atomwaffen.

Aber im Jahr 2018 hat der damalige US-Präsident Donald Trump das Abkommen aufgegeben, es als zu weich gegenüber dem Iran bezeichnet und erneut harte US-Sanktionen verhängt, was Teheran dazu veranlasste, die nuklearen Grenzen des Paktes zu verletzen.

„Wir wollen, dass alle Sanktionen gleichzeitig aufgehoben werden“, sagte Bagheri gegenüber Reportern. Er sagte, ein iranischer Vorschlag zur Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen – Teherans oberste Priorität bei den Gesprächen – werde später an europäische Parteien übergeben.

Ein hochrangiger europäischer Diplomat schätzte am Dienstag, dass beim letzten Treffen zwischen dem Iran und den Weltmächten im Juni 70 bis 80 % des Entwurfs eines Abkommens über die Rettung des Abkommens von 2015 erreicht wurden, obwohl nicht klar ist, ob Teheran die Gespräche dort wieder aufnehmen wird, wo sie aufgehört haben aus.

