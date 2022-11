USA, Saudi-Arabien in höchster Alarmbereitschaft wegen Berichten über einen bevorstehenden Angriff aus dem Iran: Bericht

Die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien sind in höchster Alarmbereitschaft, nachdem saudische Geheimdienste, die mit den Vereinigten Staaten geteilt wurden, darauf hindeuteten, dass der Iran voraussichtlich einen Angriff auf Ziele in Saudi-Arabien durchführen wird. berichtete das Wall Street Journal.

Berichten zufolge äußerten Beamte aus beiden Ländern dem Journal ihre Besorgnis über die bevorstehenden Angriffe. Saudische Beamte sagten, dass neben Saudi-Arabien auch der Iran einen Angriff anstrebe Erbil, Irak, wo die amerikanischen Truppen sind. Die geplanten Anschläge sollen darauf abzielen, von den Protesten im Iran gegen die Führer der islamischen Nation abzulenken.

Pressesprecher des Pentagons Brigadier der Luftwaffe. General Pat Ryder sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, die Vereinigten Staaten seien weiterhin „besorgt“ über „die Bedrohungslage in der Region“ und „in regelmäßigem Kontakt“ mit saudischen Beamten.

„Wir behalten uns das Recht vor, uns zu schützen und zu verteidigen, egal wo unsere Streitkräfte dienen, ob im Irak oder anderswo“, sagte Ryder und lehnte es ab, Informationen über eine konkrete Bedrohung zu geben.

IRAN FÜHRT ÖFFENTLICHE VERFAHREN FÜR 1.000 DEMONSTRATOREN AB, DIE DER „SUBVERSIVEN AKTIONEN“ INNERHALB DER PROBLEME VON MAHSA AMINI ANGEZEIGT WERDEN

Der Iran hat gewarnt Saudi-Arabien widersprach der Berichterstattung über die Proteste in persischsprachigen Nachrichtensendern und beschuldigte Saudi-Arabien, Israel und die Vereinigten Staaten der Verantwortung.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

„Dies ist unsere letzte Warnung, weil Sie sich über diese Medien in unsere inneren Angelegenheiten einmischen“, sagte Generalmajor Hossein Salami laut dem Journal in einer von iranischen Staatsmedien berichteten Bemerkung. „Sie sind in diesen Fall verwickelt und wissen, dass Sie verwundbar sind.“