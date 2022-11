Gardechef sieht in Mitteleuropa dauerhafte Partnerschaften und Wachstum > Nationalgarde > Garde-News

WIEN, Österreich – Im Herzen Europas, während eine neue Partnerschaft für Sicherheitskooperation ihre ersten Schritte unternimmt, bereitet sich eine andere darauf vor, ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern.

Hier in Österreich beobachtete Armeegeneral Daniel Hokanson während einer Unterzeichnungszeremonie letzte Woche, wie das österreichische Bundesheer und die Nationalgarde von Vermont die neue Partnerschaft im Rahmen des 93-Nationen-Partnerschaftsprogramms der Nationalgarde des Verteidigungsministeriums festigten.

Und am 25. Juli schloss der Leiter des Nationalgardebüros einen Besuch in der Tschechischen Republik ab, wo er mit der Verteidigungsführung eines der Gründungspartner der SPP sprach: der tschechischen Streitkräfte, gepaart mit den Nationalgardisten von Nebraska und Texas seit 1993. .

„Diese Zwei-Länder-Reise hat die Kernstärke von PSP hervorgehoben: unsere dauerhaften Partnerschaften“, sagte Hokanson. „Es wirft auch ein Licht auf die Vitalität des SPP: sein Wachstum, wenn wir neue Partner hinzufügen – und den Beitrag, den das SPP in der schwierigsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg zur globalen Sicherheit leistet.

In Vermont unterzeichneten die Anführer der Garde und Österreichs in diesem Frühjahr Absichtserklärungen. Die gegenseitige Zeremonie letzte Woche in Wien markierte den ersten offiziellen Besuch der Vermont Guardsmen hier. Da die Tinte auf den Dokumenten, die ihre Zusammenarbeit besiegeln, kaum trocken ist, bereiten sich die österreichischen Truppen und die Gardisten von Vermont darauf vor, nächsten Monat gemeinsam zu trainieren.

„Diese Partnerschaft wird die Bereitschaft unserer beiden Streitkräfte verbessern – und die Interoperabilität fördern, unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit“, sagte Hokanson.

Im August werden die neuen Partner eine gemeinsame Trainingsveranstaltung mit Nordmazedonien organisieren. Bald darauf folgte eine gemeinsame Gebirgskriegsausbildung in Deutschland.

„Wir werden gemeinsam stärker, indem wir zusammenarbeiten, Erfahrungen austauschen und dauerhafte Beziehungen aufbauen“, sagte Hokanson. „Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren beiden Nationen, besser mit dem heutigen komplexen und gefährlichen internationalen Sicherheitsumfeld umzugehen.“

Klaudia Tanner, österreichische Verteidigungsministerin, moderierte die Zeremonie in der vergangenen Woche. Armee-Generalmajor Greg Knight, Adjutant General, leitete die Delegation der Nationalgarde von Vermont.

„In den nächsten Jahren“, sagte Knight, „hoffen wir, viele militärische Austausche durchführen zu können, um uns gegenseitig in Bereichen wie Cyberverteidigung, Friedenssicherungseinsätzen, militärischem Bergsteigen und humanitärer Hilfe sowie im Katastrophenfall zu verbessern.“

Durch die neue Partnerschaft mit Vermont hat Österreich Zugriff auf die Fähigkeiten der gesamten 450.000 Mann starken Nationalgarde.

„Sicherheitskooperation ist eines der wichtigsten Dinge, die die Nationalgarde tut“, sagte Hokanson.

Die dauerhafte Partnerschaft der kalifornischen Nationalgarde mit der Ukraine hat das Profil des staatlichen Partnerschaftsprogramms geschärft. Aber die SPP hat die Sicherheitszusammenarbeit mit US-Partnern und Verbündeten seit fast drei Jahrzehnten entschlossen gestärkt.

„Die Nationalgarde betreibt seit einer Generation Sicherheitskooperation“, sagte Hokanson. „In einer entscheidenden Zeit für unsere gemeinsame Sicherheit leistet die PSP einen entscheidenden Beitrag zur Wahrung und Stärkung der Einheit und des Zusammenhalts in einer gefährlichen Welt.

Die PSP stärkt die Sicherheit Amerikas – und der NATO.

Letzten Monat identifizierten die NATO-Führer in Madrid kooperative Sicherheit als eine der drei Kernaufgaben des Bündnisses. Damit unterstützt die SPP sowohl die nationale Verteidigungsstrategie der Vereinigten Staaten als auch das neue strategische Konzept der NATO.

Als militärisch neutrales Land – Teil der Europäischen Union, aber nicht der NATO – hat Österreich die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine seit der brutalen und unprovozierten Invasion Russlands politisch unterstützt. Das Land billigte Sanktionen der Europäischen Union und leistete humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge.

Ukrainische Fahnen und Transparente sind in Wien und Prag allgegenwärtig. Eine riesige ukrainische Flagge schmückt die Seite des Stephansdoms, einer ikonischen österreichischen Kathedrale. In der Tschechischen Republik hingegen können Touristen, die über Prags zentrale und historische Karlsbrücke schlendern, das auf einer Kirche drapierte Schild nicht übersehen: „Hände weg von der Ukraine, Putin!“

SPP-Paarungen werden nicht zufällig zugewiesen; sie sind gewollt und haben gemeinsame Wurzeln: Österreich und Vermont haben eine lange Geschichte.

„Als wir unsere Army Mountain Warfare School gründeten, suchten wir zuerst Expertise und Rat beim österreichischen Militär“, sagte Knight. „Wir haben seit 1983 sehr von unserer kontinuierlichen Beziehung zu den österreichischen Militärbergsteigern profitiert.“

Wie die Nationalgarde modernisieren auch die tschechischen Streitkräfte – Modernisierung der Ausrüstung, Erhöhung der Einsatzbereitschaft und Verbesserung der Mobilität – als Teil einer Modernisierungswelle der Streitkräfte der Alliierten und Partner.

Die Tschechische Republik stockt ihren Verteidigungshaushalt deutlich auf. Die österreichische Regierung hat ebenfalls ihre Absicht angekündigt, die Verteidigungsausgaben zur Modernisierung ihrer Streitkräfte zu erhöhen, aber die Initiative wird noch diskutiert.

„Nach Russlands unprovozierter Invasion der Ukraine haben wir Verbündete und Partner, die bereiter, interoperabler und besser bewaffnet sind“, sagte Hokanson.

Am ersten Tag des Besuchs von Hokanson genehmigte die tschechische Regierung die Aufnahme von Vertragsverhandlungen für den möglichen Kauf von Mehrzweck-Kampfflugzeugen des Typs F-35 Lightning. Da F-35 bereits in der Vermont Air National Guard stationiert sind und andere Bundesstaaten voraussichtlich Kampfplattformen aufrüsten werden, können Gardisten Teil der Trainingslösung sein.

„Da die Nationalgarde über F-35 verfügt, wissen unsere Partner, dass sie Zugang zu Staaten haben werden, die sie ebenfalls haben“, sagte Hokanson.

„Im euro-atlantischen Raum herrscht kein Frieden“, heißt es im Strategischen Konzept 2022 der NATO. „Die Russische Föderation hat gegen Normen und Prinzipien verstoßen, die zu einer stabilen und berechenbaren europäischen Sicherheitsordnung beigetragen haben.

Die Tschechische Republik ist Mitglied der NATO, und ihre Streitkräfte stärken die Interoperabilität des Bündnisses, indem sie Hunderte von Soldaten zu einer neuen Gefechtsgruppe beitragen, die in der Slowakei gebildet wird.

Mit 93 Partnern auf vier Kontinenten und in allen sechs US-Kombattantenkommandos trägt die Nationalgarde zur globalen Sicherheit bei. Seine europäischen Partnerschaften sind Teil eines globalen Mosaiks, und Hokanson sagte, er erwarte, dass weitere Sicherheitskooperationsabkommen folgen würden, auch im Verantwortungsbereich des US Indo-Pacific Command.

Im vergangenen Herbst ermutigte Hokanson Kommandanten der Kombattanten, die SPP in ihre Kriegsführungspläne aufzunehmen. Die Nationalgarde führt eine jährlich überarbeitete Liste mit etwa 30 potenziellen neuen Partnern, um das Programm in den kommenden Jahren abzuschließen.

„Wir kommen nicht mit Vorbedingungen“, sagte er. „Wir haben keine versteckte Agenda. Wir sind hier, um das Beste für Amerika und unsere Verbündeten und Partner voranzubringen, basierend auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Interessen.