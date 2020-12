USA: Manipulierte Wahlmaschinen bei US-Wahlen? – Konservative Fernsehsender rudern jetzt zurück

Hersteller von Wahlgeräten verteidigen sich gegen die Vorwürfe, dass ihre Software angeblich zur Manipulation der US-Wahlen beigetragen habe. Die Fernsehsender Fox und Newsmax verneigen sich.

Verschiedene Unternehmen werden beschuldigt, ihre zu haben Wahlmaschinen sind manipulierbar.

sind manipulierbar. Donald Trump und sein Team nutzt das, um seine zu verbessern Verschwörungstheorie von Betrug in der US-Wahl 2020 verbreiten.

und sein Team nutzt das, um seine zu verbessern von Betrug in der verbreiten. Alle Informationen über die US-Wahl 2020 auf unserer Themenseite.

Update vom Dienstag, 22. Dezember 2020, 13:45 Uhr .: Die Verschwörungstheorie, dass Donald Trump das Präsidentschaftswahlen 2020 gestohlen wurde, basiert zum Teil auf angeblich manipulierten Wahlmaschinen der Unternehmen Herrschaft und Smartmatic. Die Unternehmen verteidigen sich gegen die Vorwürfe, dass ihre Software nicht vertrauenswürdig ist. Das US-Sender Fox musste ein Lehrvideo zeigen, das falsche Behauptungen korrigierte. Newsmax folgt jetzt diesem Beispiel.

Der Fernsehsender Newsmax gibt eine falsche Berichterstattung über die Präsidentschaftswahlen 2020 zu

Das TrumpnaheDer rechtsgerichtete Fernsehsender veröffentlichte eine Erklärung, um seine fehlerhafte Berichterstattung zu korrigieren. Newsmax gab an, dass keine Beweise gefunden wurden Smartmatic oder Herrschaft benutzte Software in irgendeiner Weise, um die Abstimmung in der zu kontrollieren Wahl 2020 manipuliert. Außerdem distanziert sich Newsmax von ihren Ansprüchen an das Unternehmen Smartmatic Ich bin verbunden mit der Demokratin Nancy Pelosi, Senatorin Dianne Feinstein, der Familie Clinton, dem ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez oder der venezolanischen Regierung. Alle diese angeblichen Beziehungen wurden als Pseudoargumente für verwendet Smartmatic zu diskreditieren.

Die Vorwürfe, Wahlmaschinen von Smartmatic wird im Jahr 2020 in Wahlbetrug sein Vereinigte Staaten von Amerika verwirrt, bekommt einen bitteren Nachgeschmack, wenn man sich die Unternehmensgeschichte ansieht. Der Venezolaner Anonio Mugica gründete das Unternehmen im Jahr 2000 nach der manuellen Abstimmung bei der Präsidentschaftswahl Hatte Probleme verursacht. Mugica Angesichts der Zukunft der Abstimmung in digitalen Systemen sollten Abstimmungscomputer eine sicherere und schnellere Alternative zu Stimmzetteln sein.

Smartmatic war nicht einmal in umstrittenen Wahlkreisen aktiv

Nach einer Kontroverse über die venezolanischen Wurzeln zog sich der Gründer zurück Smartmatic 2007 aus dem Vereinigte Staaten zurück und konzentrierte ihre Verkäufe auf andere Länder. Ihre Systeme werden heute auf der ganzen Welt eingesetzt. Im November 2020 präsentierten sie sich für die Präsidentschaftswahl nur im Die Engel Verfügbare Geräte – ein Wahlkreis, dessen Ergebnis aus ist Trumpf wurde nicht einmal herausgefordert. Trotzdem wurde das venezolanische Unternehmen vielfach kritisiert und beschuldigt, bei den „gestohlenen Wahlen“ mitgeholfen zu haben. Venezuela gilt in der Vereinigte Staaten von Amerika als Symbol des “bösen” Sozialismus. Möglicherweise war Smartmatic allein daher zurück zum Ziel.

Erster Bericht vom 20. Dezember 2020: USA – Die haben abgewählt US-Präsident Donald Trump hält weiterhin an seiner Verschwörungstheorie fest, die Präsidentschaftswahlen 2020 wurde ihm durch Wahlbetrug “gestohlen”. Joe Biden gewonnen – genauso deutlich wie 2016 Trumpf gegen Hillary Clinton das Rennen gewonnen. Zu dieser Zeit sprach Trump von einem “Erdrutschsieg”. Ich wollte die diesjährige Niederlage zugeben Trumpf noch nicht. Stattdessen versuchte er das alles Wahl zu bestreiten. Er lieferte jedoch weder konkrete Beweise für die „gestohlenen Wahlen“ noch strukturierte Beweise für die von ihm angestrebten Prozesse Wahlbetrug.

Angeblicher Wahlbetrug in den USA: Geräte von Smartmatic sollen manipuliert worden sein

In dem Präsidentschaftswahlen 2020 sollte laut Trump-Team verwendet werden Auserlesene Technologie manipuliert wurde und so für stimmt Trumpf falsch Biden wurden zugewiesen. Eines der Unternehmen, das solche Geräte und zugehörige Software herstellt, ist das multinationale Unternehmen Smartmatic. Das in London ansässige Unternehmen verteidigt sich nun gegen die Vorwürfe, dass seine Abstimmungssoftware manipuliert wurde.

Das Unternehmen will seinen Ruf nach den amerikanischen Sendern Fox News, Newsmax und One America News retten – zumindest Trumpnah bis er ihn blind unterstützt – vorbei Smartmatic Haben “falsche und diffamierende Aussagen” veröffentlicht. Zu diesem Zweck schickten sie 20-seitige Briefe an die Rundfunkveranstalter, in denen sie erklärten, dass die Rundfunkveranstalter „die Falschheit der Aussagen und Implikationen leicht übersehen könnten Smartmatic indem sie ihre Aussagen prüfen, bevor sie Millionen von Zuschauern und Lesern zur Verfügung gestellt werden. ”Das Unternehmen fährt fort, an der Wahl 2020 Ihre Geräte werden nur in Los Angeles und Umgebung eingesetzt – Journalisten und Gäste der oben genannten Kanäle sprachen dagegen von einer weitaus breiteren Nutzung.

Der konservative Lou Dobbs muss in seiner Show ein Lehrvideo über mutmaßlichen Wahlbetrug zeigen. © Alex Wong / afp

Smartmatic geht gegen die Vorwürfe vor

Die Briefe von Smartmatic zeigte Erfolg. Am vergangenen Freitag (18. Dezember 2020) wurde im Fox Business Network ein Videoclip gezeigt, der einige der Vorwürfe revidierte. In der Show des bekannten konservativen Moderators Lou Dobbs – Der der “gestohlene Wahl„Sprach – der Clip wurde gezeigt. „Es gibt viele Meinungen über die Integrität der Wahl, die Unregelmäßigkeiten bei Briefwahl, Wahlgeräten und Wahlsoftware “, sagte Dobbs seinem Publikum, bevor er Edward Perez, einem Experten des gemeinnützigen Open-Source-Wahltechnologie-Instituts, das Wort übergab. Dies sollte „seine Einschätzung von Smartmatic und jüngste Behauptungen über das Unternehmen “geben.

In dem Video, das dann gezeigt wurde, ging der unabhängige Perez in einem Interview anders vor Verschwörungstheorien zu den Wahlmaschinen – und macht jeden von ihnen ungültig. Punkt für Punkt, Anklage nach Anklage, wurden die Lügen offensichtlich. Der gleiche Clip sollte in anderen Sendungen der Sender gezeigt werden. Es bleibt ungewiss, ob dies den Ruf des britischen Unternehmens retten wird. Zumindest wurden sie Unterstützer der Wahl– –Verschwörungstheorien gezwungen, Lehrvideos zu zeigen und einige Lügen auszuräumen. (Von Sebastian Richter)