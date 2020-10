USA erlaubt Remdesivir gegen Covid-19

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat das Antivirus-Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen zugelassen – als erstes und bislang einziges Medikament. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung hervor. Dies ist ein “wichtiger wissenschaftlicher Meilenstein in der Covid-19-Pandemie”, sagte FDA-Sprecher Stephen Hahn am Donnerstag.

Bisher war der Agent, der von der US-Firma Gilead unter dem Namen “Veklury” vermarktet werden soll, in der Vereinigte Staaten von Amerika nur eine vorläufige Notfallgenehmigung. In Europa erhielt es im Juli Zulassung als erstes Medikament unter Bedingungen für die spezifische Behandlung bestimmter Covid-19-Patienten. Das antivirale Medikament wurde tatsächlich von Gilead zur Behandlung von Ebola entwickelt.

Von Anfang an gab es Streit um die Eignung von Remdesivir als Anti-Korona-Mittel. Im April veröffentlichten chinesische Wissenschaftler eine Studie in der Zeitschrift “The Lancet”, wonach “kein statistisch signifikanter klinischer Nutzen” durch die Anwendung von Remdesivir bei Koronapatienten festgestellt werden konnte. Die Gilead-Gruppe und der renommierte US-Virologe Anthony Fauci hatten die Studienergebnisse aus China als nicht aussagekräftig beschrieben – es gab zu wenige Testpersonen.

Das Weltgesundheitsorganisation WHO Letzte Woche wurde jedoch bekannt gegeben, dass mehrere potenzielle Corona-Medikamente in globalen Testreihen getestet wurden wenig oder kein Nutzen hätte gezeigt. Dies beinhaltete Remdesivir. Die Daten aus der von der WHO koordinierten Solidaritätsstudie waren jedoch noch nicht in einem von Experten begutachteten Journal erschienen und wurden von Wissenschaftlern nicht untersucht.