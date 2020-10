Sie können in Kürze über die Chat-Anwendung einkaufen

Wenn Sie einkaufen gehen möchten, können Sie entweder auf traditionelle Weise in ein Geschäft gehen oder etwas in einem der zahlreichen Online-Shops bestellen. Und in Zukunft sollte es auch über WhatsApp möglich sein.

Der Kurierdienst der Facebook-Gruppe WhatsApp wird seine Benutzer in Zukunft direkt von einem ermöglichen Plaudern Produkte kaufen. Die Endkunden verwenden ihre normale WhatsApp-Anwendung und benötigen keine zweite App installieren.

Kleinere Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen anbieten, verwenden dagegen eine spezielle Business-App von WhatsApp, um auf Kundenanfragen zu antworten. Für größere Unternehmen bietet WhatsApp anstelle einer Smartphone-App auch eine Schnittstelle (API) für Kundenbetreuungssysteme oder Bestandsverwaltungssoftware, mit der eine größere Anzahl von Kundenanfragen bearbeitet werden kann.

Täglich Millionen von Nachrichten über WhatsApp Business

WhatsApp Business wurde im Januar 2018 gestartet. Seitdem hat sich der Service dynamisch entwickelt. Laut WhatsApp senden mittlerweile täglich mehr als 175 Millionen Menschen Nachrichten an ein WhatsApp-Geschäftskonto.

Zu den ersten Kunden des Dienstes gehörten Vodafone Deutschland und die spanische Fluggesellschaft Iberia, die bisher hauptsächlich auf Kundenanfragen im WhatsApp-Chat geantwortet haben. Die WhatsApp Business-Oberfläche wird auch von Start-ups wie Twillo, MessageBird, Yalochat und Infobip verwendet, die ihren gewerblichen Kunden eigene Cloud-Kommunikationsplattformen anbieten.

Matt Idema, CEO von WhatsApp (COO), sagte, die Coronavirus-Pandemie habe deutlich gemacht, dass Unternehmen schnelle und effiziente Wege brauchen, um ihre Kunden zu bedienen und Verkäufe zu tätigen. “WhatsApp ist in dieser Zeit zu einer einfachen und bequemen Ressource geworden.” Jetzt ist es wichtig, den Service zu erweitern. WhatsApp erweitert die Möglichkeiten für Verbraucher, sich über verfügbare Produkte zu informieren und direkt in einem Chat einzukaufen.