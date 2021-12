USA entwickelt neues Software-Tool zur Vorhersage von Aktien, die China verärgern könnten

HONOLULU, Hawaii, 15. Dezember (Reuters) – US-Militärkommandeure im Pazifik haben ein Software-Tool entwickelt, um vorherzusagen, wie die chinesische Regierung auf US-Aktionen in der Region wie Militärverkäufe, staatlich unterstützte Militäraktivitäten (United und sogar Kongress) reagieren wird Touren zu Hot Spots wie Taiwan.

Die stellvertretende US-Verteidigungsministerin Kathleen Hicks wurde am Dienstag bei einem Besuch beim US-Indopazifik-Kommando auf Hawaii über das neue Instrument informiert.

„Mit dem Gespenst von Konflikten und Herausforderungen, das sich bis in die Grauzone erstreckt. Was Sie sehen, ist die Notwendigkeit, sich eine viel größere Reihe von Indikatoren anzusehen, sie miteinander zu verweben und dann das Zusammenspiel der Bedrohungen zu verstehen“, sagte Hicks in einer Interview an Bord eines Militärjets auf dem Weg nach Kalifornien.

Das Tool berechne „strategische Reibung“, sagte ein Verteidigungsbeamter. Es untersucht Daten seit Anfang 2020 und bewertet bedeutende Aktivitäten, die sich auf die Beziehungen zwischen den USA, China und den USA ausgewirkt haben. Das Computersystem wird dem Pentagon helfen, vorherzusagen, ob bestimmte Aktionen eine übergroße chinesische Reaktion hervorrufen werden.

Im Oktober verurteilte das chinesische Militär die Vereinigten Staaten und Kanada, weil sie jeweils ein Kriegsschiff durch die Taiwanstraße geschickt hatten, und sagte, sie bedrohten Frieden und Stabilität in der Region. Der Vorfall und ähnliche Vorfälle haben die Nachfrage nach dem Tool angeheizt, sagte der US-Beamte, um sicherzustellen, dass die USA China nicht versehentlich mit ihren Aktionen belästigen.

Während die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China bereits auf einem Allzeittiefstand liegen, bietet das Tool Einblick in verschiedene Aktivitäten wie Kongressbesuche in Taiwan, Waffenverkäufe an Verbündete in der Region oder wenn mehrere amerikanische Schiffe, die die Straße von Taiwan befahren, einen Konflikt provozieren könnten übergroße oder unbeabsichtigte chinesische Reaktion.

China beansprucht Taiwan als demokratisch regiertes Territorium und hat im vergangenen Jahr wiederholt Luftwaffeneinsätze in Taiwans Air Defense Identification Zone (ADIZ) durchgeführt, was in Taipeh Wut auslöste.

Die neue Software wird es US-Beamten ermöglichen, geplante Maßnahmen bis zu vier Monate im Voraus zu antizipieren, sagte der Beamte.

Hicks besucht diese Woche US-Stützpunkte, während der Haushaltsvorschlag der Biden-Regierung für 2023 Gestalt annimmt. Das Verteidigungsministerium hofft, Dollar aus dem Haushalt in eine Armee umzuleiten, die China und Russland abschrecken kann.

Berichterstattung von Mike Stone in Honolulu Redaktion von Matthew Lewis und Michael Perry

